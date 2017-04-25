Братья по оружию: 72 года назад состоялась встреча на Эльбе

25 апреля 1945 года произошло событие, ставшее важной вехой во Второй мировой войне, — встреча советских и американских войск на Эльбе. Соединение подразделений 1-го Украинского фронта и 1-й армии США на Эльбе означало, что войска Третьего рейха оказались разделены на северную и южную группировки. Это лишило армию вермахта мобильности и приблизило окончательный разгром нацистской Германии. Фотографии встречи советских и союзных войск в считаные часы облетели все мировые издания.Историческая встреча союзников по антигитлеровской коалиции состоялась на Эльбе 25 апреля 1945 г., в 30 км к югу от города Торгау.Первая встреча произошла, когда американский патруль под командованием 1-го лейтенанта Альберта Коцебу пересёк Эльбу и встретил группу советских солдат под командованием подполковника Александра Гордеева.Объятья 2-го лейтенанта Уильяма Робертсона и лейтенанта Александра Сильвашко на фоне надписи «Восток встречается с Западом». Этот снимок стал символом встречи советских и союзных войск на Эльбе.Подразделения под командованием Александра Сильвашко и Уильяма Робертсона также встретились 25 апреля — на мосту через Эльбу близ Торгау.Штаб 58-й стрелковой дивизии так сообщил о встрече: «В 15:30 25.04.45 г. в районе моста, что восточнее Торгау, произошла встреча между офицерским составом 173‑го стрелкового полка и патрулём войск союзников…»Советская медсестра Любовь Казиченко дарит цветы американскому солдату Карлу Робинсону.Командир 3-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенант Николай Осликовский и командир 13-го армейского корпуса генерал Гилль принимают парад.Встреча советских и союзных войск на Эльбе стала важным этапом Берлинской стратегической наступательной операции.По случаю встрече на Эльбе в Москве был дан салют из 24 залпов. Торжества прошли и в Нью-Йорке на Таймс-сквер.Красноармеец Иван Нумладзе и рядовой американской армии Байрон Шивер после встречи на Эльбе.По случаю 70-летия встречи на Эльбе советских и американских солдат в Москве было посажено Дерево дружбы народов России и США.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com