Здания, занесенные грунтом. Часть 15
15:51. 24 апреля 2017 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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Некоторые факты, возможно, в очередной раз будут перекликаться с темой потопа, т.к. их трудно объяснить лишь засыпанностью грунтом.
Фото из книги изданной в 1911 году
Современный вид на здание.
Это наблюдение и находка от by_enigma:
Википедия пишет – Дом воеводы строился как гражданский объект, но имел и оборонное назначение. Стены, толщина которых достигала 2 м, имели бойницы..
Наши предки вряд ли были самоубийцами делать окна – бойницы на уровне земли в которые с разбегу можно запрыгнуть. Скорей всего, по моему мнению северная сторона дома стала преградой для катаклизма и собрала приличное количество грунта “замуровавшего” весь первый этаж. В итоге мы имеем трехэтажное здание с юга высотой 19 метров и двухэтажное с севера. Но самое интересное за сто лет практически ничего не изменилось.
***
Раскопки в Смоленске
Археологические раскопки в Смоленске: девять веков и шесть метров в глубь истории.
Комментарий археолога:
Прежде чем учёные начали копать вручную, им пришлось снять около полутора метров балласта. «Сейчас мы ушли на глубину 5 метров 80 сантиметров от уровня современной поверхности, – продолжает рассказ Пронин. – Копали последовательно по пластам, проводя зачистки и фиксацию всего найденного. В среднем один пласт составляет около 20 сантиметров. И вот так постепенно мы исследуем культурные слои, начиная с XVIII века. Сейчас мы добрались до XII века, предположительно первой его половины». Всего за время раскопок учёные собрали коллекцию инвентаря массового производства, которая насчитывает более 50000 единиц, и индивидуальных находок – более 2500. Это ножи, замки, крестики нательные, пряслица, украшения, перстни. Самой неожиданной и ценной находкой стала печать первого епископа Смоленского Игнатия, датируемая началом XIII века. Эта печать стала второй находкой подобного рода, сделанной на территории Северо-Восточного региона.
Другое место с раскопками на набережной Днепра в Смоленске:
Первая половина XVIII века. На этой отметке археологи наткнулись на деревянный настил из колотых дубовых досок. Как предполагают учёные, он вёл с востока от Пятницких ворот и сворачивал в сторону крепостной стены.
XVI век. На этой отметке обнаружены остатки большого нежилого здания, в котором расположен деревянный колодец. Учёные предполагают, что это здание было амбаром или пакгаузом (помещение или комната для кратковременного хранения грузов).
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://www.smolgazeta.ru/history/9979-a
rxeologicheskie-raskopki-v-smolenske-dev yat.html
http://www.smolgazeta.ru/culture/10
541-uchyonye-podveli-itogi-arxeologiches kogo-sezona.html
http://www.smolgazeta.ru/photo/7599-ras
kopki-na-naberezhnoj-dnepra-v-smolenske.h tml
***
Загадки Казани. Башня Сююмбике
В 1839 году в Париже был издан альбом французского архитектора Андре Дюранда, который по приглашению А.Н.Демидова посетил Россию и создал альбом рисунков Российской Империи. В том числе три рисунка из г. Казани.
Источник
***
Мохенджодаро, Индия
Город и строения занесены глиной. Видно, что многие до уровня полов не раскапали. Внутри стен глина так и осталась. Или этот город построен на холме? Но в любом случае, эти остатки стен были погребены под слоями глинистого грунта.
***
Мэрия Москвы обнародовала первые фото с места обнаружения тайной комнаты в центре Москвы. По данным археологов, комната помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.
Найденная комната располагается у основания Китайгородской стены. “Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://ren.tv/novosti/2017-03-31/foto-t
aynoy-komnaty-obnaruzhennoy-v-centre-mos kvy
http://www.vesti.ru/doc.html?id=287
2362
***
Засыпанные древние города Причерноморья
Фанагория:
Тиритака:
Мирмекий:
Гермонасса:
Источник
***
ТОМСК, 2.03.2017. Строители обнаружили ранее неизвестный подвальный этаж во время ремонта в одном из старинных корпусов Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ). Благодаря ремонту верхнего подвального этажа вуз получил дополнительные помещения общей площадью 1400 квадратных метров.
По информации пресс-службы вуза, подвал расположен на глубине семи метров под землей.
Источник
***
Томский государственный университет. Реконструкция?
***
Наблюдение от Сергей Игнатенко. Возможная причина отсутствия старинных лесов в Сибири – пожары? Которые могли быть спровоцированы ураганными ветрами.
Кликабельно. Источник
***
Москва 1952-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа
Садовая-Сухареская ул. Москва.
Часть Садового кольца. Все якобы подвалы очень странные. По центру фотографии видите вход сразу на второй этаж здания? Если считать, что цокольный – это занесенный глиной первый этаж.
Обратите внимание на засыпанный грунтом Кремль. Врят ли это снег сгребли к стене.
Манежная площадь. Здание слева – полностью засыпанный первый этаж на дальнем плане, но открытый ближе к площади.
Сейчас уже такого нет, все откопано до белокаменного основания стены
Источник
***
Иллюминатор для освещения подвальных помещений – распространенный элемент конца 19, начала 20в. Таких домов было множество:
Источник
***
Заросший С-Петербург…
1900-й
Источник
***
Монгольские учёные обнаружили погребение женщины, возрастом около 1100 лет.
Комментарий приславшего новость:по ощущениям от личных вещей, лет 150-200 назад засыпало женщину вместе с лошадью. Скорее всего ночью, разбила лагерь, может палатку даже поставила. Что-то произошло и ее заживо похоронило, как мамонта. В сказки про захоронения мертвой с лощадью и личными вещами типа ножа – не верю.
Нож стальной – как-будто вчера в грунт закопали. Органика усохлась, но не разложилась. Видимо, грунт, заваливший лошадь с женщиной был сухой, а может и горячий. Выпарил влагу и превратил тела в мумий. Иначе, черви и бактерии все это съели. Да, этому всему пара сотня лет. Вам не кажется, что одежда прожжена? У лошади глаза открыты. Ее живую закапывали по мнению археологов?
Лошадь с полным набором упряжи и седлом. У лошади открыты глаза
Источник
***
В этих глиняных слоях была найдена статуэтка, как любят называть – Сибирская Венера
Источник
***
Как откапывали Рим:
***
Карта 1450 года. Откапывают здания
***
Новость 2015г. При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили древнейшую улицу. В центре столицы при раскопках на месте снесенной гостиницы “Россия” археологи обнаружили самую древнюю улицу московского посада. Ее имя – Великая, а тянулась она вдоль реки от стен Кремля до пристани, расположенной в восточной части Зарядья. Источник
Комментарий от А.Кунгурова:
***
Засыпанная Одесса
***
В Иране после песчаной бури обнаружили древний город
Развалины таинственного города, занимающие площадь около 5000 квадратных метров, были найдены в Иране после последней песчаной бури 4 апреля 2017 года. По предварительным анализам, город возник в 661 году нашей эры.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://www.planetanovosti.com/news/v_ir
ane_posle_peschanoj_buri_obnaruzhili_tai nstvennyj_drevnij_gorod/2017-04-21-15972
http://earth-chronicles.ru/news/201
7-04-17-103491
***
Пальмира до раскопок и реставраций
Откопали и поставили колонны
***
На берегу Туры строители откопали древнюю лодку
На месте строительства второго моста по улице Мельникайте рабочие раскопали корпус деревянной лодки, обитой железом. Т.к. лодка обита железом, то сразу сделана датировка – начало или даже середина 20в.
Источник
***
Некоторые факты, возможно, в очередной раз будут перекликаться с темой потопа, т.к. их трудно объяснить лишь засыпанностью грунтом.
Фото из книги изданной в 1911 году
Современный вид на здание.
Это наблюдение и находка от by_enigma:
Википедия пишет – Дом воеводы строился как гражданский объект, но имел и оборонное назначение. Стены, толщина которых достигала 2 м, имели бойницы..
Наши предки вряд ли были самоубийцами делать окна – бойницы на уровне земли в которые с разбегу можно запрыгнуть. Скорей всего, по моему мнению северная сторона дома стала преградой для катаклизма и собрала приличное количество грунта “замуровавшего” весь первый этаж. В итоге мы имеем трехэтажное здание с юга высотой 19 метров и двухэтажное с севера. Но самое интересное за сто лет практически ничего не изменилось.
***
Раскопки в Смоленске
Археологические раскопки в Смоленске: девять веков и шесть метров в глубь истории.
Комментарий археолога:
Прежде чем учёные начали копать вручную, им пришлось снять около полутора метров балласта. «Сейчас мы ушли на глубину 5 метров 80 сантиметров от уровня современной поверхности, – продолжает рассказ Пронин. – Копали последовательно по пластам, проводя зачистки и фиксацию всего найденного. В среднем один пласт составляет около 20 сантиметров. И вот так постепенно мы исследуем культурные слои, начиная с XVIII века. Сейчас мы добрались до XII века, предположительно первой его половины». Всего за время раскопок учёные собрали коллекцию инвентаря массового производства, которая насчитывает более 50000 единиц, и индивидуальных находок – более 2500. Это ножи, замки, крестики нательные, пряслица, украшения, перстни. Самой неожиданной и ценной находкой стала печать первого епископа Смоленского Игнатия, датируемая началом XIII века. Эта печать стала второй находкой подобного рода, сделанной на территории Северо-Восточного региона.
Другое место с раскопками на набережной Днепра в Смоленске:
Первая половина XVIII века. На этой отметке археологи наткнулись на деревянный настил из колотых дубовых досок. Как предполагают учёные, он вёл с востока от Пятницких ворот и сворачивал в сторону крепостной стены.
XVI век. На этой отметке обнаружены остатки большого нежилого здания, в котором расположен деревянный колодец. Учёные предполагают, что это здание было амбаром или пакгаузом (помещение или комната для кратковременного хранения грузов).
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://www.smolgazeta.ru/history/9979-a
http://www.smolgazeta.ru/culture/10
http://www.smolgazeta.ru/photo/7599-ras
***
Загадки Казани. Башня Сююмбике
В 1839 году в Париже был издан альбом французского архитектора Андре Дюранда, который по приглашению А.Н.Демидова посетил Россию и создал альбом рисунков Российской Империи. В том числе три рисунка из г. Казани.
Источник
***
Мохенджодаро, Индия
Город и строения занесены глиной. Видно, что многие до уровня полов не раскапали. Внутри стен глина так и осталась. Или этот город построен на холме? Но в любом случае, эти остатки стен были погребены под слоями глинистого грунта.
***
Мэрия Москвы обнародовала первые фото с места обнаружения тайной комнаты в центре Москвы. По данным археологов, комната помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.
Найденная комната располагается у основания Китайгородской стены. “Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://ren.tv/novosti/2017-03-31/foto-t
http://www.vesti.ru/doc.html?id=287
***
Засыпанные древние города Причерноморья
Фанагория:
Тиритака:
Мирмекий:
Гермонасса:
Источник
***
ТОМСК, 2.03.2017. Строители обнаружили ранее неизвестный подвальный этаж во время ремонта в одном из старинных корпусов Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ). Благодаря ремонту верхнего подвального этажа вуз получил дополнительные помещения общей площадью 1400 квадратных метров.
По информации пресс-службы вуза, подвал расположен на глубине семи метров под землей.
Источник
***
Томский государственный университет. Реконструкция?
***
Наблюдение от Сергей Игнатенко. Возможная причина отсутствия старинных лесов в Сибири – пожары? Которые могли быть спровоцированы ураганными ветрами.
Кликабельно. Источник
***
Москва 1952-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа
Садовая-Сухареская ул. Москва.
Часть Садового кольца. Все якобы подвалы очень странные. По центру фотографии видите вход сразу на второй этаж здания? Если считать, что цокольный – это занесенный глиной первый этаж.
Обратите внимание на засыпанный грунтом Кремль. Врят ли это снег сгребли к стене.
Манежная площадь. Здание слева – полностью засыпанный первый этаж на дальнем плане, но открытый ближе к площади.
Сейчас уже такого нет, все откопано до белокаменного основания стены
Источник
***
Иллюминатор для освещения подвальных помещений – распространенный элемент конца 19, начала 20в. Таких домов было множество:
Источник
***
Заросший С-Петербург…
1900-й
Источник
***
Монгольские учёные обнаружили погребение женщины, возрастом около 1100 лет.
Комментарий приславшего новость:по ощущениям от личных вещей, лет 150-200 назад засыпало женщину вместе с лошадью. Скорее всего ночью, разбила лагерь, может палатку даже поставила. Что-то произошло и ее заживо похоронило, как мамонта. В сказки про захоронения мертвой с лощадью и личными вещами типа ножа – не верю.
Нож стальной – как-будто вчера в грунт закопали. Органика усохлась, но не разложилась. Видимо, грунт, заваливший лошадь с женщиной был сухой, а может и горячий. Выпарил влагу и превратил тела в мумий. Иначе, черви и бактерии все это съели. Да, этому всему пара сотня лет. Вам не кажется, что одежда прожжена? У лошади глаза открыты. Ее живую закапывали по мнению археологов?
Лошадь с полным набором упряжи и седлом. У лошади открыты глаза
Источник
***
В этих глиняных слоях была найдена статуэтка, как любят называть – Сибирская Венера
Источник
***
Как откапывали Рим:
***
Карта 1450 года. Откапывают здания
***
Новость 2015г. При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили древнейшую улицу. В центре столицы при раскопках на месте снесенной гостиницы “Россия” археологи обнаружили самую древнюю улицу московского посада. Ее имя – Великая, а тянулась она вдоль реки от стен Кремля до пристани, расположенной в восточной части Зарядья. Источник
Комментарий от А.Кунгурова:
***
Засыпанная Одесса
***
В Иране после песчаной бури обнаружили древний город
Развалины таинственного города, занимающие площадь около 5000 квадратных метров, были найдены в Иране после последней песчаной бури 4 апреля 2017 года. По предварительным анализам, город возник в 661 году нашей эры.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://www.planetanovosti.com/news/v_ir
http://earth-chronicles.ru/news/201
***
Пальмира до раскопок и реставраций
Откопали и поставили колонны
***
На берегу Туры строители откопали древнюю лодку
На месте строительства второго моста по улице Мельникайте рабочие раскопали корпус деревянной лодки, обитой железом. Т.к. лодка обита железом, то сразу сделана датировка – начало или даже середина 20в.
Источник
***
Источник: sibved.livejournal.com