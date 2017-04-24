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Языковая война на Украине продолжается

11:17. 24 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Языковая война на Украине продолжается

 

О митинге националистов, участники которого вышли с требованием запретить использование русского языка в сфере обслуживания в столице. Организатором "мероприятия" выступила партия "Свобода", известная своими националистическими выходками. Акция проходит возле Киевской горадминистрации, так как выдвигаемые требования адресованы в первую очередь властям столицы.
 

 

Для теста введите в переводчике Гугла вот эту фразу: Этот обаятельный, волшебный, очаровательный, прелестный, чародейный, пленительный, обворожительный, восхитительный, чудесный, дивный, чудный, превосходный, замечательный украинский язык.

 

Другими словами, радикалы хотят, чтобы все продавцы, официанты и другие представители сферы обслуживания использовали в качестве основного языка коммуникации "рiдну мову". Активисты вооружились плакатами с надписями антироссийского содержания, а также плакатом "Единый язык — единая Украина".

С учетом того, что большинство киевлян говорит на русском языке, поведение националистов выглядит крайне провокационно. Но, видимо, горстку вышиванистых маргиналов не волнует мнение сограждан и земляков. Более того, глава фракции "Свобода" Юрий Сиротюк намерен поставить этот вопрос на ближайшем голосовании городского совета. По словам размовляющего Сиротюка, проект этот готов уже как год и ждет рассмотрения.

Предполагается, что проект будет рассмотрен уже сегодня. Отчасти поэтому представитель "Свободы" и пригнал к зданию горсовета толпу националистов. Если положительного решения не последует, свидомиты продолжат акцию. Так что история может развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию.

Языковой вопрос для Украины — один из наиболее больных, особенно для тех, кто привык с детства говорить по-русски. Все потому что рогули и националисты вовсю спекулируют на этой теме, создавая в обществе искусственный конфликт. Русский язык используют в общении почти три четверти населения, поэтому языковая война на Украине, развязанная недальновидными политиками, может окончательно расколоть и так далеко не самое однородное украинское общество. К чему привела попытка Верховной рады отменить закон об основах государственной языковой политике 2012 года на Украине, в Донбассе и Крыму отлично помнят.

О чем тут говорить, если даже у главного политика Украины Петра Порошенко с мовой огромные проблемы? История про "гаманок" далеко не единственная в его биографии, когда он забыл "родной язык". Жаль, что на Украине так и не научились делать выводы.

http://politikus.ru/events/93536-yazykovaya-voyna-na-ukraine-prodolzhaetsya.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: политика
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