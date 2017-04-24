Сводки от ополчения Новороссии 24 апреля 2017
- 10:21 Экипажи ОБСЕ сегодня не выехали работу на территории ЛНР.
- 09:26 ЛНР передала ОБСЕ тело погибшего наблюдателя.
- 09:19 В ЛНР ранен боец из-за обстрела ВСУ.
- 09:14 ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов ДНР — источник.
- 05:53 Донецк: три года на войне-2.
- Вчера 20:50 Украинские диверсанты постоянно следят за перемещением патрулей СММ.
- Вчера 20:16 Захарченко: Украина пытается втянуть в донбасский конфликт третью силу.
- Вчера 20:13 Укрепления ВСУ под Мариуполем.
- Вчера 19:34 Машину ОБСЕ подорвали украинские диверсанты — МГБ ЛНР.
- Вчера 19:18 Подрыв наблюдателей ОБСЕ.
Экипажи ОБСЕ сегодня не выехали работу на территории ЛНР
Патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ приостановили работу на территории ЛНР после подрыва автомобилей наблюдателей в районе Пришиба.
Об этом пишет ЛИЦ со ссылкой на источник в международной организации.
«Сегодня патрули никуда не выезжают, будут ли они работать завтра, пока не понятно», — сказал источник.
Автомобиль ОБСЕ вчера подорвался на фугасе в ЛНР. По уточненным данным один человек погиб, двое ранены.
Автомобили ОБСЕ двигались в паре. Первый автомобиль миновал столкновение с фугасом и оказался не задет, второй — подорвался.
Погибшим оказался американский гражданин. Пострадали граждане Польши и Франции.
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ЛНР передала ОБСЕ тело погибшего наблюдателя
Представители ЛНР передали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающим на подконтрольной Киеву территории, тело погибшего при взрыве у Пришиба в ЛНР наблюдателя миссии.
Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего, пишет ЛИЦ.
«Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне», — сказал он.
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В ЛНР ранен боец из-за обстрела ВСУ
Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР, ранен один военнослужащий Народной милиции. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
«В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе, села Калиновка и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, подствольных гранатометов ГП, стрелкового оружия.
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ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов ДНР — источник
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины двадцать восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись одиннадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.
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Донецк: три года на войне-2
Границы
На пути следования автобус Санкт-Петербург-Донецк проходит две таможни — федеральную и республиканскую. Российский пограничный пункт в Новошахтинске по-прежнему укреплен от обстрелов — в самую горячую фазу войны сюда не раз прилетало, но все равно производит впечатление форпоста цивилизации с присущей ей бюрократией; помимо стандартной процедуры вам (гражданину РФ) скорее всего, дополнительно сообщат, что вы въезжаете в нестабильный регион. На таможне ЛДНР ограничиваются проверкой паспортов и багажника, но вместо дам-пограничниц на вас смотрит боец в камуфляже; на долю секунды задерживает взгляд на каждом лице. Ясно, что если вызовешь подозрения, то разговоры будут вестись уже в совершенно другой обстановке.
— Краснопаспортных — двое, — сообщает водитель «своему» погранцу.
Я понимаю, что он имеет в виду людей с российскими паспортами, нас действительно всего двое в автобусе. Паспорта ДНР/ЛНР тоже красные, у дончан даже почти такой же орел на обложке, но к ним этот местный мем не пристает. Доставая свой красный паспорт с коронованным орлом из сумки или из широких штанин, ты моментально ловишь на себе взгляды. Действительно, здесь трудно отделаться от ощущения, будто ты какой-то долбанный американец, припершийся со своей демократией, кредитными картами и орлиным паспортом, со своей огромной и как ни крути в неплохом тонусе страной за спиной — на территорию, где у людей совершенно иного порядка проблемы.
После пересечения российской границы пассажиры автобуса, в основном местные с Донбасса, что едут на побывку с заработков или возвращаются домой насовсем, оживляются, как по волшебству. Молчавшие более суток дороги от Петербурга до Новошахтинска, дончане начинают разговаривать — и по мобильникам, и друг с другом; салон наполняется глуховато-мягким донецким говором, в котором не только южное фрикативное «г», но и вообще большинство согласных звучат слегка хрипловато. На пропускном пункте Снежное — граница ЛНР и ДНР, пассажиров встречают два рыжих приветливых бобика. Они улыбаются и яростно молотят хвостами — пушистым и гладкошерстным, в то время как водитель автобуса предупреждает, что за брошенный в расположении окурок можно уехать «на яму» на пару суток. Не вполне ясно, шутит он или нет — бобики улыбаются, боец-пограничник расслабленно прохаживается вдоль бетонного заграждения, но все мужики на всякий случай педантично гасят бычки в жерле металлической урны, похожей на те, что стоят на входе в какой-нибудь петербургский хипстерский бар. Попутно брюзжат на тему, что понаставили мол, границ — все мечтали о Новороссии в теснейшем альянсе с метрополией, а получили две маленькие республики, границы и надолбы, остров Свободы среди степей. Это первое мое столкновение с господствующим умонастроением, и не только среди гражданских.
Центр и фронт
— Жизнь у нас очень тяжелая. Хочется, чтобы было как до войны. И жили хорошо, и была законность.
Молодая женщина с коляской, показывает мне дорогу к крытому рынку, на котором, по слухам, одно время работал парковщиком один из героев ДНР Михаил «Гиви» Толстых.
— Хотите обратно под Украину? — не веря своим ушам, спрашиваю я.
— Да хоть бы и под Украину, раз России мы не нужны. Жили неплохо, была законность…
После я узнаю, что это не самая распространенная, но встречающаяся точка зрения, характерная особенно для донецких обывателей из центра города, который обстрелы затронули мало, к тому же значительная часть его жителей среднего класса на время активных боев выезжала — кто на Украину, кто в Россию.
— Живем очень скудно, появились новые элиты, старый бизнес прижимают. При Ринате Леонидовиче лучше было. Зря Россия сюда влезла, — сообщает мне уже другая собеседница, женщина средних лет, муж которой, по ее словам, зарабатывал тем, что возил «титушек» в майданное время. Сейчас она пилит его за это. — Нам это все воодушевление было чуждо, мы митинги 14-го в Донецке смотрели по телевизору и офигевали. Тогда как раз поняли, что нормальная жизнь закончилась. Я обстрелы тоже видела, ты не думай. И у меня ощущение, что наши… они, на ответку специально напрашиваются. Посмотрели на эти залпы с балкона — пришлось с детьми уехать. Потом вернулись — не оставлять же квартиру, хорошая квартира, наш дом, зарабатывали на нее годами, а теперь она копейки стоит, если ее продать, то на Украине, например, и не купишь ничего. Напиши, пожалуйста, правду, — всхлипывает она, когда мы расстаемся.
Вот, пишу. Но есть и другая правда.
Вечером горничная Инна из гостиницы рассказывает, как во время самых интенсивных обстрелов ополченцы под огнем привозили им воду, как украинский снайпер убил коммунальщика, который ликвидировал повреждение газопровода, «чтобы все к чертям не рвануло».
— Под Украину не пойдем, какое там, они столько наших поубивали. В моем только доме восемь молодых ребят на войне погибло. Гражданских тоже уйма. Захарченко молодец, все правильно делает, но хорошо бы, конечно, чтобы Россия побыстрее пришла…
…- У меня мама из Донецка, а отец с Западной Украины. Летом-осенью четырнадцатого я уезжала к нему. Немного опасалась, конечно, но когда как-то раз в учреждении там сбилась на русский, никто мне слова не сказал… Потом вернулась, у меня здесь ведь и мама оставалась, и молодой человек. Недавно мы поженились. — Рассказывает еще одна знакомая, Наташа: тонкие черты, живые темные глаза с легкой раскосинкой; типаж тезки из «Войны и мира», только не момента знакомства с Андреем, а скорее уже замужества с Пьером. Наташа архитектор по профессии, сейчас занимается в Донецке восстановлением поврежденных зданий. — После произошедшего у нас я пересмотрела свой взгляд на историю… Часто говорится, и у классиков тоже, что историю делает движение народных масс. Но большинству людей никакие движения не нужны. Есть какие-то активные, пассионарные люди, причем у части у них перегрета голова. Они все и решают. А остальные просто живут и терпят. Мне очень жаль людей с той стороны, хоть их армия нас и обстреливает. Знакомый ополченец, человек которому я безусловно доверяю, рассказал что они как-то взяли в плен танк ВСУ: он ехал по улице поселка, пушка задрана, и стрелял в небо. Когда они подбили гусеницу и приблизились, то оказалось, что башня танка была заварена снаружи. Экипаж они взяли в плен, это были обычные парни.
Позже Наташа присылает мне фотографии объектов, которые они восстанавливали или просто фиксировали разрушения: школа в Петровском районе, где люди год жили в бомбоубежище, детский садик «Вишенки» в городе Кировске, куда попал «Ураган», часть ракеты от «Урагана», которая угодила в дом к ее подруге.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Украинские диверсанты постоянно следят за перемещением патрулей СММ
Киевские диверсанты постоянно следят за перемещением патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, один из автомобилей которой был подорван сегодня в районе села Пришиб Славяносербского района.
Об этом заявил заместитель министра государственной безопасности ЛНР Александр Басов.
Сегодня Народная милиция ЛНР сообщила, что при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск — село Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии погиб, один получил ранение.
«МГБ неоднократно заявляло о том, что спецслужбы Украины делают ставку на методы террористической войны против республик Донбасса и предупреждало о подготовке провокаций против представителей международных организаций», — отметил Басов.
Он напомнил, что МГБ неоднократно демонстрировало соответствующие видео с признаниями украинских военнослужащих из состава 8 полка Сил специальных операций ВСУ, задержанных после убийства начальника управления Народной милиции Олега Анащенко.
«В частности, руководитель ДРГ майор Сергей Иванчук заявил, что в их задачи входило непосредственное отслеживание передвижений сотрудников миссии ОБСЕ с целью проведения провокаций и террористических актов», — напомнил замминистра.
«Также нами получены данные о прибытие в район Авдеевки группы специального назначения, прикрепленных к 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, для совершения терактов на территории ЛНР», — добавил он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Захарченко: Украина пытается втянуть в донбасский конфликт третью силу
Власти Украины всеми силами стараются втянуть Запад в конфликт в Донбассе.
Об этом сегодня в специальном заявлении в связи с гибелью сотрудника ОБСЕ в ЛНР отметил Глава ДНР Александр Захарченко
«Я неоднократно говорил о том, что со времени поражения в первой военной кампании Киев всеми силами старался втащить в наш конфликт третью силу, то есть иностранцев. Будь то миротворцы или международные полицейские силы. Втаскивание в конфликт третьей силы нужно было Киеву не для того, чтобы остановить конфликт, а для того, чтобы иметь возможность устраивать провокации международного уровня», — отметил он.
«Втащить третью силу не получилось и Киев нанес удар по иностранцам из миссии ОБСЕ. К сожалению, провокация украинской стороне удалась», — резюмировал Глава Республики.
Напомним, что 23 апреля 2017 года при следовании 2-х экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск-Сокольники в ЛНР в районе линии разграничения произошел подрыв на противотанковой мине одного автомобиля наблюдателей, в результате один сотрудник миссии погиб.
По последним данным МГБ ЛНР, трое ранены. Это первый зафиксированный случай гибели международного наблюдателя за весь период конфликта в Донбассе.
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Укрепления ВСУ под Мариуполем
Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского
Из отчёта Минобороны Украины известно, что «вокруг Мариуполя построено 300 временных опорных пунктов (ВОП) с общей протяжённостью укрепсооружений 600 км».
Сообщалось также, что в ходе строительных работ «установлено 20 тысяч бетонных конструкций, использовано 35 тысяч вагонов строительных материалов». К строительству было привлечено 5 тыс. рабочих, общая стоимость работ – 1 млрд. гривен.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Машину ОБСЕ подорвали украинские диверсанты — МГБ ЛНР
«Сегодня 23 апреля 2017 при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск — село Сокольники в районе села Пришиб ЛНР украинской диверсионный группой был совершен подрыв автомобиля наблюдателей, в результате террористического акта один представитель миссии погиб, двое получили ранение. За их жизни борются медики.
МГБ ЛНР неоднократно заявляло о том, что спецслужбы Украины делают ставку на методы террористической войны против республик Донбасса и предупреждало о подготовке провокаций против представителей международных организаций», — об этом сообщил представитель МГБ ЛНР.
«На официальном сайте Министерства государственной безопасности неоднократно выкладывалось видео с признанием украинских военнослужащих 8-го полка специального назначения, сил специальных операций ВСУ, задержанных после убийства начальника управления НМ Олега Анащенко, о том, что соответствующее задание его группа получила от куратора из СБУ полковника А. Сандурского, позывной «Хутор». В частности, руководитель С. Иванчук заявил, что в их задачу входило непосредственное отслеживание передвижения сотрудников ОБСЕ, с целью провокации и террористических актов.
Также нами получены данные о прибытии в район Авдеевки группы специального назначения для совершения террористических актов на территории ЛНР», — добавил он.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Подрыв наблюдателей ОБСЕ
В ЛНР в общем то банальная история. Наблюдатели ОБСЕ наехали на мину под Славяносербском.
Погиб врач из США, еще 3 человека получили ранения.
Осторожно, видео 18+.
Заявление МГБ ЛНР.
Вариантов 2.
1. Наехали на старую мину, которую поставили еще в 2014-2015. Не так давно в ЛНР на старой мине подорвалась машина, где погиб командир разведроты.
2. Машину подорвали целенаправленно, поставив мину на пути следования машины с иностранцами (что не так сложно, если знать маршрут движения) для организации провокации.
Обе стороны заявили о возможности теракта и обвинили друг друга. В ЛНР заявили, что это теракт совершенный ДРГ действовавшей из расположения 93-й омбр. В Киеве В Киеве заявили, что наблюдатели стали "жертвой тотального минирования дорог террористами".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com