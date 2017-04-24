“Совместное освоение” Южных Курил – предательство национальных интересов России (2017)
18:03. 24 апреля 2017 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал: SvetUra
Интервью с Иваном Куриловым, представителем Группы Защиты Южных Курил. http://www.zolotoyvek.org
Распространение видео приветствуется! Ссылка для скачивания - http://yadi.sk/i/IZ6m4u283HFTiM
Петиция в защиту Южных Курил - http://www.change.org/u/488504786
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php