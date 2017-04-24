Главная » Видео, История, Образование, Политика, Экономика

“Совместное освоение” Южных Курил – предательство национальных интересов России (2017)

18:03. 24 апреля 2017 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:

kuku

Интервью с Иваном Куриловым, представителем Группы Защиты Южных Курил. http://www.zolotoyvek.org

Распространение видео приветствуется! Ссылка для скачивания - http://yadi.sk/i/IZ6m4u283HFTiM

Петиция в защиту Южных Курил - http://www.change.org/u/488504786

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Метки: Америка, банки, Болдырев, веды, власть, воспитание, ВТО, Дёмушкин, Евразия, Жизнь, Жуковский, знания, империя, Калашников, Катасонов, Китай, конституция, контроль, коррупция, Кремль, Культура, Курск, Левашов, Мальцев, медведев, медицина, Мельниченко, Меркушкин, наука, новиков, обама, образование, община, оккупация, патриотизм, Пеунова, пирамиды, политика, православие, прокуратура, Путин, развитие, рейтинг, ресурсы, реформы, Россия, Русы, Русь, Север, сибирь, славяне, ссср, сталин, Столыпин, суды, Сулакшин, Тартария, Тор, Усманов, Фёдоров, хозяйство, Царёва, эволюция, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ученые: мирный договор с Японией не нужен Совместное освоение Курил — попытка Токио обмануть Россию
...главу государства от совместного с Токио хозяйственного освоения Курильских островов в...сотрудничества с целью некоего «совместного хозяйственного освоения» Южных Курил, имеет целью «не мытьем... года Япония, подписавшись под совместной с СССР декларацией, уже ...
Операция соблазнения. Эдуард Лимонов о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курилах
...совместная хозяйственная деятельность России и Японии на всех четырёх спорных островах Южных Курил.... Есть, оказывается, уже план совместного освоения Южных Курил во ...Япония явится на острова Южных Курил, окружат наших пограничников, ...
Пятиэтапный план Ельцина реанимирован? Ритуальные дипломатические пляски вокруг Южных Курил
... при определении границ в районе южных Курил. Территории, границы между Россией...и договоренностей. Имеется и соответствующая совместная российско — японская комиссия по ... Да, все это способствовало освоению дальневосточных территорий, но устойчивой оседлости...
Триумф-2: катарцам, британцам и швейцарцам — прибыли от сахалинской нефти.
... не предложить включиться совместно с нами в освоение Южных Курил? Свои собственные нефть ...при привлечении их к совместной деятельности по освоению Южных Курил: в случае конфликта...привлечение таких партнеров по освоению наших Южных Курил никоим образом не...
«Отсутствие мирного договора с Японией проблемой не является»
..., Китай и Индия, проблему освоения Курил, острейшую проблему вывоза рыбы и.... Действительно, в случае передачи южных Курил под юрисдикцию Японии, у России... шаг подписания соглашения о совместном российско-японском освоении южных Курил? — Исходя из того, ...
Шойгу разбил мечты Японии о возвращении Южных Курил
...назойливые просьбы японцев вернуть им южную часть Курильской гряды не ... Япония настаивает на передаче ей южной части Курильской гряды: островов Итуруп...воли российские власти предлагали японцам совместное экономическое освоение территории при сохранении их...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>