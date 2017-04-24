Советские мультфильмы, которые помогут отучить ребёнка от лени
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Рекомендации родителям
Многие родители детей дошкольного и младшего школьного возраста сталкиваются с проблемой, что ребёнок не хочет трудиться, прикладывать усилия для достижения результата – не хочет убирать за собой постель, складывать на место вещи, одеваться/раздеваться, делать уроки, доделать что-то начатое – например, долепить фигурку из пластилина или отработать танцевальное движение. Очень часто дети отказываются от труда, если им не нравится то, чем они занимаются, или это у них не получается. И объяснить словами свою позицию бывает достаточно трудно – дети не просто не хотят слышать то, что им не нравится или чего они не понимают.
Что может помочь?
Мультфильмы. На примере ленивых и трудолюбивых героев мультфильмов детям можно понятно и ярко показать необходимость и важность труда. Такие примеры помогут сформировать у детей понимание необходимости труда и отрицательное отношение у лени.
Как воспитываем?
Чтобы мультфильм был более эффективным помощником в воспитании детей, необходимо:
– смотреть его вместе с ребёнком,
– эмоционально реагировать на происходящее,
– после просмотра мультфильма обсудить с ребёнком увиденное,
– обязательно сделать вывод,
– для более эффективного обсуждения можно также распечатать цветные картинки из мультфильма с образами героев и важными моментами и после обсуждения возвращаться к ним, когда это необходимо – чтобы напомнить ребёнку ранее понятые им мысли.
Одним из самых эффективных по теме лени является мультфильм “Нехочуха”.
«Нехочуха» (Творческое объединение Экран, 1986г.)
Сюжет:
Мальчик не хотел ничего делать, только смотреть мультики и играть. Он не убирал за собой игрушки, не помогал бабушке по дому и мечтал попасть в страну, где не будут заставлять делать то, что не хочешь. Его желание сбылось – он попал в страну Нехочухию, где были разнообразные удовольствия и обслуживающие роботы. Мальчик быстро устал от постоянных, сменяющих друг друга удовольствий и постоянно повторял «не хочу». На что робот отвечал: «Молодец. Будешь как великий Нехочуха». Когда же он увидел настоящего великого Нехочуху – отвратительного, ничего не умеющего, толстого лентяя – и понял, что это он в будущем, то не захотел быть Нехочухой.
С помощью этого мультфильма у детей можно сформировать:
- отрицательное отношение к лени,
- понимание, что лень и постоянные удовольствия не приносят никакого результата и быстро надоедают,
- представление, что лентяй и бездельник ничего не умеют, а только создают проблемы себе и другим, а потом сами эти проблемы не могут решить и нуждаются в посторонней помощи.
Как воздействует?
Мультфильм «Нехочуха» вызывает неподдельный интерес детей. Первичной реакцией на образ героя является смех. Детям смешно от глупости и нелепости Нехочухи. Особенно детям смешно, когда мальчику робот дал соску, стал качать его в кроватке и петь колыбельную (дети кричат: “Лялька, лялька!”). Дети высмеивают, причём это высмеивание носит ценностный характер – дети, высмеивая, выражают к герою своё негативное отношение. А значит, и негативное отношение к лени как к качеству героя.
Примеры вопросов для обсуждения:
- Что мальчик не хотел делать?
- Что из этого нужно делать и почему?
- Что мальчик хотел делать?
- Почему мальчику не понравилось в стране Нехочухии, ведь там так много развлечений?
- Опишите Великого Нехочуху. Какой он? (Обратите внимание, он такой толстый, что у него даже брюки не застегиваются! Что ещё у него толстое?) Почему он такой толстый?
- Какой ещё Великий Нехочуха? (подчеркнуть, что он ленивый, глупый, некрасивый, неопрятный, лохматый, с огромными жировыми складками по всему телу)
- Как говорит Великий Нехочуха? Какой у него голос? (не очень приятный для слуха голос, говорит короткими фразами)
- Что он умеет делать? Что за него делал робот? (ничего не умеет и не хочет делать: есть, пить, двигаться; робот кормит его с ложки, поднимает его руку).
- Как вы думаете, сколько Великому Нехочухе лет? Он взрослый? Вроде, да. А что он умеет делать? Получается, что он взрослый, а ведёт себя, как “лялька”!
- Как вы думаете, как к нему будут относиться другие люди?
- Давайте посмотрим теперь на мальчика. Чем он похож на Нехочуху? Чем отличается от Нехочухи? Может ли мальчик стать Нехочухой?
- Что ему нужно сделать, чтобы не стать Нехочухой?
- Какие слова важнее: «хочу – не хочу» или «надо – не надо»?
Вывод: Мальчик не хотел ничего делать. Но когда увидел, что, живя так, он станет отвратительным Нехочухой, решил, что нужно действовать не только по принципу «хочу – не хочу», но и руководствоваться словами «надо – не надо».
Для закрепления образа Нехочухи можно использовать также продуктивно-творческую деятельность на основе мультипликационного материала: после обсуждения мультфильма попросить детей нарисовать или слепить Нехочуху, в процессе подчеркивая его безобразный внешний вид и неумение ничего делать.
Впоследствии при возникновении ситуаций, когда ребёнок ленится, ему стоит напомнить о герое Нехочухе. И это подействует на ребёнка сильнее логических объяснений. Также можно героев других мультфильмов и книг соотносить с этим образом, обсуждать, является ли тот или иной герой нехочухой.
Примеры из моей практики:
- Дети с удовольствием отвечают на вопросы и рассуждают. Среди ответов детей были такие сравнения: «Нехочуха круглый, как мячик. Он даже не может ходить, а катится».
– После просмотра мультфильма мы обсуждали с детьми увиденное. Дети соотносят образ с собой, эмоционально говорят: «я не Нехочуха», «Не хочу быть Нехочухой»; а также со сверстниками: «А вот Алиса у нас – Нехочуха», «Ты ведёшь себя, как Нехочуха» (в этих фразах звучит насмешка). Иногда наблюдается рефлексия – так одна пятилетняя девочка рассуждала в то время, как рисовала Нехочуху: «Мой Нехочуха весь покраснел, потому что ему стыдно. Я иногда тоже говорю «не хочу». Ну, совсем иногда. Но не всегда. Бабушка говорит: «Пойдём ужинать», я говорю: «Хорошо». Спать иногда не хочу. После школы приехали домой, ложимся спать, и я… Я сказала: да-да, хочу-хочу! Хочу-хочу-хочу, хочу-хочу-хочу…».
– Очень редко бывали обратные ситуации, когда ребёнок в силу каких-либо причин соотносил себя с образом Нехочухи и в порыве душевного подъема кричал: «Да, я Нехочуха! Я Нехочуха!». В моей практике было всего два таких случая. Причём один из этих двух Нехочух – пятилетний мальчик Ваня – через неделю после просмотра мультфильма мне сказал: «Я подумал. Я не Нехочуха. Нехочуха плохой».
– Образ Нехочухи запоминается детям. Через несколько недель и месяцев дети его вспоминают, на протяжении следующих занятий называют его чаще других героев, находят в новых мультфильмах героев, похожих не Нехочуху, причём эти воспоминания и сравнения всегда эмоционально окрашены.
Приведём ещё несколько советских мультфильмов на тему лени, которые можно разобрать с ребёнком:
«Сказка про лень» (1976г., Союзмультфильм)
Сюжет:
На одном из прилавков рынка Тюлень продавал свою Лень – небольшой мешочек, на котором так и было написано: «Лень». Продавец запрашивал за свой необычный товар совсем малость, и покупку решил совершить Пингвин. Избавившись от Лени, бодрый и радостный Тюлень отправился плавать в море, а Пингвин с новым приобретением пришел к себе домой. Стоило ему приоткрыть узелок, как Лень сразу же его одолела. Ни о какой работе и речь идти не могла, даже дошить ботинок Пингвину сил не осталось, и герой улегся спать.
Прошло несколько дней, огонь в котле погас, и весь дом укрылся сосульками. Встрепенулся Пингвин, схватил злосчастный мешок и решил подкинуть его соседям – семье Гусей. Как только Лень оказалась у мамы и папы Гусей, так сразу крылья у них опустились, и сил хватило, лишь чтобы в домино поиграть.
Следующим обладателем нехорошего мешочка стал Кашалот, за ним Крокодил, а потом Олень. И никто не смог сразу дать отпор напавшей Лени. Лишь спустя время, когда герои понимали, что бездействовать неправильно, тогда получалось избавиться от наваждения. Даже Речка Лени поддалась.
К концу истории все герои благополучно избавились от злосчастного мешочка Лени, и теперь она рыщет по свету в поисках кого-нибудь, кто имел бы несчастье дать ей приют.
С помощью этого мультфильма у детей можно сформировать:
- отрицательное отношение к лени,
- понимание, что лень – опасна и парализует жизнь,
- понимание, что лень необходимо «прогонять» усилием воли.
Примеры вопросов для обсуждения:
- Как выглядит Лень в мультфильме? (как опасное волшебное существо, похожее на дым, которое живёт в мешочке)
- У кого Лень побывала? (у тюленя, пингвина, гусей, кашалота, крокодила, речки, оленя)
- Что было с героями, когда у них была Лень? (герои становились сонными, вялыми, грустными, медлительными, переставали заниматься делами; речка перестала течь и превратилась в болото)
- Какими герои становились, когда избавлялись от Лени? (бодрыми, активными, веселыми, быстрыми)
- Что было в конце с Ленью, когда все животные её прогнали? (она пыталась проникнуть в дома, но все знали, что Лень опасна, и потому не пускали её)
Вывод: Лень – это опасное существо, которое превращает всех весёлых и активных – в сонных, вялых и грустных. Лень нужно не подпускать к себе и «выбрасывать» с помощью усилия над собой.
«Спортландия» (1958г., Союзмультфильм)
Сюжет:
Мальчику Мите нужно было утром сдавать нормы БГТО («Будь готов к труду и обороне»), но он выключил будильник, заткнул подушкой сигналящее радио и решил, что пойдёт сдавать нормы потом. Его одноклассники крикнули ему в окно, что Митя подводит весь класс и не получит значок БГТО, но Митя только сильнее укрылся одеялом.
Тут внезапно ожила Диванная Подушка, а потом Матрац на пружинах. Они уговорили Митю пойти с ними в страну Ленивию, где ему легко дадут нужный значок. Над воротами Ленивии была вывеска: «Ленивия. Палата лодырей», а ниже: «Зал заседаний». В зале было много мягких кресел, матрацев, подушек. Митю уложили в кровать, где было 4 матраца и 3 подушки, стали сытно кормить и убаюкивать. Будильник, видевший, как мальчика увели Подушка и Матрац, решил спасать Митю и побежал за помощью на стадион Спортландии. Спортивные снаряды Спортландии вызвались вызволить мальчика из беды. Мяч, гантели, ракетки, клюшка и другие забрались на гимнастического коня и поскакали в Ленивию.
Будильник первым пробрался вглубь импровизированной спальни и разбудил Митю. Он объявил Мите, что матрасы, стулья и подушки не желает ему никакой награды, а превращают его в лентяя ради собственной выгоды, и что ему надо не спать, а бежать. Митя ответил, что ему надоело в Ленивии, но, поскольку его сытно кормили, теперь он едва двигается. Тогда будильник устроил Мите физзарядку, приведя его в хорошую форму, после чего громко зазвенел.
Разыгралось полномасштабное сражение между спортивными снарядами и мягкой мебелью, в котором мальчик принял самое активное участие. В результате матрас-председатель был поражен Митей, а гимнастический конь увёз того в Спортландию, вывеской над входом в которую был значок «Будь готов к труду и обороне».
Тут Митя проснулся в своей кровати от голоса радио: «Чтоб без остатка уничтожить лень, утренней зарядкой начинай свой день!» Всё это было сном, который, тем не менее, образумил мальчика. Митя вскочил с кровати, оделся и побежал к стадиону догонять ребят, чтобы вместе сдавать нормы БГТО.
С помощью этого мультфильма у детей можно сформировать:
- негативное отношение к лени,
- важность преобладания метафорической «Спортландии» над «Ленивией» в человеческой жизни – то есть бодрости духа и тела, спортивного настроя и хорошей физической подготовки над инертностью и ленью.
Обратить внимание: Ключевую роль в мультфильме играет советская программа ГТО («Готов к труду и обороне»), что необходимо дополнительно пояснить ребёнку-зрителю. «Готов к труду и обороне» – программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 год.
Примеры вопросов для обсуждения:
- Как Митя ведёт себя в начале мультфильма? (Не хочет вставать с постели утром и идти вместе с одноклассниками сдавать нормы физкультурной подготовки)
- Куда Митю уводят Подушка и Матрас? (в страну Ленивию)
- Почему в Ленивии сначала не верят, что Митя – лентяй и бездельник? (Потому что он прочитал много книг, учился в школе на «четверки» и «пятерки» и занимался спортом)
- Почему же тогда Митя попал в Ленивию? (Потому что уже месяц не читал книг, неделю не ходил заниматься на стадион и значок о физкультурной подготовке захотел получить просто так – без тренировки)
- Кто хочет спасти Митю? (Будильник и жители страны Спортландии – гимнастический «конь», мяч, гантели, ракетки, клюшка и другой спортивный инвентарь)
- Какой распорядок дня в Ленивии? (Весь день – сон)
- Что делают жители Ленивии с Митей? (укладывают спать и кормят, чтобы он потолстел)
- Каким стал Митя в Ленивии? (толстым и неподвижным)
- Что Мите помогает похудеть? (упражнения и бег под руководством Будильника)
- Что в конце истории понимает Митя? (что не хочет оставаться в Ленивии среди сонного царства Подушек и Матрасов, а хочет всегда быть сильным и спортивным)
Вывод: Лень переносит человека в опасную страну «Ленивию», где человек становится толстым, некрасивым, неподвижным. А есть другая страна – «Спортландия» – для смелых, сильных и здоровых людей. Только от человека зависит, в какую страну он попадёт.
«В яранге горит огонь» (1956г., Союзмультфильм, по мотивам сказок народов Севера)
Сюжет:
Далеко на Севере в маленькой яранге жила мама с двумя детьми. Сына звали Ятто, а его сестру – Тэюне. Дети были ленивые и непослушные и не хотели помогать матери. Когда она попросила детей насобирать хвороста для огня, те не послушались её, сказав, что тех дров, которые она уже собрала, вполне хватит. Когда же огонь в очаге погас, злая старуха Пурга ворвалась в ярангу, превратила мать Ятто и Тэюне в птицу и унесла её. Брату и сестре пришлось забыть про свою лень и отправиться на поиски мамы. Они проделали долгий путь и преодолели много опасностей, прежде чем смогли найти жилище Пурги и спасти свою маму.
С помощью этого мультфильма у детей можно сформировать:
- негативное отношение к лени и понимание, что лень может быть опасна (из-за того, что дети ленились и не помогли матери собрать хворост, и случилась беда),
- важность послушания старшим и помощи им (если бы дети слушались маму и помогали ей, Пурга не ворвалась бы в ярангу и не унесла бы маму),
- важность ответственности и исправления своих ошибок (брат и сестра взяли на себя ответственность за произошедшее с их мамой и отправились её спасать),
- также важность любви к своим близким, готовность идти на жертвы ради них (благодаря любви детей к своей маме и мамы к детям был преодолен большой и трудный путь; Тэюне жертвует своими косами ради спасения матери).
Примеры вопросов для обсуждения:
- Как себя ведут Тэюне и Ятто в начале? (Нехотя просыпаются, отказываются пойти с мамой собирать хворост)
- Из-за чего разозлилась Пурга? (Из-за того, что искра от костра прожгла её плащ)
- Что случилось, когда в яранге погас огонь? (К маме и детям ворвалась злая Пурга, превратила маму в птицу и унесла её с собой)
- Из-за чего погас огонь? (Из-за того, что Ятто и Тэюне поленились и не помогли маме собрать хворост для костра)
- Что дети сделали дальше? (Признали свою вину и отправились на поиски мамы)
- Кто встретился им на пути? (Солнце / олененок / Дрёма / птица, поющая мамину песню / олениха / Тьма Тьмущая / Всполохи – братья Солнца)
- Что поняли дети, с трудом найдя маму? (Что любят её, всегда будут ей помогать, и огонь в их яранге больше никогда не погаснет)
Вывод: Как и мультфильмы выше, «В яранге горит огонь» рассказывает, что лень – очень опасна. Из-за потакания ей могут быть очень большие потери. Именно из-за своей лени Ятто и Тэюне чуть не потеряли маму. Необходимо не поддаваться лени и выполнять все нужные дела, иначе могут последовать гораздо более трудоёмкие и трудноразрешимые проблемы.
«Маша больше не лентяйка» (1978г., Союзмультфильм)
Сюжет:
Девочка Маша не хотела помогать бабушке, ссылаясь на то, что она «не хозяйка своих рук и ног». Бабушка сама отправилась в булочную, а машины руки и ноги за это стали вытворять чудеса: накормили её смесью горчицы и хрена, вынесли на улицу, заставили покрасить таксу в синий цвет, отобрать у старичка два яблока, выполнить серию фантастических акробатических трюков, запрыгнуть в автобус… «Пострадавшие» – мальчик с таксой и дедушка с яблоками – перехватывают бабушку у булочной и рассказывают, что произошло.
Тем временем сгустились сумерки, автобус привез Машу в лес. Озадаченный водитель пытается остановить девочку, бегущую в чащу, однако ноги уносят её всё дальше и дальше. Наконец обессиленная девочка падает на поляне и уверенно произносит своё желание: «Хочу снова стать хозяйкой своих рук и ног». Падающая в небе звезда исполняет её желание.
На счастливую Машу надвигаются два огонька, она подозревает, что это волк. В ужасе девочка просит у своих рук и ног помощи в том, чтобы «забраться на самое высокое дерево», и ловко забирается по отвесному стволу метров на десять. Но огоньками оказываются фонари, с которым её ищут «потерпевшие» во главе с бабушкой. Маша так же ловко спускается. Обняв бабушку, растроганная Маша заявляет, что она «больше не лентяйка».
С помощью этого мультфильма у детей можно сформировать:
- также негативное видение лени, понимание, что она лишает человека власти над собой (ноги и руки Маши перестают её слушаться, когда она начинает лениться),
- понимание, что человек должен быть хозяином себе и своим действиям.
Примеры вопросов для обсуждения:
- Что бабушка просит Машу сделать? (сходить в булочную и вымыть чашки)
- Что Маша отвечает? (обманывает бабушку, что её ноги и руки живут сами по себе и не хотят делать то, что бабушка её просит)
- Что происходит с Машей? (её ноги и руки действительно перестают её слушаться и начинают жить сами по себе)
- Когда руки и ноги Маши начинают её слушаться? (Когда Маша наконец говорит, что хочет быть хозяйкой своих рук и ног и больше не будет лениться)
Вывод: Лень – это отказ человека быть хозяином себе и управлять собой, своими руками и ногами, что по примеру Маши ведёт к проблемам и неразберихе. Чтобы прогнать лень, нужно сказать себе, что ты сам собой управляешь – а, значит, можешь выполнить все нужные дела.
Источник: feedproxy.google.com