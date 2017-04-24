Советские мультфильмы, которые помогут отучить ребёнка от лени

Рекомендации родителям

Многие родители детей дошкольного и младшего школьного возраста сталкиваются с проблемой, что ребёнок не хочет трудиться, прикладывать усилия для достижения результата – не хочет убирать за собой постель, складывать на место вещи, одеваться/раздеваться, делать уроки, доделать что-то начатое – например, долепить фигурку из пластилина или отработать танцевальное движение. Очень часто дети отказываются от труда, если им не нравится то, чем они занимаются, или это у них не получается. И объяснить словами свою позицию бывает достаточно трудно – дети не просто не хотят слышать то, что им не нравится или чего они не понимают.

Что может помочь?

Мультфильмы. На примере ленивых и трудолюбивых героев мультфильмов детям можно понятно и ярко показать необходимость и важность труда. Такие примеры помогут сформировать у детей понимание необходимости труда и отрицательное отношение у лени.

Как воспитываем?

Чтобы мультфильм был более эффективным помощником в воспитании детей, необходимо:

– смотреть его вместе с ребёнком,

– эмоционально реагировать на происходящее,

– после просмотра мультфильма обсудить с ребёнком увиденное,

– обязательно сделать вывод,

– для более эффективного обсуждения можно также распечатать цветные картинки из мультфильма с образами героев и важными моментами и после обсуждения возвращаться к ним, когда это необходимо – чтобы напомнить ребёнку ранее понятые им мысли.

Одним из самых эффективных по теме лени является мультфильм “Нехочуха”.

«Нехочуха» (Творческое объединение Экран, 1986г.)



Сюжет:

Мальчик не хотел ничего делать, только смотреть мультики и играть. Он не убирал за собой игрушки, не помогал бабушке по дому и мечтал попасть в страну, где не будут заставлять делать то, что не хочешь. Его желание сбылось – он попал в страну Нехочухию, где были разнообразные удовольствия и обслуживающие роботы. Мальчик быстро устал от постоянных, сменяющих друг друга удовольствий и постоянно повторял «не хочу». На что робот отвечал: «Молодец. Будешь как великий Нехочуха». Когда же он увидел настоящего великого Нехочуху – отвратительного, ничего не умеющего, толстого лентяя – и понял, что это он в будущем, то не захотел быть Нехочухой.

С помощью этого мультфильма у детей можно сформировать:

отрицательное отношение к лени,

понимание, что лень и постоянные удовольствия не приносят никакого результата и быстро надоедают,

представление, что лентяй и бездельник ничего не умеют, а только создают проблемы себе и другим, а потом сами эти проблемы не могут решить и нуждаются в посторонней помощи.

Как воздействует?

Мультфильм «Нехочуха» вызывает неподдельный интерес детей. Первичной реакцией на образ героя является смех. Детям смешно от глупости и нелепости Нехочухи. Особенно детям смешно, когда мальчику робот дал соску, стал качать его в кроватке и петь колыбельную (дети кричат: “Лялька, лялька!”). Дети высмеивают, причём это высмеивание носит ценностный характер – дети, высмеивая, выражают к герою своё негативное отношение. А значит, и негативное отношение к лени как к качеству героя.

Примеры вопросов для обсуждения:



Что мальчик не хотел делать?

Что из этого нужно делать и почему?

Что мальчик хотел делать?

Почему мальчику не понравилось в стране Нехочухии, ведь там так много развлечений?

Опишите Великого Нехочуху. Какой он? (Обратите внимание, он такой толстый, что у него даже брюки не застегиваются! Что ещё у него толстое?) Почему он такой толстый?

Какой ещё Великий Нехочуха? (подчеркнуть, что он ленивый, глупый, некрасивый, неопрятный, лохматый, с огромными жировыми складками по всему телу)

Как говорит Великий Нехочуха? Какой у него голос? (не очень приятный для слуха голос, говорит короткими фразами)

Что он умеет делать? Что за него делал робот? (ничего не умеет и не хочет делать: есть, пить, двигаться; робот кормит его с ложки, поднимает его руку).

Как вы думаете, сколько Великому Нехочухе лет? Он взрослый? Вроде, да. А что он умеет делать? Получается, что он взрослый, а ведёт себя, как “лялька”!

Как вы думаете, как к нему будут относиться другие люди?

Давайте посмотрим теперь на мальчика. Чем он похож на Нехочуху? Чем отличается от Нехочухи? Может ли мальчик стать Нехочухой?

Что ему нужно сделать, чтобы не стать Нехочухой?

Какие слова важнее: «хочу – не хочу» или «надо – не надо»?

Вывод: Мальчик не хотел ничего делать. Но когда увидел, что, живя так, он станет отвратительным Нехочухой, решил, что нужно действовать не только по принципу «хочу – не хочу», но и руководствоваться словами «надо – не надо».

Для закрепления образа Нехочухи можно использовать также продуктивно-творческую деятельность на основе мультипликационного материала: после обсуждения мультфильма попросить детей нарисовать или слепить Нехочуху, в процессе подчеркивая его безобразный внешний вид и неумение ничего делать.

Впоследствии при возникновении ситуаций, когда ребёнок ленится, ему стоит напомнить о герое Нехочухе. И это подействует на ребёнка сильнее логических объяснений. Также можно героев других мультфильмов и книг соотносить с этим образом, обсуждать, является ли тот или иной герой нехочухой.

Примеры из моей практики:

- Дети с удовольствием отвечают на вопросы и рассуждают. Среди ответов детей были такие сравнения: «Нехочуха круглый, как мячик. Он даже не может ходить, а катится».

– После просмотра мультфильма мы обсуждали с детьми увиденное. Дети соотносят образ с собой, эмоционально говорят: «я не Нехочуха», «Не хочу быть Нехочухой»; а также со сверстниками: «А вот Алиса у нас – Нехочуха», «Ты ведёшь себя, как Нехочуха» (в этих фразах звучит насмешка). Иногда наблюдается рефлексия – так одна пятилетняя девочка рассуждала в то время, как рисовала Нехочуху: «Мой Нехочуха весь покраснел, потому что ему стыдно. Я иногда тоже говорю «не хочу». Ну, совсем иногда. Но не всегда. Бабушка говорит: «Пойдём ужинать», я говорю: «Хорошо». Спать иногда не хочу. После школы приехали домой, ложимся спать, и я… Я сказала: да-да, хочу-хочу! Хочу-хочу-хочу, хочу-хочу-хочу…».

– Очень редко бывали обратные ситуации, когда ребёнок в силу каких-либо причин соотносил себя с образом Нехочухи и в порыве душевного подъема кричал: «Да, я Нехочуха! Я Нехочуха!». В моей практике было всего два таких случая. Причём один из этих двух Нехочух – пятилетний мальчик Ваня – через неделю после просмотра мультфильма мне сказал: «Я подумал. Я не Нехочуха. Нехочуха плохой».

– Образ Нехочухи запоминается детям. Через несколько недель и месяцев дети его вспоминают, на протяжении следующих занятий называют его чаще других героев, находят в новых мультфильмах героев, похожих не Нехочуху, причём эти воспоминания и сравнения всегда эмоционально окрашены.

Приведём ещё несколько советских мультфильмов на тему лени, которые можно разобрать с ребёнком:

«Сказка про лень» (1976г., Союзмультфильм)

Сюжет:

На одном из прилавков рынка Тюлень продавал свою Лень – небольшой мешочек, на котором так и было написано: «Лень». Продавец запрашивал за свой необычный товар совсем малость, и покупку решил совершить Пингвин. Избавившись от Лени, бодрый и радостный Тюлень отправился плавать в море, а Пингвин с новым приобретением пришел к себе домой. Стоило ему приоткрыть узелок, как Лень сразу же его одолела. Ни о какой работе и речь идти не могла, даже дошить ботинок Пингвину сил не осталось, и герой улегся спать.

Прошло несколько дней, огонь в котле погас, и весь дом укрылся сосульками. Встрепенулся Пингвин, схватил злосчастный мешок и решил подкинуть его соседям – семье Гусей. Как только Лень оказалась у мамы и папы Гусей, так сразу крылья у них опустились, и сил хватило, лишь чтобы в домино поиграть.

Следующим обладателем нехорошего мешочка стал Кашалот, за ним Крокодил, а потом Олень. И никто не смог сразу дать отпор напавшей Лени. Лишь спустя время, когда герои понимали, что бездействовать неправильно, тогда получалось избавиться от наваждения. Даже Речка Лени поддалась.

К концу истории все герои благополучно избавились от злосчастного мешочка Лени, и теперь она рыщет по свету в поисках кого-нибудь, кто имел бы несчастье дать ей приют.

С помощью этого мультфильма у детей можно сформировать:

отрицательное отношение к лени,

понимание, что лень – опасна и парализует жизнь,

понимание, что лень необходимо «прогонять» усилием воли.

Примеры вопросов для обсуждения:

Как выглядит Лень в мультфильме? (как опасное волшебное существо, похожее на дым, которое живёт в мешочке)

У кого Лень побывала? (у тюленя, пингвина, гусей, кашалота, крокодила, речки, оленя)

Что было с героями, когда у них была Лень? (герои становились сонными, вялыми, грустными, медлительными, переставали заниматься делами; речка перестала течь и превратилась в болото)

Какими герои становились, когда избавлялись от Лени? (бодрыми, активными, веселыми, быстрыми)

Что было в конце с Ленью, когда все животные её прогнали? (она пыталась проникнуть в дома, но все знали, что Лень опасна, и потому не пускали её)

Вывод: Лень – это опасное существо, которое превращает всех весёлых и активных – в сонных, вялых и грустных. Лень нужно не подпускать к себе и «выбрасывать» с помощью усилия над собой.

«Спортландия» (1958г., Союзмультфильм)

Сюжет:

Мальчику Мите нужно было утром сдавать нормы БГТО («Будь готов к труду и обороне»), но он выключил будильник, заткнул подушкой сигналящее радио и решил, что пойдёт сдавать нормы потом. Его одноклассники крикнули ему в окно, что Митя подводит весь класс и не получит значок БГТО, но Митя только сильнее укрылся одеялом.

Тут внезапно ожила Диванная Подушка, а потом Матрац на пружинах. Они уговорили Митю пойти с ними в страну Ленивию, где ему легко дадут нужный значок. Над воротами Ленивии была вывеска: «Ленивия. Палата лодырей», а ниже: «Зал заседаний». В зале было много мягких кресел, матрацев, подушек. Митю уложили в кровать, где было 4 матраца и 3 подушки, стали сытно кормить и убаюкивать. Будильник, видевший, как мальчика увели Подушка и Матрац, решил спасать Митю и побежал за помощью на стадион Спортландии. Спортивные снаряды Спортландии вызвались вызволить мальчика из беды. Мяч, гантели, ракетки, клюшка и другие забрались на гимнастического коня и поскакали в Ленивию.

Будильник первым пробрался вглубь импровизированной спальни и разбудил Митю. Он объявил Мите, что матрасы, стулья и подушки не желает ему никакой награды, а превращают его в лентяя ради собственной выгоды, и что ему надо не спать, а бежать. Митя ответил, что ему надоело в Ленивии, но, поскольку его сытно кормили, теперь он едва двигается. Тогда будильник устроил Мите физзарядку, приведя его в хорошую форму, после чего громко зазвенел.

Разыгралось полномасштабное сражение между спортивными снарядами и мягкой мебелью, в котором мальчик принял самое активное участие. В результате матрас-председатель был поражен Митей, а гимнастический конь увёз того в Спортландию, вывеской над входом в которую был значок «Будь готов к труду и обороне».

Тут Митя проснулся в своей кровати от голоса радио: «Чтоб без остатка уничтожить лень, утренней зарядкой начинай свой день!» Всё это было сном, который, тем не менее, образумил мальчика. Митя вскочил с кровати, оделся и побежал к стадиону догонять ребят, чтобы вместе сдавать нормы БГТО.

С помощью этого мультфильма у детей можно сформировать:



негативное отношение к лени,

важность преобладания метафорической «Спортландии» над «Ленивией» в человеческой жизни – то есть бодрости духа и тела, спортивного настроя и хорошей физической подготовки над инертностью и ленью.

Обратить внимание: Ключевую роль в мультфильме играет советская программа ГТО («Готов к труду и обороне»), что необходимо дополнительно пояснить ребёнку-зрителю. «Готов к труду и обороне» – программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 год.

Примеры вопросов для обсуждения:

Как Митя ведёт себя в начале мультфильма? (Не хочет вставать с постели утром и идти вместе с одноклассниками сдавать нормы физкультурной подготовки)

Куда Митю уводят Подушка и Матрас? (в страну Ленивию)

Почему в Ленивии сначала не верят, что Митя – лентяй и бездельник? (Потому что он прочитал много книг, учился в школе на «четверки» и «пятерки» и занимался спортом)

Почему же тогда Митя попал в Ленивию? (Потому что уже месяц не читал книг, неделю не ходил заниматься на стадион и значок о физкультурной подготовке захотел получить просто так – без тренировки)

Кто хочет спасти Митю? (Будильник и жители страны Спортландии – гимнастический «конь», мяч, гантели, ракетки, клюшка и другой спортивный инвентарь)

Какой распорядок дня в Ленивии? (Весь день – сон)

Что делают жители Ленивии с Митей? (укладывают спать и кормят, чтобы он потолстел)

Каким стал Митя в Ленивии? (толстым и неподвижным)

Что Мите помогает похудеть? (упражнения и бег под руководством Будильника)

Что в конце истории понимает Митя? (что не хочет оставаться в Ленивии среди сонного царства Подушек и Матрасов, а хочет всегда быть сильным и спортивным)

Вывод: Лень переносит человека в опасную страну «Ленивию», где человек становится толстым, некрасивым, неподвижным. А есть другая страна – «Спортландия» – для смелых, сильных и здоровых людей. Только от человека зависит, в какую страну он попадёт.

«В яранге горит огонь» (1956г., Союзмультфильм, по мотивам сказок народов Севера)

Сюжет:

Далеко на Севере в маленькой яранге жила мама с двумя детьми. Сына звали Ятто, а его сестру – Тэюне. Дети были ленивые и непослушные и не хотели помогать матери. Когда она попросила детей насобирать хвороста для огня, те не послушались её, сказав, что тех дров, которые она уже собрала, вполне хватит. Когда же огонь в очаге погас, злая старуха Пурга ворвалась в ярангу, превратила мать Ятто и Тэюне в птицу и унесла её. Брату и сестре пришлось забыть про свою лень и отправиться на поиски мамы. Они проделали долгий путь и преодолели много опасностей, прежде чем смогли найти жилище Пурги и спасти свою маму.

С помощью этого мультфильма у детей можно сформировать:



негативное отношение к лени и понимание, что лень может быть опасна (из-за того, что дети ленились и не помогли матери собрать хворост, и случилась беда),

важность послушания старшим и помощи им (если бы дети слушались маму и помогали ей, Пурга не ворвалась бы в ярангу и не унесла бы маму),

важность ответственности и исправления своих ошибок (брат и сестра взяли на себя ответственность за произошедшее с их мамой и отправились её спасать),

также важность любви к своим близким, готовность идти на жертвы ради них (благодаря любви детей к своей маме и мамы к детям был преодолен большой и трудный путь; Тэюне жертвует своими косами ради спасения матери).

Примеры вопросов для обсуждения:

Как себя ведут Тэюне и Ятто в начале? (Нехотя просыпаются, отказываются пойти с мамой собирать хворост)

Из-за чего разозлилась Пурга? (Из-за того, что искра от костра прожгла её плащ)

Что случилось, когда в яранге погас огонь? (К маме и детям ворвалась злая Пурга, превратила маму в птицу и унесла её с собой)

Из-за чего погас огонь? (Из-за того, что Ятто и Тэюне поленились и не помогли маме собрать хворост для костра)

Что дети сделали дальше? (Признали свою вину и отправились на поиски мамы)

Кто встретился им на пути? (Солнце / олененок / Дрёма / птица, поющая мамину песню / олениха / Тьма Тьмущая / Всполохи – братья Солнца)

Что поняли дети, с трудом найдя маму? (Что любят её, всегда будут ей помогать, и огонь в их яранге больше никогда не погаснет)

Вывод: Как и мультфильмы выше, «В яранге горит огонь» рассказывает, что лень – очень опасна. Из-за потакания ей могут быть очень большие потери. Именно из-за своей лени Ятто и Тэюне чуть не потеряли маму. Необходимо не поддаваться лени и выполнять все нужные дела, иначе могут последовать гораздо более трудоёмкие и трудноразрешимые проблемы.

«Маша больше не лентяйка» (1978г., Союзмультфильм)

Сюжет:

Девочка Маша не хотела помогать бабушке, ссылаясь на то, что она «не хозяйка своих рук и ног». Бабушка сама отправилась в булочную, а машины руки и ноги за это стали вытворять чудеса: накормили её смесью горчицы и хрена, вынесли на улицу, заставили покрасить таксу в синий цвет, отобрать у старичка два яблока, выполнить серию фантастических акробатических трюков, запрыгнуть в автобус… «Пострадавшие» – мальчик с таксой и дедушка с яблоками – перехватывают бабушку у булочной и рассказывают, что произошло.

Тем временем сгустились сумерки, автобус привез Машу в лес. Озадаченный водитель пытается остановить девочку, бегущую в чащу, однако ноги уносят её всё дальше и дальше. Наконец обессиленная девочка падает на поляне и уверенно произносит своё желание: «Хочу снова стать хозяйкой своих рук и ног». Падающая в небе звезда исполняет её желание.

На счастливую Машу надвигаются два огонька, она подозревает, что это волк. В ужасе девочка просит у своих рук и ног помощи в том, чтобы «забраться на самое высокое дерево», и ловко забирается по отвесному стволу метров на десять. Но огоньками оказываются фонари, с которым её ищут «потерпевшие» во главе с бабушкой. Маша так же ловко спускается. Обняв бабушку, растроганная Маша заявляет, что она «больше не лентяйка».

С помощью этого мультфильма у детей можно сформировать:

также негативное видение лени, понимание, что она лишает человека власти над собой (ноги и руки Маши перестают её слушаться, когда она начинает лениться),

понимание, что человек должен быть хозяином себе и своим действиям.

Примеры вопросов для обсуждения:



Что бабушка просит Машу сделать? (сходить в булочную и вымыть чашки)

Что Маша отвечает? (обманывает бабушку, что её ноги и руки живут сами по себе и не хотят делать то, что бабушка её просит)

Что происходит с Машей? (её ноги и руки действительно перестают её слушаться и начинают жить сами по себе)

Когда руки и ноги Маши начинают её слушаться? (Когда Маша наконец говорит, что хочет быть хозяйкой своих рук и ног и больше не будет лениться)

Вывод: Лень – это отказ человека быть хозяином себе и управлять собой, своими руками и ногами, что по примеру Маши ведёт к проблемам и неразберихе. Чтобы прогнать лень, нужно сказать себе, что ты сам собой управляешь – а, значит, можешь выполнить все нужные дела.

Бурухина Анна

Кумрякова Евгения

Источник: feedproxy.google.com