Скандал в Петрозаводске: университет увольняет неудобного педагога

Главный борец с ЕГЭ Александр Иванов покидает вуз.

Петрозаводскому университету преподаватель отдал почти 40 лет своей жизни. Кафедра, которой он долгие годы заведовал, закрывается. Иванова увольняют.

Сам преподаватель уверен, что с его взглядами ему удалось продержаться еще достаточно долго.

На портале Крамола ранее выходил подробный, обоснованный разбор нынешней системы ЕГЭ, в материале:

ЕГЭ – катастрофа образования

Увольнение профессора математики Иванова: