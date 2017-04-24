Скандал в Петрозаводске: университет увольняет неудобного педагога
11:24. 24 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Главный борец с ЕГЭ Александр Иванов покидает вуз.
Петрозаводскому университету преподаватель отдал почти 40 лет своей жизни. Кафедра, которой он долгие годы заведовал, закрывается. Иванова увольняют.
Сам преподаватель уверен, что с его взглядами ему удалось продержаться еще достаточно долго.
На портале Крамола ранее выходил подробный, обоснованный разбор нынешней системы ЕГЭ, в материале:
Увольнение профессора математики Иванова:
Источник: www.kramola.info