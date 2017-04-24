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Скандал в Петрозаводске: университет увольняет неудобного педагога

11:24. 24 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Главный борец с ЕГЭ Александр Иванов покидает вуз.

Петрозаводскому университету преподаватель отдал почти 40 лет своей жизни. Кафедра, которой он долгие годы заведовал, закрывается. Иванова увольняют.

Сам преподаватель уверен, что с его взглядами ему удалось продержаться еще достаточно долго.

На портале Крамола ранее выходил подробный, обоснованный разбор нынешней системы ЕГЭ, в материале:

ЕГЭ – катастрофа образования

Увольнение профессора математики Иванова:

Источник: www.kramola.info

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