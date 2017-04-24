Развернутые итоги первого тура выборов во Франции
06:26. 24 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Практически итоговые данные по первому туру президентских выборов во Франции.
Макрон все таки обошел Ле Пен. Меланшон был весьма близок к тому, чтобы прорваться во второй тур.
Экс-министр экономики и создатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,86% голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МВД страны после подсчета 97,4% бюллетеней. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен набирает 21,45% голосов, сообщается на сайте ведомства. Третье место с результатом 19,94% занимает кандидат от партии «Республиканцы», бывший премьер Франции Франсуа Фийон. За ним следует кандидат «Левого фронта» Жан-Люк Меланшон, он набирает 19,64% голосов.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58fd53089a
По данным МВД Франции, избиратели крупнейших городов Франции в первом туре президентских выборов предпочли не голосовать за Ле Пен. Так, в Париже за лидера Национального фронта проголосовали 4,99% избирателей. 34% жителей французской столицы поддержали Макрона, 26% – Франсуа Фийона. В Лионе Ле Пен заняла четвертое место, получив 16%. Первые два места в этом городе получили Макрон (26%) и Фийон (23%).
В департаменте Жиронда (столица – Бордо) Ле Пен получила 18%, уступив Макрону и Жану-Люку Меланшону. Аналогичная ситуация сложилась и в Тулузе, где у лидера Национального фронта 16% поддержки.
При этом Ле Пен поддержали в Марселе, Ницце, где Национальный фронт в первом туре получал первое место и на парламентских выборах, а также на севере страны, где она получила более 30% голосов.
Наибольший процент Ле Пен получила в департаменте Эна, который находится недалеко от границы в Бельгией. Там за лидера Национального фронта проголосовали 35% избирателей. Макрон получил более 30% в Париже, а также в одном из департаментов в провинции Бретань на западе Франции. Считавшийся одним из фаворитов президентской гонки Фийон праздновал победу лишь в четырех департаментах из 95, однако при этом получил поддержку избирателей в заморских регионах в Тихом океане: во Французской Полинезии и в Новой Каледонии.
http://www.rbc.ru/politics/24/04/2017/58
Поражение в крупных городах конечно крайне неблагоприятный сигнал для Ле Пен.
Само собой, призыв со стороны Фийона, а так же социалистов, голосовать во 2-м туре за Макрона, лишний раз показывает, что разделение основных французских партий по идеологии достаточно условное и они как обычно готовы объединятся на выборах, лишь бы не пустить Ле Пен к власти. Другой вопрос, насколько избиратель к ним прислушается, когда выбор будет стоять уже напрямую между Макроном и Ле Пен.
Позабавали позиция МИД Германии, который на радостях заявил, что сделает все для того, чтобы поддержать Макрона, который поставит на место "антиевропейцев". Вмешательства во внутренние дела суверенной страны? Попытка повлиять на итоги выборов? Нет не слышал.
Разбивка по департаментам.
Демографическая статистика. Обратите внимание на безоговорочный успех Меланшона среди молодежи.
Прочие кандидаты. Кандидат от социалистов полностью провалился, подчеркнув бесславное окончание правление Олланда.
PS. "Зловещие русские хакеры" никак себя видимым образом не проявили. Возможно не размениваются на мелочи и ждут второго тура. -)
Источник: colonelcassad.livejournal.com