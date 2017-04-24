Проекты Навального: как Руслан Левиев фабрикует “сводки с фронта”

Феликс приветствует вас.

В том, что у Алёши Навального есть деньги - мы убедились. В том, что Алёша Навальный (или, что куда более вероятно, его спонсоры и покровители) спит и видит, как бы нагадить, да посолидней – мы убедились уже давно. Так почему же у г-на Навального всё получается настолько плохо? Виной тому его бездарность, инфантильность и пристрастие к кокаину? Возможно. Но основная проблема команды Навального была, есть и остаётся – в бездарной кадровой политике.

"Кадры решают всё!" – завещал некогда отец народов и, при всём неоднозначном к нему отношении среди современников, Навальному стоило бы эту мысль пропустить через себя.

Ненадолго вернёмся в прошлое

В далёком 2012 году в жизни Алексея Навального появился новый соратник – Руслан Левиев (в девичестве – Карпук.) Никакими талантами выходец из таёжного Сургута не обладал, зато вписывался в любой движняк затеваемый Навальным. Начиная с мелких провокаций в сети интернет и заканчивая махинациями с Яндекс-Деньгами в 2014 году. Да в том скандальном попиле в числе прочих так же участвовал и Руслан Левиев. Горячая и обоюдная любовь Левиев-Навальный, продолжается и по сей день….

Судя по всему Руслана подписывают под самые стрёмные проекты с прицелом на то, что Левиева просто не жалко. Так, Руслану вменили функционал покойного ныне Бориса Немцова (т.е. направили фабриковать факты касаемо российской агрессии, где бы то ни было). Ниша после гибели Немцова оказалась свободной, а бюджет направляемый на подлоги осваивать Навальному и Ко уж очень хотелось. И вот уже Руслан Левиев занят тем, что публикует «свои расследования» в рамках проекта Conflict Intelligence Team. «Раследовать» Руслана учил САМ Алексей Навальный, а так же фантазёры из bellingcat, что уже намекает на содержательность публикаций товарища.

Как функционирует мастерская Левиева, команде хакеров Феликс удалось выяснить из переписки последнего в Фэйсбук.

Так, например, на пару со своим напарником по Conflict Intelligence Team из Киева, Кириллом Михайловым, Руслан создаёт «контент» для своих «расследований».

Что же за фееричное фото, на которое Левиев с приятелем возлагали столько надежд и почему некий Лёня это забраковал, обозвав Левиевцев нехорошими словами?

Итак (барабанная дробь) – фото в студию.

На этом, по сути, можно было бы и закончить, но в таком случае мы были бы уже не мы.

Проведя своё небольшое расследование мы нашли исходные материалы, использованные при создании очередного «шедеврального разоблачения» Conflict Intelligence Team. Выяснилось что, не мудрствуя лукаво, Левиев и сотоварищи взяли первую попавшуюся фотку русских ребят в камуфляже и пририсовали их физиономии на первую попавшуюся фото с сирийцами.

Собственно исходники лежат тут и тут

Отдельно хочется отметить, что за русских военных, ведущих боевые действия в Сирии, Левиев пытался выдать не каких-нибудь виртуальных бурятских танкистов, а вполне реальных ребят – учащихся Горно-технологического техникума города Ясный, оренбургской области.

Вот, чьей головой кого наделили:

Теперь, что же это за «гребень», который «дядю Лёшу фоткает»? На поверку выяснилось что это Евгений Фельдман, фотограф, работающий на Навального с самого начала его предвыборной кампании. Кто тот самый «Дядя Лёша» понятно.

Небольшое отступление

Наблюдать причёску гражданина Фельдмана (за которую он и получил свой обидный псевдоним) мы могли во время «боданий» у штаба навального в Волгограде. Тогда навальнята поглумились над памятником Родина Мать, за что получили отповедь у населения. Позднее правда Навальный во всеуслышание заявил что его теперь будет снимать независимый фотокорреспондент который покажет всю правду о жизни и работе видеоблогера. Навальный, как обычно соврал, и мы это запомним.

Так вот «гребень-Фельдман» тоже не оценил фотоподелку Руслана.

Это всё прекрасно - милые бранятся только тешатся. Но фейки от Conflict Intelligence Team всё же публикуются. Вспомним их недавний прокол с «химоружием». Любопытно, что когда материал Левиева готовился, вся верхушка штаба Навального находилась в местах не столь отдалённых. Контроль за Левиевым тогда на свою голову взял некто Сухарев.

Несмотря на идиотизм задания, за работу Левиев взялся. И, невзирая на скептицизм его украинского коллеги, Руслан совершил фатальную ошибку поставившую крест на всём Conflict Intelligence Team.

И тут на сцену выходит тот самый загадочный Лёня.

Волков неисправим – визжит, ругается и угрожает.

Что за «гонорары» Руслан получал после этого прокола нам доподлинно неизвестно, но есть мнение, что, в отличие от прочих полученных им от Навального, исчислялись они отнюдь не в денежном эквиваленте. Но вернёмся к тому с чего начинали – кадровая политика у гопкомпании возглавляемой Навальным - ни к чёрту. Возможно это и к лучшему, ведь любой другой, имея подобное финансирование и поддержку на западе, мог таких дел наворотить, что нам ещё полвека расхлёбывать. Так что пока в махинациях Алексея Навального задействованы такие клоуны как Руслан Левиев балаган будет продолжаться. Нелепый, отвратительный и местами паскудный цирк зажигает свои огни.

Но мы эти огни всё равно потушим.

ПС (обращение к Леониду Волкову): Леонид, если вы думаете, что удалив свои сообщения из диалогов со стороны своего аккаунта они исчезают везде, то вы глубоко ошибаетесь. Да и ваша несдержанность в мессенджерах порой удивляет. Вам же не пять лет и вы знаете, что команда Феликса следит за вашими похождениями.

А на этом у нас пока всё.

Это Феликс и моя сумка полна сюрпризов.