Под ночным небом северной Карелии.
22:14. 24 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал: dementievskiy (Дементиевский Иван)
Что-то в этом есть, сидеть в аэропорту Абу-Даби и перелистывать февральские открытки из Карелии. Этот сезон охоты за северным сиянием прошёл не так сочно как в прошлом году (вот люди, вечно всё сравнивают, сравнивают…) но тем не менее, космических огней мы наснимали.
Можно сказать, этот сезон закрыт, до следующего ровно полгода. Первые фотографии с сиянием я делал аж в конце августа, но это скорее удача и просто факт. Настоящая охота за этим явлением начнётся уже с октября.
Погода в этом году вообще не баловала, знаю ребят, которые жили по неделе на пленере в ожидании сияния и ни разу его не увидели. Особенно обидно, когда прогноз говорит о 5-6 бальном шторме на солнце, а небо наглухо затянуто. В одну из таких ночей, в затягивающихся прямо на глазах окошках, мы видели очень мощное сияние. Приходилось снимать то что прорывалось сквозь не плотные облака, но как вы понимаете, хочется бОльшего! )
Сейчас готовлю летнюю программу по Карелии и думаю, что к концу месяца будет готова и зимняя, снова за северным сиянием.
1 Это ещё из осеннего, когда сплавлялись по Керети.
2 Пока ехали от жд станции до деревни, даже сквозь окно и при свете фар было видно сияние. Пока добрались до дома, потом до берега моря, праздник переместился куда то за горизонт и мы видели слабые отблески сияния.
3 Очень часто на небе была хоть и не сильная но облачность.
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5 Море в этом году встало очень поздно. С одной стороны небыло шикарного переднего плана, зато можно было ловить свет в воде. Главное, это дождаться погоды, а вот с этим было не очень.
6 Светило так, аж дух захватывало. Природа просто дразнилась – такие окна держались от силы несколько минут и потом тишина.
7 Уже известная по многим фотографиям локация с одиноким домиком на побережье.
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11 Разбавлю ночные фоточки закатом. С закатами тоже было не густо.
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13 Деревенский берег при свете полной луны. Когда не было сияния, искали сюжеты с лунным светом.
14 Под конец месячной командировки на север, наконец то стало подмерзать море и пошёл снег. Два последних дня так валило, что мы стали опасаться за транспорт, не всякая машина сможет добраться до деревни и обратно, если грейдер не пройдёт. Но водитель буханки успокоил – типа наш танк проедет где угодно! )))
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16 Ещё одна осенняя фоточка.
Можно сказать, этот сезон закрыт, до следующего ровно полгода. Первые фотографии с сиянием я делал аж в конце августа, но это скорее удача и просто факт. Настоящая охота за этим явлением начнётся уже с октября.
Погода в этом году вообще не баловала, знаю ребят, которые жили по неделе на пленере в ожидании сияния и ни разу его не увидели. Особенно обидно, когда прогноз говорит о 5-6 бальном шторме на солнце, а небо наглухо затянуто. В одну из таких ночей, в затягивающихся прямо на глазах окошках, мы видели очень мощное сияние. Приходилось снимать то что прорывалось сквозь не плотные облака, но как вы понимаете, хочется бОльшего! )
Сейчас готовлю летнюю программу по Карелии и думаю, что к концу месяца будет готова и зимняя, снова за северным сиянием.
1 Это ещё из осеннего, когда сплавлялись по Керети.
2 Пока ехали от жд станции до деревни, даже сквозь окно и при свете фар было видно сияние. Пока добрались до дома, потом до берега моря, праздник переместился куда то за горизонт и мы видели слабые отблески сияния.
3 Очень часто на небе была хоть и не сильная но облачность.
4
5 Море в этом году встало очень поздно. С одной стороны небыло шикарного переднего плана, зато можно было ловить свет в воде. Главное, это дождаться погоды, а вот с этим было не очень.
6 Светило так, аж дух захватывало. Природа просто дразнилась – такие окна держались от силы несколько минут и потом тишина.
7 Уже известная по многим фотографиям локация с одиноким домиком на побережье.
8
9
10
11 Разбавлю ночные фоточки закатом. С закатами тоже было не густо.
12
13 Деревенский берег при свете полной луны. Когда не было сияния, искали сюжеты с лунным светом.
14 Под конец месячной командировки на север, наконец то стало подмерзать море и пошёл снег. Два последних дня так валило, что мы стали опасаться за транспорт, не всякая машина сможет добраться до деревни и обратно, если грейдер не пройдёт. Но водитель буханки успокоил – типа наш танк проедет где угодно! )))
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16 Ещё одна осенняя фоточка.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com