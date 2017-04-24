Под ночным небом северной Карелии.

Дементиевский Иван

Что-то в этом есть, сидеть в аэропорту Абу-Даби и перелистывать февральские открытки из Карелии. Этот сезон охоты за северным сиянием прошёл не так сочно как в прошлом году (вот люди, вечно всё сравнивают, сравнивают…) но тем не менее, космических огней мы наснимали.Можно сказать, этот сезон закрыт, до следующего ровно полгода. Первые фотографии с сиянием я делал аж в конце августа, но это скорее удача и просто факт. Настоящая охота за этим явлением начнётся уже с октября.Погода в этом году вообще не баловала, знаю ребят, которые жили по неделе на пленере в ожидании сияния и ни разу его не увидели. Особенно обидно, когда прогноз говорит о 5-6 бальном шторме на солнце, а небо наглухо затянуто. В одну из таких ночей, в затягивающихся прямо на глазах окошках, мы видели очень мощное сияние. Приходилось снимать то что прорывалось сквозь не плотные облака, но как вы понимаете, хочется бОльшего! )Сейчас готовлю летнюю программу по Карелии и думаю, что к концу месяца будет готова и зимняя, снова за северным сиянием.1 Это ещё из осеннего, когда сплавлялись по Керети.2 Пока ехали от жд станции до деревни, даже сквозь окно и при свете фар было видно сияние. Пока добрались до дома, потом до берега моря, праздник переместился куда то за горизонт и мы видели слабые отблески сияния.3 Очень часто на небе была хоть и не сильная но облачность.5 Море в этом году встало очень поздно. С одной стороны небыло шикарного переднего плана, зато можно было ловить свет в воде. Главное, это дождаться погоды, а вот с этим было не очень.6 Светило так, аж дух захватывало. Природа просто дразнилась – такие окна держались от силы несколько минут и потом тишина.7 Уже известная по многим фотографиям локация с одиноким домиком на побережье.1011 Разбавлю ночные фоточки закатом. С закатами тоже было не густо.1213 Деревенский берег при свете полной луны. Когда не было сияния, искали сюжеты с лунным светом.14 Под конец месячной командировки на север, наконец то стало подмерзать море и пошёл снег. Два последних дня так валило, что мы стали опасаться за транспорт, не всякая машина сможет добраться до деревни и обратно, если грейдер не пройдёт. Но водитель буханки успокоил – типа наш танк проедет где угодно! )))1516 Ещё одна осенняя фоточка.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com