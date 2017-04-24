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Под ночным небом северной Карелии.

22:14. 24 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал: dementievskiy (Дементиевский Иван)

Что-то в этом есть, сидеть в аэропорту Абу-Даби и перелистывать февральские открытки из Карелии. Этот сезон охоты за северным сиянием прошёл не так сочно как в прошлом году (вот люди, вечно всё сравнивают, сравнивают…) но тем не менее, космических огней мы наснимали.

Можно сказать, этот сезон закрыт, до следующего ровно полгода. Первые фотографии с сиянием я делал аж в конце августа, но это скорее удача и просто факт. Настоящая охота за этим явлением начнётся уже с октября.



Погода в этом году вообще не баловала, знаю ребят, которые жили по неделе на пленере в ожидании сияния и ни разу его не увидели. Особенно обидно, когда прогноз говорит о 5-6 бальном шторме на солнце, а небо наглухо затянуто. В одну из таких ночей, в затягивающихся прямо на глазах окошках, мы видели очень мощное сияние. Приходилось снимать то что прорывалось сквозь не плотные облака, но как вы понимаете, хочется бОльшего! )

Сейчас готовлю летнюю программу по Карелии и думаю, что к концу месяца будет готова и зимняя, снова за северным сиянием.



1 Это ещё из осеннего, когда сплавлялись по Керети.


2 Пока ехали от жд станции до деревни, даже сквозь окно и при свете фар было видно сияние. Пока добрались до дома, потом до берега моря, праздник переместился куда то за горизонт и мы видели слабые отблески сияния.


3 Очень часто на небе была хоть и не сильная но облачность.


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5 Море в этом году встало очень поздно. С одной стороны небыло шикарного переднего плана, зато можно было ловить свет в воде. Главное, это дождаться погоды, а вот с этим было не очень.


6 Светило так, аж дух захватывало. Природа просто дразнилась – такие окна держались от силы несколько минут и потом тишина.


7 Уже известная по многим фотографиям локация с одиноким домиком на побережье.


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11 Разбавлю ночные фоточки закатом.  С закатами тоже было не густо.


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13 Деревенский берег при свете полной луны.  Когда не было сияния, искали сюжеты с лунным светом.


14 Под конец месячной командировки на север, наконец то стало подмерзать море и пошёл снег. Два последних дня так валило, что мы стали опасаться за транспорт, не всякая машина сможет добраться до деревни и обратно, если грейдер не пройдёт. Но водитель буханки успокоил – типа наш танк проедет где угодно! )))


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16  Ещё одна осенняя фоточка.



Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: карелия, красота, Россия, фото
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