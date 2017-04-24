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Основатель CIT Руслан Левиев – фанат живодерок из Хабаровска

19:53. 24 апреля 2017 Просмотров - 206 2 коммент. Опубликовал:

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Может, кто-нибудь слышал о расследованиях, проводимых так называемыми экспертами из Conflict Intelligence Team? Основатель организации - сетевой «хомячок» Руслан Левиев, активно доказывающий в соцсетях, что Россия в Сирии бомбит гражданские объекты и творит непотребства на Украине.

Я не стану упоминать о его многочисленных проколах и грубых ошибках при подаче информации. Фальсификации и подтасовке фактов. Да и сотрудничество с британской частной компанией Bellingcat и её основателем Элиотом Хиггинсом, находящимся на содержании западных разведок и ЦРУ, одно из многих позорных пятен на репутации «честного исследователя».

Бездоказательная желтуха – вот что представляют собой его расследования. В их числе и нашумевший фейк о морпехе Юрии Артамонове, которого Левиев отправил воевать в Сирию, взломов с этой целью аккаунта его жены в соцсетях.

После ракетного удара США по сирийской авиабазе, Левиев искал «русский след» в Шайрате. В результате в Твиттер были выложены фотографии с изображением предметов, похожих на советские контейнеры с химоружием.  Одно только «но»: контейнеры инспектора ОЗХО просверлили. Неувязочка.

Но это же такая мелочь. Подумаешь, нагло соврал. Ему, видно, уже не привыкать. Хотя, ему ко многому уже не привыкать, как выясняется. Оказывается, он любит не только воплощать свои дурные фантазии в виде фейковых расследований, но также склонен к садизму. Мужичок с простоватым лицом и глупенькими глазками оказывается тот еще типчик.

Руслан Левиев состоит в закрытой группе Вконтакте, пропагандирующей культ боли. Для тех, кто не в курсе, поясню: подвешивание людей на крюках и закапывание живьем в землю – вот их любимые темы для разговора. Издевательство над животными в их числе. «Горячие темы», которые нормальному человеку не понять. Ну, не каждый ведь страдает психическими нарушениями и защищает хабаровских живодерок.

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Поддержим девочек в Хабаровске! Отличный призыв, а еще лучше слова Левиева, удивляющегося такому накалу страстей в обществе. И, правда, что тут странного: ну, мучили, резали, били несчастных животных, а затем выкладывали фотки в социальных сетях. Просто «народ оскотинился – звери им уже милее чем человек» (Р. Левиев – орфография сохранена).

И собратьев по разуму в этой группе хватает:

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Да и девиз группы не для слабонервных: «Через боль ты познаешь блаженство!». Подвешенные котики на крючьях, рассуждения о желании хабаровских живодерок творить и непонимании со стороны общества.  

Левиев уже засветился в новостях, когда выкинул кота с балкона. Бедное животное упало на припаркованную машину. Полагаете, Левиев стесняется? Он гордится собой и даже шутит: мол, был по молодости такой грешок. Впрочем, он не только сам котов с балкона кидал, но еще и снимал видео, наблюдая, как животное мучительно погибает в результате падения. Это же так весело, смотреть в глаза умирающему, как отмечает его собеседник.

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Помимо Левиева «творцов» хватает, и все они реальные люди, чьи странички можно найти Вконтакте: Евгений Виноградов, Даниил Шмалько, Александр Гулит. Истинные моральные уроды, что ставят опыты на беззащитных животных, разлагают общество, распространяя мерзкие видео в соцсетях.

Они не думают о том, что их «творения» могут увидеть дети и подростки. Или же наоборот осознают и преднамеренно провоцируют агрессию среди подрастающего поколения. Одобряют ее, подталкивают к ней. Пока еще они причиняют боль животным, но ведь это только начало. А что дальше будет, Левиев? На людей перекинетесь? Станешь жалеть детоубийц и непонятых обществом маньяков? Или сам примешь активное участие в пытках?

Напрашивается один вывод: адекватный и не склонный к агрессии человек в такую группу не вступит. Не примет участие в обсуждении, какие пытки самые лучшие и прикольные. Явно что-то не так с психикой у Левиева. Может, и он дома котиков душит, собачек голодом морит и режет. Кто знает? Так лжец трансформируется в садиста, льющего слезки над убиенными в то время как ножиком по их горлышку чикает. Вот его истинная сущность: убийства невинных и беззащитных, а расследования CIT … это просто бабло.

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Метки: вконтакте, группа вконтакте, кот, пытки, руслан левиев
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