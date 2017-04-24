Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2017

Александра Маршала занести в «базу» данных сайта «Миротворец»

Российского певца Александра Маршала внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение им Крыма.

Маршал попал в базу данных 23 апреля под своим настоящим именем Александр Миньков за якобы «незаконное пересечение государственной границы Украины», пишет RT.

«Миротворец» также опубликовал ссылки о посещении артистом Крыма и его высказывания о полуострове.

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Подрыв авто ОБСЕ в ЛНР: провокация для суда в Гааге? Александр Горохов

За считаные часы новость о подрыве машины СММ ОБСЕ в ЛНР не только облетела все новостные ленты, но и была проанализирована многими экспертами, тем не менее ещё остаётся пара нюансов, недостаточно освещённых или не подмеченных.

Поскольку стороны конфликта уже начали обвинять друг друга в данном преступлении, пожалуй, исходить следует из римского принципа «ищи, кому выгодно».

Мало для кого остаётся секретом то, что наблюдатели СММ ОБСЕ давно уже превратились чуть ли не в сторону конфликта. Вспомним первого руководителя миссии, являющегося этническим украинцем из Канады, что является просто вопиющим нарушением принципов ОБСЕ, категорически запрещающих использовать где-либо лиц, имеющих какое-либо отношение к территории, на которой им предстоит работать. «Удивительным образом» приезд наблюдателей миссии происходит через несколько минут после окончания обстрела, когда они «не в состоянии» определить, откуда вёлся огонь, даже по невзорвавшимся снарядам, засевшим в стенах или земле. А спустя несколько минут после их отъезда обстрел возобновляется. Автомобили миссии ОБСЕ были замечены разведкой непризнанных республик в зоне конфликта при подвозке боеприпасов украинским артиллеристам, а в дни зимнего обострения на фронте в этом году их даже сняли на видео рядом с танками ВСУ в жилом квартале, где танки не должны находиться в принципе.

Но иногда случается, что наблюдатели СММ просто вынуждены фиксировать некоторые из сотен ежедневных обстрелов ДЛНР. А поскольку Европа и Америка полностью стоят на стороне Украины, республикам крайне невыгодно лишиться даже столь жидкого и слабообъективного ручейка информации СММ, опровергающего ложь официального Киева. Зато Украине выгодно, чтобы мир не узнал о преступлениях её военных.

Ещё одна выгода заключается в продвижении идеи Порошенко о вводе в Донбасс «вооружённой миротворческой миссии ОБСЕ».

Само собой, гибель от подрыва придорожного фугаса американского наблюдателя Киев начинает использоваться для реанимации этой, казалось бы, умершей инициативы.

При этом выясняется, что несколько дней назад в районе взрыва действовали украинские диверсионно-разведывательные группы, а перед взрывом автомобили миссии неожиданно изменили заранее согласованный маршрут движения и двинулись по второстепенной дороге. Не исключено, что их просто заманили в заранее подготовленную ловушку, но мы вряд ли узнаем, было изменение маршрута спонтанным, или же кто-то «подсказал» наблюдателям необходимость проехаться там, где их ждал фугас.

И ещё один весьма пикантный факт. Подрыв автомобиля миссии очень своевременный. Очень! Поскольку Киев не сумел в Гаагском суде доказать факт финансирования Россией террористических организаций, каковыми на Украине называют руководство ДНР и ЛНР. Украинский МИД намеревался строить своё обвинение на сбитом малайзийским «Боинге». Но с ним не очень-то «срастается», поскольку экспертиза уже почти три года не может дать ответа на вопрос, кто сбил этот авиалайнер. Поэтому откровенно террористический акт на территории Луганской народной республики, при исполнении которого погиб международный наблюдатель, — это просто «подарок судьбы» для Киева.

Разумеется, про работу украинских ДРГ в суде украинская сторона и не вспомнит, заниматься анализом телефонных переговоров с наблюдателями, пострадавшими в результате подрыва, никто не будет. Не найдёт ответа и вопрос, почему немедленно, как только к месту подрыва прибыли эксперты, украинские военные начали обстрел места взрыва. Как когда-то было с местом крушения малайзийского «Боинга». А непризнанные республики сходу обвинят в терроризме (взрыв-то произошёл на их территории), чтобы получить доказательство для суда ООН. Провокации так и делаются!

Александр Горохов, «Одна Родина»

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Порошенко в разговоре с Тиллерсоном предложил ввести на Донбасс миротворцев

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Об этом он заявил во время телефонного разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, пишет ТАСС.

«Президент предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН», — говорится в сообщении.

Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе в ЛНР. По уточненным данным один человек погиб, двое ранены.

Автомобили ОБСЕ двигались в паре. Первый автомобиль миновал столкновение с фугасом и оказался не задет, второй — подорвался.

Погибшим оказался американский гражданин. Пострадали граждане Польши и Франции.

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Пикет против “львовянина”

В продолжение истории с украинской дочкой "Альфа-Банка" http://colonelcassad.livejournal.com/336 1123.html . Пикет лимоновцев против Фридмана в Санкт-Петербурге. https://vk.com/wall-55790675_85830 – цинк (по ссылке есть видео)

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В Украине снимают кино

Шедевр стоимостью 2 млн долларов или как на украинских каналах о золушке рассказывали



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Ответы на вопросы 23.04.2017

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Смерть наблюдателя предвещает ввод «полицейской миссии» в Донбасс

Лидер ДНР Александр Захарченко предположил, что гибель наблюдателя ОБСЕ в Донбассе – это провокация Киева, необходимая для реанимации идеи ввода «полицейской миссии». Как ни странно, но Запад не стал на этот раз во всем винить Москву и «сепаратистов». Даже Порошенко воздержался от прямых упреков, зато не удержался и выступил с собственной версией событий одиозный Антон Геращенко.

Депутат Верховной рады, советник главы МИД Украины Антон Геращенко утверждает: в результате подрыва в Луганской области в воскресенье погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ британец Джозеф Стоун.

«Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации, она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь. Жизнь Джозефа спасти не удалось», – написал Геращенко в своем Facebook, не раскрыв, впрочем, источник своей информации. Впрочем, это не более чем версия Геращенко.

Ранее источник в силовых структурах провозглашенной Луганской народной республики сообщил, что погибший был гражданином США. МИД Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, и МИД России тоже утверждают, что погиб американец.

В руководстве самой СММ ОБСЕ подтвердили, что «патруль, состоящий из шести наблюдателей и двух бронемашин, попал в серьезный инцидент, в результате которого один наблюдатель скончался». «Инцидент будет пристально изучен на предстоящей в среду, 26 апреля, встрече Контактной группы», – пообещал ТАСС полпред России в минской контактной группе Борис Грызлов. Обстоятельства подрыва указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв мирного процесса, добавил МИД России.

Диверсантов мог прислать «Хутор»

По данным Народной милиции ЛНР, взрыв произошел у села Пришиб, когда две машины ОБСЕ следовали из Славяносербска в село Сокольники. «Миссия ОБСЕ неоднократно использовала данную второстепенную дорогу, которая расположена на расстоянии примерно 2 км от линии боевого соприкосновения и не используется местными жителями», – заявил представитель милиции подполковник Андрей Марочко, которого цитирует Луганский информационный центр.

Один из автомобилей подорвался на противопехотной мине, в результате взрыва один наблюдатель СММ ОБСЕ погиб, еще один получил ранение. Марочко возложил вину за закладку фугаса на украинскую сторону, указав даже номер части – 8-й полк сил специальных операций Украины. По словам представителя ЛНР, в этом районе действуют ДРГ, руководимые командиром 8-го полка полковником Олегом Нечаевым. «Мы неоднократно доводили до международных наблюдателей о возможных провокациях со стороны ВСУ, действиях ДРГ вблизи линии боевого соприкосновения», – отметил Марочко.

Если бы сотрудники СММ ОБСЕ согласовывали свои маршруты с силовыми структурами ЛНР, трагедии удалось бы избежать, посетовал глава республики Игорь Плотницкий.

Диверсанты постоянно следят за перемещением патрулей СММ ОБСЕ, добавил замминистра госбезопасности ЛНР Александр Басов. Замглавы МГБ подчеркивает, что это подтверждается признанием украинских пленных из состава 8-го полка. «В частности, руководитель ДРГ майор Сергей Иванчук заявил, что в их задачи входило… отслеживание передвижений сотрудников миссии ОБСЕ с целью провокаций и террористических актов», – утверждает Басов. Куратором диверсионной деятельности 8-го полка он называет полковника СБУ Анатолия Сандурского с позывным «Хутор». Ранее глава МГБ Леонид Пасечник связал «работу» Сандурского с убийством командира Михаила Толстых («Гиви»).

Первая жертва

Наблюдатель ОБСЕ – не первый гражданин стран Запада, погибший в Донбассе. Среди убитых были и люди мирных профессий (итальянский фотожурналист Андреа Рокелли), и те, кто брал в руки оружие. Среди «подтвержденных потерь» – майор армии США Марк Паславски, воевавший в украинском тербате «Донбасс», и погибший в 2014 году в Иловайском котле. На сайтах ополченцев в 2014-2015 годах появлялась информация (впрочем, непроверенная) об общем количестве западных наемников, погибших в боях – в частности под Дебальцево. Назывались цифры от 400 до 1200.

Но погибший наблюдатель – первый представитель миссии по контролю за выполнением Минских соглашений, и косвенной причиной его гибели стало как раз невыполнение этих соглашений.

В Донбассе произошло «то, чего уже давно следовало опасаться», констатировал глава МИД Германии Зигмар Габриэль. «Тот, кто хотел лишь помочь, добиться мира и прекращения боев, потерял сегодня свою жизнь», добавил глава германской дипломатии.

Как ни странно, Киев не спешит винить Москву

Антон Геращенко поспешил обвинить в гибели сотрудника ОБСЕ Россию, которая «ведет агрессию против Украины», и «предположил», что Стоун был убит «в результате мины, выпущенной на каком-нибудь российском военном заводе» (стилистика оригинала сохранена). По его версии, сотрудники ОБСЕ могли стать «жертвами тотального минирования» дорог в ДНР и ЛНР. «Сейчас известно, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошел взрыв», – уверяет Геращенко.

Однако украинское руководство, как ни странно, воздержалось от прямых обвинений в адрес России. Президент Петр Порошенко лишь сделал дежурное заявление о том, что «осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ», но при этом сухо призвал расследовать инцидент и наказать виновных.

В Евросоюзе сообщение о гибели сотрудника ОБСЕ восприняли с тревогой – примером тому служит заявление Габриэля. «Ситуация в восточной части Украины остается нестабильной», посетовал и его французский коллега Жан-Марк Эйро. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже сухо призвал тщательно расследовать трагический инцидент.

Версии руководителей Новороссии

Растущую неуверенность европейцев в успешности «минского» формата (и вытекающих из него полномочий ОБСЕ), может быть задействовать Киев – в своих целях, полагают в Луганске и Донецке. Украинская сторона может использовать инцидент для «реанимации» темы введения в Донбасс международной вооруженной миссии, – такой версии придерживается представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник. «Эта провокация четко укладывается в давнее стремление Киева», считает он.

Со времени поражения в первой военной кампании Киев «всеми силами старался втащить в конфликт третью силу, то есть иностранцев», – цитирует ТАСС главу ДНР Александра Захарченко. Этой третьей силой могли быть и миротворцы, и международные полицейские силы – значения не имело, отметил лидер ДНР. По мнению Захарченко «втаскивание в конфликт третьей силы нужно было Киеву не для того, чтобы остановить конфликт, а для того, чтобы иметь возможность устраивать провокации международного уровня»

Летом Порошенко действительно заявлял, что «нормандская четверка» якобы уже даже согласовала на высшем уровне ввод полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс. Однако позже постпред России Александр Лукашевич опроверг это заявление. США и большинство европейских стран восприняли идею вооружения наблюдателей ОБСЕ прохладно.

«Втащить третью силу не получилось, и Киев нанес удар по иностранцам из миссии ОБСЕ, – трактует произошедшее в воскресенье Александр Захарченко. – К сожалению, провокация украинской стороне удалась».

Михаил Мошкин

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