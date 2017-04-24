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МВФ исчезнет в ближайшие три года. Валентин Катасонов

14:43. 24 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Какие собственные правила нарушает МВФ?

Доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов о том, как Международный валютный фонд, нарушив свои основополагающие принципы, превратился в инструмент внешней политики США.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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