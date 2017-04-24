Миссия ОБСЕ для украинских диверсантов удобная мишень

Миссия ОБСЕ на Донбассе стала удобной мишенью для украинских диверсантов. Теракт был совершен в интересах Петра Порошенко и его окружения, желающих сорвать минский процесс и вновь поднять вопрос о вводе международного миротворческого контингента под эгидой ООН на Донбасс, вопреки воле России и руководства народных республик.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в связи с этим отметил, что теракт не случайно был совершен накануне очередной минской встречи. Кому еще он выгоден, кроме Украины? Порошенко опять начнет обвинять народные республики в невыполнении минских договоренностей и попытается сорвать заседание группы. Да и его телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном наводят на эти же мысли.

Царев заявил, что в тот день на территории ЛНР сработала диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Плюс идеологический мотив. На Донбасс приезжают сотрудники ОБСЕ, знающие русский язык и сочувственно относящиеся к бедам жителей юго-востока: «Они тоже проявляют симпатии к людям, живущим в Донбассе, и приехали туда, чтобы отдать дань большой родине, в которую когда-то входили и Россия, и Украина».

Несмотря на то, что руководство миссии вынуждено действовать в фарватере политической конъюнктуры, рядовые сотрудники ОБСЕ ежедневно видят погибших людей, боль и страдания, разрушенные дома. Невозможно не проникнуться симпатией к дончанам, особенно, когда знаешь, что и сам можешь погибнуть в любой момент. Все же идет война.

Но в теракте повинны не только диверсанты 8 полка сил специальных операций ВСУ. Их готовят иностранные инструкторы, приезжающие из США, Латвии и Великобритании, которые, по сути, готовят убийц своих соотечественников ради политической выгоды. Лучших отправляют на обучение в Штаты, снабжают профессиональной аппаратурой, оснащенной помимо «прослушки» еще и интеллектуальной системой.

Царев признает, что украинские спецслужбы выросли в профессиональном отношении и теперь больше проблем доставляют службам народных республик. Но это не помешало разведке ЛНР и ДНР установить виновных в убийствах Гиви, Моторолы и Олега Анащенко.

В случае с Анащенко, убийцей оказался начальник инженерной службы 8 полка майор Сергей Иванчук. СБУ создали спецотдел, занимающийся организацией диверсионно-террористической деятельности на территории ЛНР и ДНР. Так, в Старобельске был развернут отряд спецназначения численностью порядка 150 человек. Вот только Запад на эту информацию никак не отреагировал, дав «зеленый свет» украинским военным.

Сотрудники ОБСЕ погибли по вине Киева и при молчаливом попустительстве европейских стран и США. Не стоит надеяться, что это первые и последние жертвы среди сотрудников миссии. Безнаказанность приводит к ужасным последствиям. И кого требует наказать Федерика Могерини, если истинные виновники теракта – это украинские власти?