Главная » Новости Украины и Новороссии

Миссия ОБСЕ для украинских диверсантов удобная мишень

18:18. 24 апреля 2017 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

1

Миссия ОБСЕ на Донбассе стала удобной мишенью для украинских диверсантов. Теракт был совершен в интересах Петра Порошенко и его окружения, желающих сорвать минский процесс и вновь поднять вопрос о вводе международного миротворческого контингента под эгидой ООН на Донбасс, вопреки воле России и руководства народных республик.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в связи с этим отметил, что теракт не случайно был совершен накануне очередной минской встречи. Кому еще он выгоден, кроме Украины? Порошенко опять начнет обвинять народные республики в невыполнении минских договоренностей и попытается сорвать заседание группы. Да и его телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном наводят на эти же мысли.

Царев заявил, что в тот день на территории ЛНР сработала диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Плюс идеологический мотив. На Донбасс приезжают сотрудники ОБСЕ, знающие русский язык и сочувственно относящиеся к бедам жителей юго-востока: «Они тоже проявляют симпатии к людям, живущим в Донбассе, и приехали туда, чтобы отдать дань большой родине, в которую когда-то входили и Россия, и Украина». 

Несмотря на то, что руководство миссии вынуждено действовать в фарватере политической конъюнктуры, рядовые сотрудники ОБСЕ ежедневно видят погибших людей, боль и страдания, разрушенные дома. Невозможно не проникнуться симпатией к дончанам, особенно, когда знаешь, что и сам можешь погибнуть в любой момент. Все же идет война.

2

Но в теракте повинны не только диверсанты 8 полка сил специальных операций ВСУ. Их готовят иностранные инструкторы, приезжающие из США, Латвии и Великобритании, которые, по сути, готовят убийц своих соотечественников ради политической выгоды. Лучших отправляют на обучение в Штаты, снабжают профессиональной аппаратурой, оснащенной помимо «прослушки» еще и интеллектуальной системой.

Царев признает, что украинские спецслужбы выросли в профессиональном отношении и теперь больше проблем доставляют службам народных республик. Но это не помешало разведке ЛНР и ДНР установить виновных в убийствах Гиви, Моторолы и Олега Анащенко.

3

В случае с Анащенко, убийцей оказался начальник инженерной службы 8 полка майор Сергей Иванчук. СБУ создали спецотдел, занимающийся организацией диверсионно-террористической деятельности на территории ЛНР и ДНР. Так, в Старобельске был развернут отряд спецназначения численностью порядка 150 человек. Вот только Запад на эту информацию никак не отреагировал, дав «зеленый свет» украинским военным.

Сотрудники ОБСЕ погибли по вине Киева и при молчаливом попустительстве европейских стран и США. Не стоит надеяться, что это первые и последние жертвы среди сотрудников миссии. Безнаказанность приводит к ужасным последствиям. И кого требует наказать Федерика Могерини, если истинные виновники теракта – это украинские власти?

Метки: война в донбассе, Война на Украина, диверсанты, Царёв
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 24 апреля 2017
...непосредственное отслеживание передвижений сотрудников миссии ОБСЕ с целью проведения провокаций...: news-front.info Машину ОБСЕ подорвали украинские диверсанты — МГБ ЛНР «Сегодня ...Авдеевки группы специального назначения для совершения террористических актов ...
Украинская экономическая «реформа»: дестабилизировать Крым и свалить вину на Кадырова.
... которым была проведена реструктуризация для частных кредиторов", - добавила... взять под контроль главных диверсантов. Соответственно и немцы,...миссия ОБСЕ свидетельствует, что нарастанию напряженности в Донбассе предшествовала серьезная подготовка украинской...
Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2015
...прежнему остается усиление мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения выполнения договоренностей достигнутых..., чтобы защитить город от диверсантов. иноТВ К оглавлению | ...организации. Об этом заявил украинский министр здравоохранения Александр Квиташвили...
Новости Украины и Новороссии 22 октября 2016
...: Киев может использовать полицейскую миссию ОБСЕ для провокаций Вооруженная миссия ОБСЕ на территории Донецкой Народной... члены ОБСЕ могут стать инструментом для проведения провокации со стороны украинских силовиков."Украинские диверсанты могут...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... переданы представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для проверки и принятия мер....которым дополнительно подвергнутся наши пленные украинские военнослужащие». *Радикальная организация «... сообщали о задержании очередных диверсантов в Харькове. Но «...
Сводки от ополчения Новороссии 19 февраля 2016
... тайник с оружием и боеприпасами для украинских диверсантов В рамках мероприятий по предотвращению...), но я буду считать свою миссию выполненной и уйду на покой... российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что украинские военные получили приказ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>