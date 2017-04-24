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Машина ОБСЕ взорвалась на противотанковой мине: сапёры ЛНР нашли доказательства

21:07. 24 апреля 2017 Просмотров - 61 Один комментарий Опубликовал:

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Пока на Западе политики раздают направо и налево лживые обещания, лицемерно призывая найти и покарать виновных в подрыве автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе, луганские саперы обезвредили две противотанковые мины и растяжку. Теракт дело рук украинских диверсантов и в этом больше не сомнений. 

Как сообщил представитель Минобороны ЛНР Андрей Марочко, 23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР на противотанковой мине подорвался автомобиль наблюдательного патруля СММ ОБСЕ. На момент теракта он  следовал по маршруту Славяносербск - село Сокольники.

В Народной милиции и МГБ ЛНР в этом районе и ранее фиксировали деятельность украинских диверсантов, а именно: военнослужащих 8 полка спецназначения из состава Сил спецопераций ВСУ. После теракта на местности провели инженерную разведку. Была обнаружена не только растяжка с использованием гранаты РГД-5, но и наблюдательный пост ДРГ.

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Осмотрена также дорога, по которой перемещался автомобиль миссии. Только по счастливой случайности две противотанковые миры ТМ-62 не детонировали в тот день, иначе жертв было бы больше. После теракта район в месте подрыва автомобиля и близлежащие населенные пункты были оцеплены и усилены меры безопасности. Для обеспечения безопасности работы СММ ОБСЕ стянуты дополнительные силы Народной милиции.

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«При разминировании установленных мин путем подрыва одна из мин не детонировала и раскололась, а вторая образовала воронку, аналогичную той, что получилась в результате подрыва мины 23 апреля».

Украинские диверсанты сделали свое дело - подорвали автомобиль миссии ОБСЕ на Донбассе. Порошенко присел на телефон, спеша выразить соболезнования в связи гибелью американского сотрудника миссии. Сначала взорвали, других обвинили и теперь пытаются выбить бонусы на Западе. Вот только стратегия оказалась неудачной, и сработали топорно. Покрывать украинских диверсантов будут лишь те, кто сам замазан в этой грязи по уши.

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Метки: война в донбассе, всу, диверсанты, донбасс, миссия, обсе, теракт
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Один комментарий»

  • 976 159
    nikolay 24 апреля 2017 в 21:36 Ссылка Пометить
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    24 апреля в Перевальском районе, село Фащевка подорвался трактор с прицепом на противотанковой мине. Один человек погиб, пятеро ранено. Сброд из ОБСЕ – это расходный материал для НАТО. Переживать нужно за свой народ.

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