Пока на Западе политики раздают направо и налево лживые обещания, лицемерно призывая найти и покарать виновных в подрыве автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе, луганские саперы обезвредили две противотанковые мины и растяжку. Теракт дело рук украинских диверсантов и в этом больше не сомнений.

Как сообщил представитель Минобороны ЛНР Андрей Марочко, 23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР на противотанковой мине подорвался автомобиль наблюдательного патруля СММ ОБСЕ. На момент теракта он следовал по маршруту Славяносербск - село Сокольники.

В Народной милиции и МГБ ЛНР в этом районе и ранее фиксировали деятельность украинских диверсантов, а именно: военнослужащих 8 полка спецназначения из состава Сил спецопераций ВСУ. После теракта на местности провели инженерную разведку. Была обнаружена не только растяжка с использованием гранаты РГД-5, но и наблюдательный пост ДРГ.

Осмотрена также дорога, по которой перемещался автомобиль миссии. Только по счастливой случайности две противотанковые миры ТМ-62 не детонировали в тот день, иначе жертв было бы больше. После теракта район в месте подрыва автомобиля и близлежащие населенные пункты были оцеплены и усилены меры безопасности. Для обеспечения безопасности работы СММ ОБСЕ стянуты дополнительные силы Народной милиции.

«При разминировании установленных мин путем подрыва одна из мин не детонировала и раскололась, а вторая образовала воронку, аналогичную той, что получилась в результате подрыва мины 23 апреля».

Украинские диверсанты сделали свое дело - подорвали автомобиль миссии ОБСЕ на Донбассе. Порошенко присел на телефон, спеша выразить соболезнования в связи гибелью американского сотрудника миссии. Сначала взорвали, других обвинили и теперь пытаются выбить бонусы на Западе. Вот только стратегия оказалась неудачной, и сработали топорно. Покрывать украинских диверсантов будут лишь те, кто сам замазан в этой грязи по уши.

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