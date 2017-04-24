Магия Луны. Какое влияние оказывает Луна на жизнь человека

В те далекие времена, когда наша цивилизация еще не достигла нынешнего пика своего развития, люди ориентировались и выживали благодаря знаниям законов природы. К Луне с давних времен у людей сложилось особое отношение. Ее наделяли сильными магическими свойствами, которые оказывают влияние на жизнь человека и всего живого на земле.

В наши дни ни для кого ни секрет, что магия Луны способна управлять плодородием почв, зачатием и беременностью женщины, настроением, эмоциями, самочувствием и подсознанием человека. Гравитационные же силы спутника Земли оказывают прямое воздействие на влажность нашего воздуха, давление, ветер и магнитные поля нашей планеты.

Эзотерики выделяют лунную магия как особый вид магической практики, которая способствует усилению сверхъестественных способностей человека. Эта практика насчитывает в себе немало разных ритуалов. Ученые считают, что без Луны жизнь на нашей планете была бы совсем другой.

Но почему мы так мало знаем о самом ближайшем к нашей планете небесном теле? Какие тайны и загадки скрываются на обратной стороне Луны? И правда ли то, что Луна может быть стоянкой инопланетных кораблей?