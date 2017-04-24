«Копейка» не подведет
В апреле 1970 года с конвейера нового завода в Тольятти начали сходить первые ВАЗ-2101. На этой неделе легендарной «Копейке» исполнилось 47 лет
«Копейке» на этой неделе исполнилось 47 лет – 19 апреля 1970 г. с конвейера нового завода в Тольятти начали сходить первые автомобили. ВАЗ-2101 разошелся тиражом около 5 млн и стал первым советским массовым автомобилем.
В апреле 1966 г. председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин заявил о необходимости постройки нового автомобильного завода. Во-первых, это позволило бы пустить в оборот «лишние деньги», скопившиеся у населения к тому моменту. Во-вторых дать различным отраслям отечественной промышленности толчок к развитию.
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В качестве иностранного партнера был выбран Fiat, а будущий завод мощностью 660 машин должен был выпускать модель 124, получившую в 1966 г. титул европейского «Автомобиля года». Местом для предприятия выбрали Ставрополь-на-Волге, переименованный в честь лидера итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти.
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Строительство Волжского автомобильного завода началось в январе 1967 г., а первые шесть машин (две синих и четыре вишневых) сошли с конвейера 19 апреля 1970 года. Новый автомобиль ВАЗ-2101 получил имя «Жигули». На некоторых языках оно звучало неблагозвучно, так что экспортные машины назвали Lada. В народе новый автомобиль называли «единичка» или «копейка».
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В конструкцию Fiat-124 внесли более 800 изменений. По результатам испытаний дисковые задние тормоза заменили на барабанные, немного увеличили дорожный просвет, усилили кузов, подвеску и трансмиссию. Кое в чем ВАЗ-2101 оказался современнее прототипа: у него появился собственный мотор с верхним распредвалом объемом 1,2 л (62 л.с.) и травмобезопасные ручки дверей.
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В то время, как с конвейера Волжского завода сходили первые «Жигули», европейским автомобилем года стал Fiat 128. Благодаря поперечному расположению мотора и переднему приводу, новая модель получилась компактной и просторной внутри. В НАМИ с середины 1960-х работали над переднеприводным автомобилем и даже создали прототип на базе «Копейки». Первый автомобиль с передним приводом – модель 2108 – ВАЗ выпустит только в 1984 году.
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В фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», вышедшем на экраны в 1973 г., «Москвич» не отстает от «Жигулей». По объему производства «копейка» легко ушла в отрыв: миллионный автомобиль новый завод в Тольятти выпустил уже через три года после начала производства. АЗЛК на это потребовалось 20 лет. А в 1974 г. ВАЗ вышел на проектную мощность в 660 тысяч автомобилей.
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В 1974 г. началось производство модернизированной модели ВАЗ-21011 с более мощным мотором, который при объеме 1,3 л развивал 69 лошадиных сил. Внешне ее можно было отличить по отсутствию клыков на бампере, вентиляционным решеткам в задних стойках и подфарником желтого цвета. Дополнительный приток воздуха обеспечивали узкие отверстия под радиаторной решеткой. Легкому рестайлингу подвергли салон, где установили новые сиденья. В таком виде «одиннадцатая» выпускалась параллельно с ВАЗ-2101.
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Помимо «копейки» и «одиннадцатой», Волжский автозавод выпускал универсал 2102, способный перевозить до 250 кг груза. Автомобиль отличался усиленной подвеской и укороченной главной парой. Спинка заднего дивана складывалась, что позволяло получить ровную площадку. Помимо 62-сильного мотора, универсал оснащали более мощные двигатели от моделей 21011 и 2103.
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В 1972 г. в Тольятти началось производство модели ВАЗ-2103 – «люксового» варианта «копейки», максимально унифицированного с базовыми седаном. Внешне он отличался иной облицовкой радиатора, хромированными молдингами, сдвоенными фарами и более вытянутыми крыльями. Полуторалитровый мотор развивал 71 л.с. и разгонял автомобиль до 100 км/ч за 19 секунд. В 1976 г. Porsche предложила вариант рестайлинга «трешки» с переработанной передней панелью, измененной решеткой радиатора и без старомодного хрома.
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В середине 1970-х бутылка водки стоила 3 руб. 62 коп., а средняя зарплата равнялась 150 рублям. «Копейка» стоила минимум 5500 руб., а за версию 21011 просили на 500 руб. больше. Универсал обходился в 7000 руб., а «люксовый» ВАЗ-2103 стоил немногим дороже. Для сравнения за «Москвич» 408 модели просили около 5 000 руб., а за 412 модель – 7500 рублей. «Волга» стоила более 9000 рублей. В свободную продаже автомобилей было мало, и на «черном рынке» их цены были намного выше.
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Fiat свернул производство модели 124 в 1974 г., и ее дизайн выглядел устаревшим. Это понимали и на ВАЗе, поэтому уже в начале 1970-х поручили дизайнерам Владимиру Антипову и Владиславу Пашко и проработать варианты обновления внешности машины. Пашко поступил радикально: его пластилиновый макет совсем не был похож на «копейку» и стал своеобразным прологом к будущей модели ВАЗ-2108.
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Специально для милиции и спецслужб существовала версия ВАЗ-2101 с более мощным мотором от модели 2103. Чтобы еще больше увеличить динамику машин, Волжский автозавод начал разработку перспективных роторно-поршневых двигателей (РПД). Доводка силового агрегата заняла много времени: машины опытной партии страдали от частых поломок. Следующее поколение двухсекционных РПД оказалось удачнее: мощности в 120 л.с. хватало, чтобы разогнать автомобиль до 160 км в час.
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Тольяттинские машины активно поставлялись на экспорт, существовали даже праворульные версии. Значительно расширилась и география: помимо Восточной Европы, Африки и Латинской Америки, «копейки» поставляли в Швейцарию, Германию, Канаду и даже Новую Зеландию. Миллионный автомобиль был проставлен на экспорт 1977 году. А год спустя из 388 тыс. советских легковых машин, поставленных за рубеж, 285 тыс. были «Жигули».
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Производство «копейки» было прекращено в 1988 г., а совокупный объем производства едва не достиг 5 млн автомобилей. Кроме того, было выпущено 667 тыс. универсалов и 1 млн 305 тыс. ВАЗ-2103. Для сравнения итальянский Fiat-124 разошелся полуторамиллионным тиражом. На конвейере тольяттинского завода остались седаны «классического» семейства – прямые наследники «копейки». Их производство продолжалось до 2012 года.
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В комедийном фильме «Копейка» Ивана Дыховчиного по сценарию Владимир Сорокина неубиваемый и непотопляемый автомобиль успевает сменить множество владельцев. Среди них член политбюро, физик-диссидент, художник-авангардист и простой механик. «Друзья предадут, обманут, а «копейка» не подведет», – говорит один из героев.
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Источник: nnm.me