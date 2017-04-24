«Копейка» не подведет

В апреле 1970 года с конвейера нового завода в Тольятти начали сходить первые ВАЗ-2101. На этой неделе легендарной «Копейке» исполнилось 47 лет

«Копейке» на этой неделе исполнилось 47 лет – 19 апреля 1970 г. с конвейера нового завода в Тольятти начали сходить первые автомобили. ВАЗ-2101 разошелся тиражом около 5 млн и стал первым советским массовым автомобилем.





























































Источник: nnm.me