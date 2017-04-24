Когда Горбачёв был гитлером

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Хочу напомнить одну важную вещь.

Сегодня наши либералы тоскуют по 90-м, любят Ельцина и его дом в Екатеринбурге, с уважением говорят о Горбачеве, который «дал рабам свободу».



Но так было не всегда. Внезапный Гитлер впервые на моей памяти появился в статье Новодворской девяностого, что ли, года, когда она прямо сравнила Михаила Сергеевича с Адольфом Алоизовичем. Горбачева поливали вовсю. Он был сатрап и враг. Единственный раз его поддержали против ГКЧП в августе 1991. Всё.

Ельцина в либеральной прессе пинали ежедневно. Ельцин был нелепый «царь Борис». «Ну, понимаэээшь». Он развязал чеченскую войну. Он был алкоголиком, слабым и больным. Либералы поддерживали все формы протеста против Ельцина. Либералы ржали над Немцовым — с его предложением пересадить чиновников на «Волги». Либералы не поддерживали тех, кого сами же привели во власть, никогда. Латынина топтала Ходорковского. Тогда он был подлецом, вором и мошенником, а вовсе не сияющей звездой свободы. Либералы мочили Кремль и его окружение так, что сегодняшние «разоблачения» — невинные шутки.

Но трижды Ельцина поддержали, да. На выборах президента РСФСР — против федерального центра. Во время противостояния с парламентом. И на выборах 1996-го против Зюганова, когда стало ясно, что Григорию свет Явлинскому как раз и не светит.

Кто же перед нами? Люди, активно участвующие в политической жизни страны. Люди, которые вечно сообщают народу «как надо». Но которые при этом никогда не желают нести никакой ответственности за то, что они делают. За тех, кого они продвигают.

Это практически официальная их позиция. Они против любой власти. Не бывает «их власти» в природе. Они никогда не скажут — «вот и пришли наши, мы теперь будем помогать осуществлять им нашу программу». Нет, любые друзья во власти для остальных либералов моментально становятся противниками.

Более того, в девяностые — добившись своего — многие просто дернули в другие страны. Не при Горбачеве, надо отметить, который открыл границы, а при Борисе Николаевиче. «Мы тут вам нагадили, вы с этим живите, а мы поехали». Некоторые из тех, которые тогда свалили, вернулись обратно при Путине вновь учить жизни паству. Окормлять. Как сахарный миротворец Станкевич.

Т.е., установка тех, кто называет себя либералами, проста: ругать тупую неумелую власть, у которой ничего не получается, потому что власть не слушает (или плохо слушает) знающих за правильную жизнь людей, ругать рабов снизу и учить их жизни, получать за это деньги (гранты, гонорары) из любых возможных источников. От замечательного Запада или же от преступного Востока.

Чем больше у либерала свободы, тем яростней он кусает власть. Любит он её искренне, истово лишь тогда, когда у власти натуральный диктатор. Когда репрессии не игрушечные, а самые настоящие. Парадокс, но оно вот так вот работает.

Вопросов к Западу нет. Но есть вопрос, почему это бесконечное государственное кормление паразитов не прекращается ни на минуту здесь. Ни при какой власти. Засада какая-то.

Ольга Туханина

Источник: nstarikov.ru