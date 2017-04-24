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Большой репортаж. Век высоких технологий

15:00. 24 апреля 2017 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:

В фильме, вышедшем в эфир в 2008 году, обозреватель телеканала «Звезда» Максим Додонов рассказывает о современных технологиях – от японских новинок до российских роботов, которыми оснащают подразделения полиции, МЧС и Министерства обороны РФ. Специально для съемок программы съемочная группа отправилась в Японию – там журналисты воочию увидели проникновение новейших разработок в повседневную жизнь.

http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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