Большой репортаж. Век высоких технологий

... 19 веке, раскрыть не смогли даже сегодня с учётом всех нынешних высоких технологий... этому можно добавить цитату из репортажа с 1 канала: «”Металл шириной... потрудились над отливками и чеканщики. Большое мастерство потребовалось для того, чтобы...