Большой репортаж. Век высоких технологий
15:00. 24 апреля 2017 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В фильме, вышедшем в эфир в 2008 году, обозреватель телеканала «Звезда» Максим Додонов рассказывает о современных технологиях – от японских новинок до российских роботов, которыми оснащают подразделения полиции, МЧС и Министерства обороны РФ. Специально для съемок программы съемочная группа отправилась в Японию – там журналисты воочию увидели проникновение новейших разработок в повседневную жизнь.
http://tvzvezda.ru
Источник: www.youtube.com