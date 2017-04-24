Аномальные тайны планеты

Наша планета — удивительное существо. Живая, дышащая, щедро дарящая своим обитателям все, что им требуется для нормального существования — и даже больше. Она открывает людям все свои резервы… почти все. Как и у любого разумного существа, у планеты есть свои тайны и секреты. Человек, не понимая еще их природы, назвал их аномалиями.

Живой дождь

Впервые я услышала об этом явлении еще в детстве. Тогда у меня была какая-то красочная энциклопедия, в которой целый разворот был посвящен подобным дождям. Картинка, стилизованная под старинный рисунок, изображала европейца, с недоумевающим видом укрывшегося под козырьком одного из домов на улице. А с неба шел дождь: лягушки вперемешку с крысами. Немудрено, что нарисованный господин стремился спрятаться. Долгие годы мне казалось, что это выдумка, целью которой было привлечение внимания к тиражу той самой энциклопедии, но с появлением Интернета появилась возможность перепроверить эти сведения. Оказалось, что дожди из животных фиксировались с давних времен, почти по всему земному шару. Даже в Библии одной из десяти египетских казней стал дождь из лягушек. Утерянный папирус Альберто Тульи, чье существование было оспорено, содержал информацию о необычных явлениях в Египте, в частности, там наблюдалось падение с неба птиц и рыб. В IV веке до нашей эры жители Пелопоннеса имели возможность в течение трех дней собирать огромное количество рыбы, падающей на полуостров с неба. В I веке Плиний Старший повествует еще об одном метеорологическом явлении, состоящем не из целых животных, а из частей, таких как шерсть и кровь. В Ипатьевской летописи тоже содержатся сведения о дожде из бельчат и детенышей оленей, прошедших за “Югрой и Самоядью”. Иногда подобные “осадки” случались с такой частотой, что в средние века люди, их наблюдавшие, начинали верить — рыба уже взрослой рождается на небе, и оттуда падает на землю и в реки.

В 1578 году норвежский город Берген был усыпан толстым слоем больших желтых мышей. В январе 1877 года город Мемфис (США) залило дождем, и, попутно — разномастными змеями, сыпавшимися из той же тучи и достигавшими 45 см в длину. Австралийцы в 1978 году ведрами собирали “дары неба” в виде креветок. Думаю, жители Нового Южного Уэльса были рады такому неожиданному урожаю. В 2011 году в Швеции дворникам пришлось убирать последствия пернатых осадков — с неба падали вороны и галки; в том же году в Арканзасе (США) прошел подобный дождь, только с дроздами.

До сих пор ученые не пришли к единому мнению в вопросе о природе этих аномальных осадков, но объяснение им стремились дать еще с древних времен. Теофраст предположил, что жабы не падают с неба вместе с дождем, а, скорее, это дождь выталкивает их из земли. Но то гипотеза VI века до нашей эры, а уже в XVI веке один из исследователей выдал новую версию, согласно которой уверял, что некоторые существа (пусть будут жабы, для примера, как самый распространенный “осадок”) не нуждаются в родителях, самозарождаясь в дожде. Считали также, что ветер поднимал лягушачью икру в воздух, и потом дождь сбрасывал на землю уже взрослых особей. Словом, гипотезы — одна интереснее другой. Современные исследователи, взвесив все “за” и “против”, придерживаются самой логичной на данный момент версии: торнадо. От спонтанного возникновения смерча не застраховано, по сути, ни одно место на планете, и когда воронка закручивается, то порывы ветра способны поднять с земли некоторое количество земноводных, змей, рыб или грызунов. То же самое с птицами.

Правда, существование “рыбных” дождей под вопросом: некоторые натуралисты считают, что это не водный смерч подхватывает рыбу, а обычное торнадо, считая это возможным в период миграции или нереста. Как бы там ни было, до конца этот секрет Природы еще не разгадан.

Развлечение древнего змея

Этой загадке буддисты, проживающие в окрестностях реки Меконг, нашли вполне реальное с их точки зрения объяснение: на дне Меконга живет огромный змей Наг, который изредка выпускает на поверхность шары красного цвета. Исследователи обшарили дно вдоль и поперек, и с буддистами не согласились — Нага не нашли. Но шары-то остались!

Всего один раз в году на севере Таиланда и юге Лаоса можно наблюдать уникальное природное явление: в октябре (но бывает и в другие месяцы) со дна реки поднимаются красноватого оттенка светящиеся шары, формой похожие на куриные яйца. Их диаметр может достигать двух метров. Шары поднимаются над поверхностью реки на высоту до 20 метров, а затем — исчезают, как будто их и не было вовсе. А потом все повторяется сначала.

Этот феномен зафиксирован, и не более того. Никакого убедительного объяснения не существует, а те, что имеются, выглядят весьма хлипко. Предполагается, что в водах Меконга скапливается особая газовая смесь, которая и поднимается в воздух, когда для этого формируются определенные погодные условия. Конечно, это не аксиома, но выглядит все же солиднее, чем живущий на дне реки змей, от скуки развлекающий себя и окрестных жителей тысячами шаров.

Гламурное озеро

Воистину, Хиллиер в Австралии станет настоящей находкой для любительниц розового цвета. Правда, озеро не очень жалует посетителей: подходы к нему затруднены, и доступен только воздушный транспорт, на наем которого далеко не у каждой гламурной дивы (или считающей себя таковой) найдутся средства.

Никаких минералов, способных окрасить воду в ярко-розовый цвет, на дне озера и прибрежных территориях не обнаружено, к тому же, если набрать воду в отдельную емкость, она по-прежнему остается розовой. В 1950-х предполагали, что на цвет воды влияет соленость и микроорганизмы, но снова ошиблись. На протяжении всего существования озера людей интересовал вопрос — почему оно розовое, если в нем нет ничего, что могло бы его окрасить? Только в прошлом году исследователи, прибегнув к метагеномным методам, выяснили, что все-таки водится в Хиллиере крошечная водоросль и микроорганизмы, благодаря которым оно стало розовой жемчужиной планеты.

Исчезнуть без следа

Каких только предположений не выдвигалось! И инопланетяне воду украли, и сильные мира сего, готовясь к неизбежным экологическим катастрофам, слили ее в подземные резервуары, сделав питьевой запас. Однако чилийское озеро Риеско, занимавшее площадь около 15 тысяч кв. км., так просто не осушить — а именно это и произошло с водоемом.

Риеско просто исчезло с лица земли, причем за невероятно короткий срок: буквально сутки. Из адекватных и логичных предположений пока существует только одно: произошло сильнейшее подземное землетрясение, на уровне тектонических плит, из-за чего они сдвинулись и образовали невероятный по глубине разлом. Туда-то и ушла вода. Местные не почувствовали землетрясения, так как оно происходило слишком глубоко под землей. Скорее всего, ледники, которыми питалось Риеско, не смогут наполнить его в ближайшее тысячелетие, так что водоем можно стирать с географических карт.

Око пустыни

По-научному это геологическое образование зовется Ришат. Огромный круг диаметром около 50 км расположен в Сахаре, и уже много десятилетий мучает ученых со всего мира, не раскрывая тайны своего происхождения.

Первое мнение — след от метеорита. Но с течением времени исследователи пришли к выводу, что никакого метеорита не было: во-первых, место предполагаемого падения — не воронка, на породе нет никаких следов ударного воздействия, да и дно Глаза Сахары — плоское. Во-вторых, “метеорит” не оставил после себя ни малейшего обломка. Следующей версией стало вулканическое происхождение Ришата, но и вулканического купола ни в самом образовании, ни вокруг него обнаружено не было. Сейчас популярна версия с эрозией осадочных пород, но и она не выглядит убедительной.

У разумных существ есть свои секреты. Есть они и у Земли. Видимо, человечество еще не обладает (или уже не обладает) той мудростью, благодаря которой можно разгадать эти тайны.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru