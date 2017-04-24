Алексей Пушков: будущая победа Макрона как заслуга Меркель

Первый тур президентских выборов во Франции завершен. Счет 1:0 в пользу Эммануэля Макрона, Мари Ле Пен пока отстает, пусть и ненамного. Бюрократия и евронастроения побеждают? Впереди второй тур и пока Европа отслеживает ход избирательного процесса, а Украина нервно курит в сторонке, российский сенатор Алексей Пушков делает ставку на Макрона. Он выгоден немецкому канцлеру, значит, победит.

Демократические французские выборы, основанные на доверии, как уверенно заявляли представители власти, почему-то завершились после закрытия избирательных участков акциями протеста. Полицейским пришлось приложить немало усилий, чтобы свести на нет беспорядки, применяя дымовые шашки. Среди демонстрантов даже есть пострадавшие.

Эммануэль Макрон… Он устраивает и французских политиков, и главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, пожелавшего ему удачи на выборах, и главы дипломатии ЕС Федерику Могерини, которая назвала его «надеждой поколений». Даже соперники на выборах, не прошедшие во второй тур, призывают своих сторонников отдать голоса за Макрона, а не за Ле Пен.

Макрона и Ле Пен разделяют десятые доли процентов, но за ним сплотилась вся бюрократическая машина, симпатии и надежды руководства Евросоюза. По сути, французское общество раскололось на сторонников и противников ЕС. Кто бы ни победил во втором туре, единство Франции в прошлом.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, победа Макрона на выборах выгодна канцлеру ФРГ Ангеле Меркель: «Фийон был для нее неудобен, Ле Пен — неприемлема, Макрон — в самый раз. Это ее выбор». Политика Макрона станет продолжением политики Франсуа Олланда и ничего не изменит в политическом, экономическом и общественном пространстве этой страны, но лишь усугубит вероятный раскол Европы. Аналогичного мнения придерживается и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Несистемщица» Ле Пен не выстоит в этой борьбе. Антиевропейского президента в Европе видеть не желают и глобалисты приложат максимум усилий, чтобы перекрыть ей путь во власть. По сути, мир наблюдает в эти минуты отнюдь не выбор национального лидера во Франции, а судьбу всей Европы. Правильное голосование будет обеспечено, чтобы спасти Евросоюз от раскола. Британцы своим BREXIT, итак, уже дел натворили.

Так что выберут французы? Кардинальное решение внутренних проблем, исходя из национальных интересов Франции, или спасение Европы с ее ценностями? Не зря глобалисты так усиленно пытаются внушить массам мысли о якобы российском вмешательстве во французские выборы, стращают народ плохой репутацией «Национального фронта», называя партию экстремистской, националистической и просто опасной.

И неужели никто не задается вопросом, как молодой и до этого момента никому не известный молодой политик так набирает очки на выборах? Кто обеспечивает ему победу на выборах? И какую роль сыграл фактор манипуляций на выборах, когда организация голосования и подсчета голосов вызывает сомнения, а весь медиа пул страны усиленно работал на Макрона. Фактически весь интернет был забит призывами и липовыми экзит-полами через Бельгию в день голосования, добирая голоса за Макрона.

Удержать Францию в рамках Евросоюза – вот цель, которую необходимо достичь 7 мая. Марин Ле Пен становится угрозой, ведь выход Парижа из ЕС развалит весь союз, да и НАТО вниманием не обойдут. Успешность, стабильность и, главное, предсказуемость в делах региона – вот чего добивается ЕС, основную роль в котором играет Германия. Но дело в том, что для многих французов европейский проект утратил свою ценность.

Проблемы национальной идентичности выступают на первый план, требуя внимания властей, а не обещаний светлого будущего в рамках Европы. Да, Макрон в предвыборную программу включил снижение безработицы в стране, увеличение минимальных пенсий и пособий по инвалидности, но также и занял более жесткую позицию в вопросе антироссийских санкций. И как он планирует решить проблемы страны, когда экономика Франции начала терпеть колоссальные убытки именно из-за санкций?

Впрочем, неважно. Мало кто сомневается в победе Макрона, но никто не поставил крест и на возможности Марин Ле Пен одержать победу во втором туре. Всегда есть место исключению, как нам показали выборы в США. Может, и во Франции повторится подобный неожиданный сценарий.

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