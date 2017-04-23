Земля горит под ногами: нужно ли мстить семьям террористов ?

Госдума готовится принять закон, который разрешает лишать российского гражданства террористов и экстремистов (конечно, после решения суда). Подписи под законопроектом поставили лидеры всех четырех думских фракций. Подобная практика существует во многих странах, в том числе в Великобритании. А какие еще методы борьбы с террором готова применять Москва?

Экстремисты нон-грата

Девятеро депутатов Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о лишении российского гражданства за терроризм и экстремизм. Авторы документа — спикер Вячеслав Володин, его заместители Иван Мельников (КПРФ) и Ирина Яровая («Единая Россия»), а также лидеры партий ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов.

Законопроект предусматривает следующий порядок. После того, как в отношении конкретного лица вступает в силу судебный приговор, суд обязан в течение пяти дней направить материалы в Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России. И министерство аннулирует решение о предоставлении гражданства — на том основании, что человек сообщил заведомо ложные сведения. Дело в том, что, получая гражданство России, в анкете необходимо указать, что вы не занимаетесь террористической деятельностью (и это обязательное условие).

Володин и его коллеги пишут в пояснительной записке к законопроекту, что за последние годы правоохранители все чаще выявляют эпизоды, когда иностранцы, совершившие тяжкие преступления в других странах, пытаются скрыться на территории России. Если же человека лишили гражданства России, то государство перестает отвечать за него за пределами страны (скажем, его можно передавать другим странам).

И хотя проект документа еще только предстоит рассмотреть, прецеденты применения описанной в нем нормы уже есть. Накануне МВД аннулировало гражданство 22-летнего узбека Акбаржона Джалилова, которого подозревают в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга.

Ранее он жил в Киргизии, и вместе с семьей переехал в Россию весной 2009 года, вскоре получив гражданство. Жертвами теракта стали 16 человек, включая самого Джалилова. По уголовному делу проходит уже десять человек — выходцы из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана (все они задержаны сотрудниками ФСБ во время спецоперация в Москве и Санкт-Петербурге).

Британия, Казахстан… Далее везде

Подобный метод борьбы с терроризмом уже действует в различных странах, выяснила «Свободная пресса». В частности, 11 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что готовится законопроект, позволяющий властям лишить экстремистов и подозреваемых в терроризме их казахстанского гражданства (это намного более жесткая мера, нежели предлагается Госдумой — ведь российского гражданства будут лишать лишь натурализованных, а не урожденных граждан).

Кстати, такую же норму попытался в прошлом году закрепить во французской Конституции президент Франсуа Олланд (чтоб гражданства Франции лишались лица с двойным гражданством).

«Мы должны быть в состоянии предотвратить возвращение на нашу территорию кого-либо с двойным гражданством, если это лицо несет террористическую угрозу. И если это лицо не согласится пройти строгий режим надзора, как это происходит у наших британских друзей», — заявил Олланд. Однако его предложение переписать французскую Конституцию так и не получило одобрения парламента.

Ну а, скажем, в Великобритании такая норма была закреплена в «Акте о британском гражданстве», принятом еще в 1981 году. Впрочем, активно использовать ее стали только в последние годы, когда в страну начали массово возвращаться боевики из Сирии. Начиная с 2010 года, на основе подозрения в терроризме британское МВД (его возглавляла Тереза Мэй, ныне ставшая премьер-министром) лишило гражданства 33 человека.

Впрочем, экстремистская угроза все так же остра: только за прошлый год в Великобритании было арестовано 260 подозреваемых в терроризме (на 20% больше, чем в 2015 году). Не один раз выходцы из стран Африки и Ближнего Востока пытались в судах оспорить принудительное лишение их гражданства, но ни один из них не получил паспорт обратно…

Месяц назад очередное решение по подобному спору вынес Европейский суд по правам человека, куда обратился с жалобой выходец из Судана (получил британское гражданство в 2000 году, а был лишен его в 2010-м). Суд полностью встал на сторону правительства, признав, что оно имеет права лишать гражданства лиц, угрожающих безопасности государства.

Омбудсмен против Кадырова

Еще одна радикальная мера борьбы с терроризмом — это ответственность родственников боевиков за совершенные ими преступления. 20 апреля в интервью телеканалу Russia Today чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что готов выселять из своей республики всех, кто оказывает помощь родственникам-боевикам.

«Я имел в виду тех людей, которые помогают, если у них сын или брат, которые встали на путь терроризма, и семья помогает ему финансово убивать нас. Таких людей мы будем выселять. Зачем мы их будем кормить, финансировать, обеспечивать?» — заявил Кадыров.

Известно, что в Чечне уже «внезапно» сгорали дотла дома террористов и их родственников. И понятно, что такая практика будет продолжена.

В заочную полемику с Кадыровым вступила Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Комментируя заявление чеченского лидера, она заявила, что принцип «коллективной ответственности» за преступления (в том числе террористические и экстремистские) противоречит Конституции России.

Каким образом можно отыскать баланс между гражданскими правами и общественной безопасностью? С этим вопросом «Свободная пресса» обратилась к эксперту Института национальной стратегии (Казань) Раису Сулейманову.

— Ответственность членов семьи за помощь совершившему теракт кем-то из родственников квалифицируется как содействие (пособничество) террористической деятельности. Этот вид преступления прописан в статье 205.1 Уголовного кодекса РФ. За это предусмотрено уголовное наказание, правда, формально оно не подразумевает выселение человека из региона его проживания: если член семьи, например, профинансировал своего родственника, примкнувшего к террористическим организациям, то это приведет к разным формам наказания, вплоть до реального лишения свободы. После освобождения из мест заключения такой человек возвращается домой.

«СП»: — Но такой формы наказания, как выселение, в Уголовном кодексе России нет. По крайне мере пока.

— Проблема в том, что современная политическая реальность сегодня в России такова, что на территории Чечни многое из того, что не практикуется в остальной стране, там может иметь место быть. И выселение родственников террористов из региона (даже если они не содействовали никак вставшему на путь терроризма члену своей семьи, может стать неофициальной местной спецификой).

Ведь цель подобного действия — продемонстрировать, что участие в деятельности террористических организаций приведет для человека не только к индивидуальному наказанию, но и распространиться на его родных и близких.

«СП»: — А как быть с тем, что федеральный омбудсмен осудила практику выселения родственников террористов?

— Как главный официальный правозащитник страны Москалькова по должности должна выступать как гуманист и отстаивать права и свободы человека. Но в разных регионах их, по-видимому, могут трактовать по-разному.