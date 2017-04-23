Величие и мощь СССР недооценивают даже советские патриоты
16:17. 23 апреля 2017 Просмотров - 24 Один комментарий Опубликовал: brahman
Советский космос даже им не по зубам
источник: https://levhudoi.blogspot.ru/2016/03/4y
ears.html
Полет первого советского человека в космос был сильным ударом по престижу и по самолюбию США, но, он не был неожиданным. Его ждали. Это было естественным продолжением запуска Советским Союзом первого в мире спутника в 1957 году. А вот вывод на орбиту того самого первого спутника был для американцев полной неожиданностью. Они даже не вели подготовку своего аналогичного проекта. Они просто об этом не думали. Это слишком фантастическая фантастика для уровня развития американской науки и технологии тех времен.
Да не только технологически. Организационно не были готовы. Тогда еще не было американского космического агентства NASA. Не просто не было НАСА, его еще в проекте не было! Русские УЖЕ в космосе, а американцы еще не только не в космосе, они еще даже не думали об этом!
А уж об отсталых диких русских такое даже подумать было нельзя. Они ж там все в Гулагах водку пьют. Какой спутник? Их же только что Вторая Мировая отбросила на полвека назад! Одни руины! Какой спутник? Там и людей то не осталось. 30 миллионов погибли в войне, 120 тысяч миллионов Сталин сгноил в Гулаге, остальные охраняют остальных и водку пьют. Никакого спутника у русских не может быть, потому что не может быть никогда никак.
Это что же такое получается?! Они что, прямо из Гулага спутник запустили? Или они там не все в Гулаге гниют? Некоторые на воле? Они что там коммунизм таки строят? Господа капиталисты! Что же это такое, черт возьми! Это не русские в каменном веке, а мы, по сравнению с ними? Война была у них, а в каменный век отбросило нас?
Когда этот первый советский спутник (Сюрпрайз! Сюрпрайз!) вылетел, как черт из табакерки, то, американцы поняли главное – эти чертовы коммунисты коммунизм таки построят, причем, очень скоро. Призрак коммунизма не только "бродит по Европе", но, и уже и летает в космосе!
Потому что коммунизм – это утопия, нет сомнений, но спутник в 50-х годах в Гулаге – утопия еще большая. А он таки полетел.
Не, ну были у этих русских технологические прорывы случайные. Но не такие же! Ну, лучший в мире танк (даже на момент запуска спутника) Т-34, созданный 20 лет назад. Ну то ж случайность! Ну был там у них один талантливый конструктор Кошкин. Может у него американские корни потому он такой талантливый. К тому же, идею быстроходного танка, на основе которого построен Т-34, придумал американский конструктор Кристи.
Но, простите, спутник один самоучка не смастерит. Даже если у него все корни американские. На случайность такое не спишешь. Спутник – это целая армия гениальных гениев. За этим должны стоять не только лучшее в мире точное машино- и приборостроение, но, прежде всего, мощнейшая система образования, наука мирового уровня. Нет нет. Не мирового, а выше мирового!
ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ СПУТНИК НУЖНА НАУКА НЕ МИРОВОГО УРОВНЯ А НАМНОГО ВЫШЕ!
На минуточку. Мощность двигателей этой одной ракеты сравнима с суммарной мощностью моторов всех танков, самолетов и кораблей второй мировой войны всех стран вместе взятых.
Через 12 лет после конца света! А как же Гулаг? А кровавый тиран? А 37-й год? А сотни миллионов жертв? А водка? Выкопать Беломор-Каналы, построить пирамиды, рабы могут. Но, создать лучшую в мире научную базу и космическую промышленность будущего могут только свободные люди!
Стоп-стоп-стоп. Тут что-то не то. Секундочку. Лучшие в мире баллистические ракеты сделали немцы. Фау-2. Они их в начале сороковых запускали аж в стратосферу. Генеральный конструктор лучший в мире – немец фон Браун. Сейчас он у нас, в США. А ракета, которая смогла вывести первый спутник у них, в СССР? Как это понимать? Это что же еще за такое? Чем этот фриц тут у нас занимается? Шнапс пьет? С девицами на Кадиллаках ездит? Может фон Браун не настоящий? Может, русские нам подсунули двойника, а настоящего выкрали себе в Гулаг?
Это через 12 лет после войны-то! Через 12 лет после полной разрухи страны. Спутник из ничего! А что же будет еще через 12 лет после спутника, когда уже все восстановлено? Это же страшно подумать! А!!! ПАМАГИТИ! Русские идут! Да какой там идут? Летят! В космосе!
Значит, надо сделать все, чтобы коммунизма не было. Нужно коммунистов изматывать экономически. Как? Заставлять тратиться на вооружение!
Советские успехи в космосе вывели американцев из себя. Они не могут допустить не быть первыми в главном соревновании престижа – в космосе. Пока русские отсталые, они мало раздражают. А когда они впереди планеты всей, это бесит завистливых, привыкших быть лучшими. Это я знаю по себе. Пока в новом коллективе я никак себя не проявляю, со мной быдлятина дружит. Как только я начинаю выделяться умом, или еще чем-то хорошим, сразу начинаются придирки, жалобы начальству, претензии.
Помните после какого события американцы нас полюбили? После того как Буран полетел, но, проект Бурана закрыли. Вот теперь мы хорошие. Есть Буран – плохие. Закрыт Буран – хорошие.
***
Наши враги любят тыкать тем фактом что не всё советское было лучшее. У конкурентов штаны лучше, автомобили, еще куча бытовых мелочей. Значит, они лучше.
Но, позвольте, господа критики! Не возможно никому быть лучшим во всём! Не возможно занимать сразу все места всех пьедесталов! Ведь в этом и смысл превосходить не во всем, а в самом сложном и самом престижном. Космос – вершина всех вершин. Зачем тратить силы на превосходство во второстепенном?
В банановой республике бананы растут лучше, чем в самой цивилизованной стране. Бандеры могут вышить лучшую в мире вышиванку, вылепить из глины самый красивый глечик на забор, а дикари из Тумбу Юмбу делают самые совершенные в мире наконечники для стрел. И что?
Ничего удивительно, что профессор астрофизик лепит пельмени хуже бабы Вали. Делать из этого повод для насмешек над профессором – идиотизм дурачков.
***
А еще нам говорят: Таааааааааа! Вместо того чтобы думать об улучшении жизни простых людей, они в космос прутся, деньги тратя!
Но позвольте! Вот Украина в космос не летает уже 25 лет. Но, живет беднота украинская в бесплатнополученных хрущевках и брежневках, построенных космическими коммунистами и еще жить будут лет 100. А сколько бесплатного жилья получили простые труженики от новой антикоммунистической Украины?
Как это так у растратных на космос коммунистов 99% граждан получали жильё дармовое, а у заботливых демократов 0%. Где бы сейчас жили украинцы если бы они плодились как в советское время? На деревьях? "Выручает" отрицательный прирост населения.
А кто построил большинство ныне действующих больниц, школ, стадионов?
А на каких автомобилях ездит беднота украинская? До сих пор Москвичи-Жигули 30 летней давности выручают.
А где живут и на чем ездят миллионы людей забытых богом среднеазиатских республик? А великие прибалты?
***
Тут надо понять еще одну вещь. Своими достижениями в космосе американцы обязаны нам. Если бы русские не задели самолюбие хвастунов, то им бы и в голову не пришло переться в какой-то там не понятно кому нужный космос. Чего там делать? Что там можно кому продать? С кем бизнес закрутить? Лучше вложить деньги в рекламную кампанию и увеличить оборот Кока-колы или попкорна, Диснейленд расширить. Да мало ли полезных вещей можно сделать? Зачем вместо этого лезть в какую-то там черную дыру? Мало того, что там никого нет, так там и ничего нет. Даже воздуха. На Земле столько интересных и полезных дел, а что делать хрен знает где в пустоте?!
Так что, если бы не пришлось догонять русских, может, американцам до сих пор бы не захотелось в космос.
***
В общем, значение первого спутника хорошо поняли американцы, и запомнили навсегда. А многие советские патриоты до сих пор не понимают. На эту мысль меня подтолкнул этот распространенный патриотический мотиватор:
На фотографии советский солдат, вернувшийся домой с войны, обнимает сына. Дом разрушен, у сына нет обуви, а все имущество солдата в одном вещмешке. А внизу подпись – "Через 16 лет советский народ покорит космос". Но это не верная подпись!!! В 1961 году через 16 лет после Победы был полет первого человека в космос.
Но, это вовсе не покорение. Это продолжение покорения. Очередной этап. И это покорение продолжалось и продолжается сейчас. А произошло покорение космоса аж на 4 года раньше в 1957 году. Тогда советский народ запустил первый искусственный спутник Земли.
Правильный плакат тех времен написал румын А. Пох. (Взято отсюда http://denis-strebkov.livejournal.com/5
4277.html)
На рисунке Гагарин в ракете, с ним здороваются по-русски Солнце, Луна и звёзды. Им отвечает Гагарин:
-Молодцы! Не прошло и четырех лет, как мы начали осваивать космос, а вы уже так хорошо говорите по-русски!
Так что, советский народ покорит космос не через 16 лет, а через 12 лет. Разница в 4 года – это очень очень очень очень ОЧЕНЬ много. Это не на 25% раньше. Разницу в 4 года надо сравнивать с разницей в доли секунды при установлении мирового рекорда в беге, например, или с каждым сантиметром в прыжках в высоту или в длину. Каждая доля секунды или сантиметра стоит нескольких лет тренировок спортсмена, тренера и целой команды.
А тут на мировой рекорд идет не один человек, а целая страна. Сразу почти 200 миллионов человек!!! Причем, рекорд не рядовой, а самый знаменательный за всю историю человечества.
Больше
ничего подобного
не будет никогда!
Вот еще один неправильный плакат:
Да при чем тут Гагарин? При чем тут через год?! Космос покорен за 4 года до Гагарина!!! За 4 года до Гагарина Советский Союз стал не только первой социалистической страной, не только страной, выигравшей самую большую войну в истории человечества, не только страной, спасшей весь мир от фашизма, не только самой большой страной в мире, но и единственной страной в космосе и во вселенной!
Советский Союз за 3 года до этой фотографии с аборигенами в цепях уже стал не земной страной а вселенской!
Уже 3 года как Советский Союз не самая большая страна на Земле, а бесконечная страна вне Земли, потому что вселенная бесконечна!!!
А советские патриоты нам всё втирают о том, что будет через год! И не замечают того что уже 3 года как существует.
***
Итак, покорение космоса произошло не через 16 лет после войны, а через 12. За 4 года до полета Гагарина было еще много гигантских ступеней советского космического хайтека, с размахом которого не идет ни в какое сравнение современный компьютерный хайтек.
Через 12 лет после самой разрушительной войны в истории человечества наиболее разрушенная страна покоряет космос. Запущен первый искусственный спутник Земли. Советская ракета разогнала его до первой космической скорости, которая почти в 30 раз выше скорости современных пассажирских самолетов. В 10 раз быстрее пули, вылетающей из автомата Калашникова!
Вы понимаете? Не какой то там Крым наш, а
★КОСМОС НАШ!★
Но и это еще не все.
Через 13,5 лет после Победы, за 2.5 года до полета Гагарина, 2 января 1959 осуществлён пуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полёта к Луне Автоматическую Межпланетную Станцию «Луна-1». «Луна-1» стала первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости, преодолевшим притяжение Земли и ставшим искусственным спутником Солнца.
Но, и это еще не все.
Через 14 лет после Победы, почти за 2 года до полета Гагарина, 14 сентября 1959 года станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны. На поверхность Луны был доставлен вымпел с изображением герба СССР. На пятиугольные пластинки были нанесены надписи «СССР» и «СССР сентябрь 1959», один вымпел имел диаметр 100 мм, другой – 150 мм:
Аппарат не имел собственной двигательной установки, поэтому не было коррекции орбиты. На участке разгона, пока работали системы управления трёх ступеней, последовательно в течение всего лишь 12 минут были сформированы последующие траектории полёта так, чтобы попасть в центр видимого диска Луны!!!
Полёт АМС "Луна-2" имел большой политический резонанс. Руководитель СССР Н.С. Хрущев во время своего первого визита в США в сентябре 1959 года вручил президенту Эйзенхауэру памятный дар – копию этого вымпела.
Руководитель американской космической программы, бывший главный конструктор немецкой ракеты Фау-2 Вернер фон Браун так оценил запуск «Луны-2»:
Россия намного обогнала Соединённые Штаты в отношении космических проектов и никакими деньгами нельзя купить упущенное время…
А ведь прошло всего немногим более 14 лет после окончания Великой Отечественной войны…
Вы понимаете? Не какой то там Крым наш, а
★ЛУНА НАШ!★
Но, и это еще не все.
4 октября 1959 года, почти за полтора года до полета Гагарина, был запущен аппарат «Луна-3» и впервые в мире сфотографировал невидимую с Земли сторону Луны. Также во время полёта впервые в мире был на практике осуществлён гравитационный манёвр. Полученные снимки обеспечили Советскому Союзу приоритет в наименовании объектов на поверхности Луны, на карте появились кратеры Джордано Бруно, Жюль Верн, Герц, Курчатов, Лобачевский, Максвелл, Менделеев, Пастер, Попов, Склодовская-Кюри, Цзу Чун-Чжи и Эдисон, лунное Море Москвы. В очередной раз было продемонстрировано первенство СССР в космической гонке.
Но, и это еще не все.
За 2 месяца до полета Гагарина, 12 февраля 1961 года в 5 часов 9 минут московского времени осуществлен запуск автоматической межпланетной станции «Венера-1» (изделие 1ВА № 2). Затем, с помощью разгонного блока, АМС «Венера-1» была переведена на траекторию полёта к планете Венера. Впервые в мире был осуществлён запуск космического аппарата с околоземной орбиты к другой планете. Отработанный разгонный блок сохранил наименование «тяжелый спутник 02» («Спутник-8»). Со станции «Венера-1» были переданы данные измерений параметров солнечного ветра и космических лучей в окрестностях Земли, а также на расстоянии 1,9 миллионов километров от Земли. После открытия солнечного ветра станцией «Луна-1», станция «Венера-1» подтвердила наличие плазмы солнечного ветра в межпланетном космическом пространстве. Последний сеанс связи с «Венерой-1» состоялся 19 февраля 1961 года. Через 7 суток, когда станция находилась на расстоянии около 2 миллионов километров от Земли, контакт со станцией «Венера-1» был потерян. 19 и 20 мая 1961 года АМС «Венера-1» прошла на расстоянии приблизительно 100 000 км от планеты Венера и перешла на гелиоцентрическую орбиту.
Вы понимаете? До Гагарина не какой-то там Крым наш, а
★ВЕНЕРА НАШ!★
Это был первый аппарат, предназначенный для исследования планет. Впервые была применена техника ориентации по трём осям космического аппарата по Солнцу и звезде Канопус. Впервые для передачи телеметрической информации была применена параболическая антенна.
В общем, до тех самых "через 16 лет" был покорен не только космос, были покорены Луна и Венера. А кто-то эти 4 года выкидывает!
Так что, даже советские патриоты недооценивают мощь и величие Советского Союза.
Миллионы советских людей родились и выросли в каменном веке, когда еще не было автомобилей, самолетов, радио, телевизоров, телефонов и т.д. И при своей жизни застали полет советского робота на Венеру!
В детстве они еще видели как их отцы и деды в царской России могли найти применение только лишь своей мускульной силе, работая бурлаками на Волге, а когда сами стали отцами и дедами при Советской власти, они уже смотрят дома по СОВЕТСКОМУ телевизору как чуть ли не каждый день их дети и внуки летают в космос на работу, используя силу СОВЕТСКИХ реактивных двигателей.
Тогда они еще не знали, что эти двигатели окажутся лучшими в мире даже через еще 50 лет, и на них будут летать в космос американцы.
Подробнее об этом в АМЕРИКАНСКОМ фильме на английском языке с русским переводом "Горячие двигатели холодной страны"
Алё! Гараж! ФАНТАСТЫ 19-го и начала 20-го века не смогли догнать советскую РЕАЛЬНОСТЬ! А советские патриоты на своем плакате 4 космических года выкидывают коту под хвост. 4 года украли не только у Советского народа, но, и у всего прогрессивного человечества. Кто нарисовал этот плакат – покайтесь.
От такой советской прыти все животные ненавистники коммунистов, русских и интернационализма наложили в штаны по полной программе. Они поняли, что конвенциональными методами русских им уже не догнать никогда никак ни при каких обстоятельствах. Они также понимали, что русские победили не за счет материальных ресурсов, а за счет духа. Духовное величие можно победить не бомбами, а только духовными средствами – ложью и пропагандой. И начались Солженицыны-Гулаги. В основе пропаганды – взять что-нибудь мелкое негативное и раздуть до гигантских размеров. И дули десятки лет и таки добились своего. Капля камень точит.
Один из результатов – я лично был русофобом, коммунистофобом и советскофобом. Как я для себя объяснял все советские достижения, от которых топором не отмахаешься? Очень просто: коварные сталинисты находили талантливых молодых людей для создания коварного оружия против свободного мира, а, когда, повзрослев, те понимали, что они работают на зло, то коварные коммунисты загоняли их в "шаражки" и под угрозой расстрела их самих и их родственников заставляли изобретать. Например, Королеву сломали челюсть и угрожали расстрелять, потому что он сначала делал плохие ракеты. Все "просто". Но, мне простительно. Я не интересовался особо политикой и не задумывался.
Лживая пропаганда должна быть бредовой по смыслу, но, очень простой и часто повторяться. Как у Шарикова "да чего тут думать – взять все да и поделить". Хотя коммунисты такого принципа не придерживались. Шахтер получал больше чем официант или директор магазина.
Современная советская жизнь выглядела бы так как на картине сверху, если бы не козни дьявола.
После великой победы России на Олимпиаде в Сочи появилась надежда, что, хоть и с опозданием на 20 лет, но, новая Россия возможно, догонит Советскую. Особенно, если учесть, что после Майдана российский народ вновь стал единым и сильным духом. Экономические санкции не вызвали никакого вопля.
Надо учитывать, что, опять-таки, стартовые позиции у России и США в олимпийской гонке. были разными. Россия завоевала 13 золотых медалей а США 9. Но, для оценки спортивной мощи страны важно учитывать из какого числа претендентов завоеваны медали. В США население в 2.5 раза больше чем в России! Так что, вероятность найти способных спортсменов в 2.5 раза выше чисто математически. (В Китае еще выше). То есть, если бы в России было столько же населения, как в США, то было бы в разы больше спортивных побед.
Американцы попытались выгнать Российский флот из Крыма через Майдан – получилось наоборот. Американцы захотели санкциями понизить рейтинг Путина – рейтинг повысился. А европейцы, потерявшие гигантские прибыли от торговли с Россией возненавидели США. Американцы захотели отрезать Донбасс от границы с Россией и погнали бандеровские войска окружить Донбасс со стороны границы – а в результате сами бандеры попали в 3 котла. Захотели завалить Сирию – получили беженцев в Европу и получили ненависть европейцев к США. Более того, европейцы понимают, что надо восстановить Асада в Сирии чтобы оттуда не бежали бегом бегущие беженцы как из Ирака и из Ливии после Каддафи и Хуссейна. И так далее. А в 2008 году хотели отхватить Осетию, а получили крах Грузии. Список побед духа можно продолжить.
Очень показательными оказались результаты голосования народов Европы на Евровидении 2016. Мало кто знает что зрители Европы в целом дали первое место России, украинцы тоже, немцы тоже. И это после двух летней бомбардировки мозгов украинцев и европейцев атомными информационными антироссийскими бомбами. Подробнее о Евровидении тут
На Евровидении все таки победила Россия!!! Це зрада зрадная! http://levhudoi.blogspot.com/2016/05/eu
rovision2016.html
Значит ли что Путин идеальный и в России нет проблем? Нет, не значит. Во всем свои недостатки, но надо выбирать из всего, что есть, лучшее, а не идеальное.
Значит ли что коммунисты идеальные? Ничего подобного. Но лучше всего другого. Даже сейчас даже капиталистические страны на самом деле уже давно частично коммунистические настолько, что, даже, беженцам из Африки хватает коммунизма. Чистый капитализм остался только в Азии и Африке, откуда бегут.
***
Мало кто понимает, что СССР – это не просто великая страна на Земле, это – представитель Земли во вселенной. Ее оценивать надо не по ограниченным земным меркам, а по неограниченным вселенским.
Если развитая инопланетная цивилизация существует и наблюдает за нашей цивилизацией, то, с ее точки зрения, на Земле существовал только СССР. Или, по крайней мере, Советский Союз был "столицей" Земли.
(А то что они существуют и наблюдают есть серьезные доказательства, собранные тут http://levhudoi.blogspot.ru/2014/06/blo
g-post.html и тут http://levhudoi.blogspot.ru/2015/09/blo g-post_23.html. Но, сейчас речь не об этом)
Хотя, по версии Голливуда, инопланетяне видят Землю иначе. Они всегда приземляются в США:
Как это странно не звучит, но, своими успехами в космосе, США обязаны Советскому Союзу. Они просто подражали передовой советской цивилизации. Иначе б эти дикари до сих пор негров судили-рядили. Они не понимали, зачем тратить бабки на какой-то там далекий космос, если лучше совершенствовать атомные бомбы и выискивать научные доказательства того, что негры не люди.
***
Первый американский спутник запущен через 4 месяца после первого Советского. Подумаешь! Русские оказались резвее всего на 4 месяца раньше! Велика ли радость?
Тут надо учесть, что у коммунистов все это могло бы случиться лет на 20 раньше.
Постоянная угроза нападения на СССР вынудила советский народ развивать военную промышленность вместо космической. Кроме просто материально-технических ограничений, значительно большее торможение освоению космоса делало то, что много талантливых ученых десятилетиями вынуждены были свои мозги вкладывать не в космос, а, опять-таки, в военку.
И еще большой удар по Советскому космосу нанесла война. Просто, погибли тысячи не состоявшихся космических ученых.
В войне гибнут, в первую очередь, не дети, старики и женщины, а молодые мужчины, как раз те, из кого состоит костяк науки и промышленности.
А после войны новая проблема – вместо космоса пришлось гигантский ресурс опустошенной страны бросить на ядерную отрасль. После Хиросимы и Нагасаки.
(…)
Окончание здесь
источник: https://levhudoi.blogspot.ru/2016/03/4y
Полет первого советского человека в космос был сильным ударом по престижу и по самолюбию США, но, он не был неожиданным. Его ждали. Это было естественным продолжением запуска Советским Союзом первого в мире спутника в 1957 году. А вот вывод на орбиту того самого первого спутника был для американцев полной неожиданностью. Они даже не вели подготовку своего аналогичного проекта. Они просто об этом не думали. Это слишком фантастическая фантастика для уровня развития американской науки и технологии тех времен.
Да не только технологически. Организационно не были готовы. Тогда еще не было американского космического агентства NASA. Не просто не было НАСА, его еще в проекте не было! Русские УЖЕ в космосе, а американцы еще не только не в космосе, они еще даже не думали об этом!
А уж об отсталых диких русских такое даже подумать было нельзя. Они ж там все в Гулагах водку пьют. Какой спутник? Их же только что Вторая Мировая отбросила на полвека назад! Одни руины! Какой спутник? Там и людей то не осталось. 30 миллионов погибли в войне, 120 тысяч миллионов Сталин сгноил в Гулаге, остальные охраняют остальных и водку пьют. Никакого спутника у русских не может быть, потому что не может быть никогда никак.
Это что же такое получается?! Они что, прямо из Гулага спутник запустили? Или они там не все в Гулаге гниют? Некоторые на воле? Они что там коммунизм таки строят? Господа капиталисты! Что же это такое, черт возьми! Это не русские в каменном веке, а мы, по сравнению с ними? Война была у них, а в каменный век отбросило нас?
Когда этот первый советский спутник (Сюрпрайз! Сюрпрайз!) вылетел, как черт из табакерки, то, американцы поняли главное – эти чертовы коммунисты коммунизм таки построят, причем, очень скоро. Призрак коммунизма не только "бродит по Европе", но, и уже и летает в космосе!
Потому что коммунизм – это утопия, нет сомнений, но спутник в 50-х годах в Гулаге – утопия еще большая. А он таки полетел.
Не, ну были у этих русских технологические прорывы случайные. Но не такие же! Ну, лучший в мире танк (даже на момент запуска спутника) Т-34, созданный 20 лет назад. Ну то ж случайность! Ну был там у них один талантливый конструктор Кошкин. Может у него американские корни потому он такой талантливый. К тому же, идею быстроходного танка, на основе которого построен Т-34, придумал американский конструктор Кристи.
Но, простите, спутник один самоучка не смастерит. Даже если у него все корни американские. На случайность такое не спишешь. Спутник – это целая армия гениальных гениев. За этим должны стоять не только лучшее в мире точное машино- и приборостроение, но, прежде всего, мощнейшая система образования, наука мирового уровня. Нет нет. Не мирового, а выше мирового!
ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ СПУТНИК НУЖНА НАУКА НЕ МИРОВОГО УРОВНЯ А НАМНОГО ВЫШЕ!
На минуточку. Мощность двигателей этой одной ракеты сравнима с суммарной мощностью моторов всех танков, самолетов и кораблей второй мировой войны всех стран вместе взятых.
Через 12 лет после конца света! А как же Гулаг? А кровавый тиран? А 37-й год? А сотни миллионов жертв? А водка? Выкопать Беломор-Каналы, построить пирамиды, рабы могут. Но, создать лучшую в мире научную базу и космическую промышленность будущего могут только свободные люди!
Стоп-стоп-стоп. Тут что-то не то. Секундочку. Лучшие в мире баллистические ракеты сделали немцы. Фау-2. Они их в начале сороковых запускали аж в стратосферу. Генеральный конструктор лучший в мире – немец фон Браун. Сейчас он у нас, в США. А ракета, которая смогла вывести первый спутник у них, в СССР? Как это понимать? Это что же еще за такое? Чем этот фриц тут у нас занимается? Шнапс пьет? С девицами на Кадиллаках ездит? Может фон Браун не настоящий? Может, русские нам подсунули двойника, а настоящего выкрали себе в Гулаг?
Это через 12 лет после войны-то! Через 12 лет после полной разрухи страны. Спутник из ничего! А что же будет еще через 12 лет после спутника, когда уже все восстановлено? Это же страшно подумать! А!!! ПАМАГИТИ! Русские идут! Да какой там идут? Летят! В космосе!
Значит, надо сделать все, чтобы коммунизма не было. Нужно коммунистов изматывать экономически. Как? Заставлять тратиться на вооружение!
Советские успехи в космосе вывели американцев из себя. Они не могут допустить не быть первыми в главном соревновании престижа – в космосе. Пока русские отсталые, они мало раздражают. А когда они впереди планеты всей, это бесит завистливых, привыкших быть лучшими. Это я знаю по себе. Пока в новом коллективе я никак себя не проявляю, со мной быдлятина дружит. Как только я начинаю выделяться умом, или еще чем-то хорошим, сразу начинаются придирки, жалобы начальству, претензии.
Помните после какого события американцы нас полюбили? После того как Буран полетел, но, проект Бурана закрыли. Вот теперь мы хорошие. Есть Буран – плохие. Закрыт Буран – хорошие.
***
Наши враги любят тыкать тем фактом что не всё советское было лучшее. У конкурентов штаны лучше, автомобили, еще куча бытовых мелочей. Значит, они лучше.
Но, позвольте, господа критики! Не возможно никому быть лучшим во всём! Не возможно занимать сразу все места всех пьедесталов! Ведь в этом и смысл превосходить не во всем, а в самом сложном и самом престижном. Космос – вершина всех вершин. Зачем тратить силы на превосходство во второстепенном?
В банановой республике бананы растут лучше, чем в самой цивилизованной стране. Бандеры могут вышить лучшую в мире вышиванку, вылепить из глины самый красивый глечик на забор, а дикари из Тумбу Юмбу делают самые совершенные в мире наконечники для стрел. И что?
Ничего удивительно, что профессор астрофизик лепит пельмени хуже бабы Вали. Делать из этого повод для насмешек над профессором – идиотизм дурачков.
***
А еще нам говорят: Таааааааааа! Вместо того чтобы думать об улучшении жизни простых людей, они в космос прутся, деньги тратя!
Но позвольте! Вот Украина в космос не летает уже 25 лет. Но, живет беднота украинская в бесплатнополученных хрущевках и брежневках, построенных космическими коммунистами и еще жить будут лет 100. А сколько бесплатного жилья получили простые труженики от новой антикоммунистической Украины?
Как это так у растратных на космос коммунистов 99% граждан получали жильё дармовое, а у заботливых демократов 0%. Где бы сейчас жили украинцы если бы они плодились как в советское время? На деревьях? "Выручает" отрицательный прирост населения.
А кто построил большинство ныне действующих больниц, школ, стадионов?
А на каких автомобилях ездит беднота украинская? До сих пор Москвичи-Жигули 30 летней давности выручают.
А где живут и на чем ездят миллионы людей забытых богом среднеазиатских республик? А великие прибалты?
***
Тут надо понять еще одну вещь. Своими достижениями в космосе американцы обязаны нам. Если бы русские не задели самолюбие хвастунов, то им бы и в голову не пришло переться в какой-то там не понятно кому нужный космос. Чего там делать? Что там можно кому продать? С кем бизнес закрутить? Лучше вложить деньги в рекламную кампанию и увеличить оборот Кока-колы или попкорна, Диснейленд расширить. Да мало ли полезных вещей можно сделать? Зачем вместо этого лезть в какую-то там черную дыру? Мало того, что там никого нет, так там и ничего нет. Даже воздуха. На Земле столько интересных и полезных дел, а что делать хрен знает где в пустоте?!
Так что, если бы не пришлось догонять русских, может, американцам до сих пор бы не захотелось в космос.
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В общем, значение первого спутника хорошо поняли американцы, и запомнили навсегда. А многие советские патриоты до сих пор не понимают. На эту мысль меня подтолкнул этот распространенный патриотический мотиватор:
На фотографии советский солдат, вернувшийся домой с войны, обнимает сына. Дом разрушен, у сына нет обуви, а все имущество солдата в одном вещмешке. А внизу подпись – "Через 16 лет советский народ покорит космос". Но это не верная подпись!!! В 1961 году через 16 лет после Победы был полет первого человека в космос.
Но, это вовсе не покорение. Это продолжение покорения. Очередной этап. И это покорение продолжалось и продолжается сейчас. А произошло покорение космоса аж на 4 года раньше в 1957 году. Тогда советский народ запустил первый искусственный спутник Земли.
Правильный плакат тех времен написал румын А. Пох. (Взято отсюда http://denis-strebkov.livejournal.com/5
На рисунке Гагарин в ракете, с ним здороваются по-русски Солнце, Луна и звёзды. Им отвечает Гагарин:
-Молодцы! Не прошло и четырех лет, как мы начали осваивать космос, а вы уже так хорошо говорите по-русски!
Так что, советский народ покорит космос не через 16 лет, а через 12 лет. Разница в 4 года – это очень очень очень очень ОЧЕНЬ много. Это не на 25% раньше. Разницу в 4 года надо сравнивать с разницей в доли секунды при установлении мирового рекорда в беге, например, или с каждым сантиметром в прыжках в высоту или в длину. Каждая доля секунды или сантиметра стоит нескольких лет тренировок спортсмена, тренера и целой команды.
А тут на мировой рекорд идет не один человек, а целая страна. Сразу почти 200 миллионов человек!!! Причем, рекорд не рядовой, а самый знаменательный за всю историю человечества.
Больше
ничего подобного
не будет никогда!
Вот еще один неправильный плакат:
Да при чем тут Гагарин? При чем тут через год?! Космос покорен за 4 года до Гагарина!!! За 4 года до Гагарина Советский Союз стал не только первой социалистической страной, не только страной, выигравшей самую большую войну в истории человечества, не только страной, спасшей весь мир от фашизма, не только самой большой страной в мире, но и единственной страной в космосе и во вселенной!
Советский Союз за 3 года до этой фотографии с аборигенами в цепях уже стал не земной страной а вселенской!
Уже 3 года как Советский Союз не самая большая страна на Земле, а бесконечная страна вне Земли, потому что вселенная бесконечна!!!
А советские патриоты нам всё втирают о том, что будет через год! И не замечают того что уже 3 года как существует.
***
Итак, покорение космоса произошло не через 16 лет после войны, а через 12. За 4 года до полета Гагарина было еще много гигантских ступеней советского космического хайтека, с размахом которого не идет ни в какое сравнение современный компьютерный хайтек.
Через 12 лет после самой разрушительной войны в истории человечества наиболее разрушенная страна покоряет космос. Запущен первый искусственный спутник Земли. Советская ракета разогнала его до первой космической скорости, которая почти в 30 раз выше скорости современных пассажирских самолетов. В 10 раз быстрее пули, вылетающей из автомата Калашникова!
Вы понимаете? Не какой то там Крым наш, а
★КОСМОС НАШ!★
Но и это еще не все.
Через 13,5 лет после Победы, за 2.5 года до полета Гагарина, 2 января 1959 осуществлён пуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полёта к Луне Автоматическую Межпланетную Станцию «Луна-1». «Луна-1» стала первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости, преодолевшим притяжение Земли и ставшим искусственным спутником Солнца.
Но, и это еще не все.
Через 14 лет после Победы, почти за 2 года до полета Гагарина, 14 сентября 1959 года станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны. На поверхность Луны был доставлен вымпел с изображением герба СССР. На пятиугольные пластинки были нанесены надписи «СССР» и «СССР сентябрь 1959», один вымпел имел диаметр 100 мм, другой – 150 мм:
Аппарат не имел собственной двигательной установки, поэтому не было коррекции орбиты. На участке разгона, пока работали системы управления трёх ступеней, последовательно в течение всего лишь 12 минут были сформированы последующие траектории полёта так, чтобы попасть в центр видимого диска Луны!!!
Полёт АМС "Луна-2" имел большой политический резонанс. Руководитель СССР Н.С. Хрущев во время своего первого визита в США в сентябре 1959 года вручил президенту Эйзенхауэру памятный дар – копию этого вымпела.
Руководитель американской космической программы, бывший главный конструктор немецкой ракеты Фау-2 Вернер фон Браун так оценил запуск «Луны-2»:
Россия намного обогнала Соединённые Штаты в отношении космических проектов и никакими деньгами нельзя купить упущенное время…
А ведь прошло всего немногим более 14 лет после окончания Великой Отечественной войны…
Вы понимаете? Не какой то там Крым наш, а
★ЛУНА НАШ!★
Но, и это еще не все.
4 октября 1959 года, почти за полтора года до полета Гагарина, был запущен аппарат «Луна-3» и впервые в мире сфотографировал невидимую с Земли сторону Луны. Также во время полёта впервые в мире был на практике осуществлён гравитационный манёвр. Полученные снимки обеспечили Советскому Союзу приоритет в наименовании объектов на поверхности Луны, на карте появились кратеры Джордано Бруно, Жюль Верн, Герц, Курчатов, Лобачевский, Максвелл, Менделеев, Пастер, Попов, Склодовская-Кюри, Цзу Чун-Чжи и Эдисон, лунное Море Москвы. В очередной раз было продемонстрировано первенство СССР в космической гонке.
Но, и это еще не все.
За 2 месяца до полета Гагарина, 12 февраля 1961 года в 5 часов 9 минут московского времени осуществлен запуск автоматической межпланетной станции «Венера-1» (изделие 1ВА № 2). Затем, с помощью разгонного блока, АМС «Венера-1» была переведена на траекторию полёта к планете Венера. Впервые в мире был осуществлён запуск космического аппарата с околоземной орбиты к другой планете. Отработанный разгонный блок сохранил наименование «тяжелый спутник 02» («Спутник-8»). Со станции «Венера-1» были переданы данные измерений параметров солнечного ветра и космических лучей в окрестностях Земли, а также на расстоянии 1,9 миллионов километров от Земли. После открытия солнечного ветра станцией «Луна-1», станция «Венера-1» подтвердила наличие плазмы солнечного ветра в межпланетном космическом пространстве. Последний сеанс связи с «Венерой-1» состоялся 19 февраля 1961 года. Через 7 суток, когда станция находилась на расстоянии около 2 миллионов километров от Земли, контакт со станцией «Венера-1» был потерян. 19 и 20 мая 1961 года АМС «Венера-1» прошла на расстоянии приблизительно 100 000 км от планеты Венера и перешла на гелиоцентрическую орбиту.
Вы понимаете? До Гагарина не какой-то там Крым наш, а
★ВЕНЕРА НАШ!★
Это был первый аппарат, предназначенный для исследования планет. Впервые была применена техника ориентации по трём осям космического аппарата по Солнцу и звезде Канопус. Впервые для передачи телеметрической информации была применена параболическая антенна.
В общем, до тех самых "через 16 лет" был покорен не только космос, были покорены Луна и Венера. А кто-то эти 4 года выкидывает!
Так что, даже советские патриоты недооценивают мощь и величие Советского Союза.
Миллионы советских людей родились и выросли в каменном веке, когда еще не было автомобилей, самолетов, радио, телевизоров, телефонов и т.д. И при своей жизни застали полет советского робота на Венеру!
В детстве они еще видели как их отцы и деды в царской России могли найти применение только лишь своей мускульной силе, работая бурлаками на Волге, а когда сами стали отцами и дедами при Советской власти, они уже смотрят дома по СОВЕТСКОМУ телевизору как чуть ли не каждый день их дети и внуки летают в космос на работу, используя силу СОВЕТСКИХ реактивных двигателей.
Тогда они еще не знали, что эти двигатели окажутся лучшими в мире даже через еще 50 лет, и на них будут летать в космос американцы.
Подробнее об этом в АМЕРИКАНСКОМ фильме на английском языке с русским переводом "Горячие двигатели холодной страны"
Алё! Гараж! ФАНТАСТЫ 19-го и начала 20-го века не смогли догнать советскую РЕАЛЬНОСТЬ! А советские патриоты на своем плакате 4 космических года выкидывают коту под хвост. 4 года украли не только у Советского народа, но, и у всего прогрессивного человечества. Кто нарисовал этот плакат – покайтесь.
От такой советской прыти все животные ненавистники коммунистов, русских и интернационализма наложили в штаны по полной программе. Они поняли, что конвенциональными методами русских им уже не догнать никогда никак ни при каких обстоятельствах. Они также понимали, что русские победили не за счет материальных ресурсов, а за счет духа. Духовное величие можно победить не бомбами, а только духовными средствами – ложью и пропагандой. И начались Солженицыны-Гулаги. В основе пропаганды – взять что-нибудь мелкое негативное и раздуть до гигантских размеров. И дули десятки лет и таки добились своего. Капля камень точит.
Один из результатов – я лично был русофобом, коммунистофобом и советскофобом. Как я для себя объяснял все советские достижения, от которых топором не отмахаешься? Очень просто: коварные сталинисты находили талантливых молодых людей для создания коварного оружия против свободного мира, а, когда, повзрослев, те понимали, что они работают на зло, то коварные коммунисты загоняли их в "шаражки" и под угрозой расстрела их самих и их родственников заставляли изобретать. Например, Королеву сломали челюсть и угрожали расстрелять, потому что он сначала делал плохие ракеты. Все "просто". Но, мне простительно. Я не интересовался особо политикой и не задумывался.
Лживая пропаганда должна быть бредовой по смыслу, но, очень простой и часто повторяться. Как у Шарикова "да чего тут думать – взять все да и поделить". Хотя коммунисты такого принципа не придерживались. Шахтер получал больше чем официант или директор магазина.
Современная советская жизнь выглядела бы так как на картине сверху, если бы не козни дьявола.
После великой победы России на Олимпиаде в Сочи появилась надежда, что, хоть и с опозданием на 20 лет, но, новая Россия возможно, догонит Советскую. Особенно, если учесть, что после Майдана российский народ вновь стал единым и сильным духом. Экономические санкции не вызвали никакого вопля.
Надо учитывать, что, опять-таки, стартовые позиции у России и США в олимпийской гонке. были разными. Россия завоевала 13 золотых медалей а США 9. Но, для оценки спортивной мощи страны важно учитывать из какого числа претендентов завоеваны медали. В США население в 2.5 раза больше чем в России! Так что, вероятность найти способных спортсменов в 2.5 раза выше чисто математически. (В Китае еще выше). То есть, если бы в России было столько же населения, как в США, то было бы в разы больше спортивных побед.
Американцы попытались выгнать Российский флот из Крыма через Майдан – получилось наоборот. Американцы захотели санкциями понизить рейтинг Путина – рейтинг повысился. А европейцы, потерявшие гигантские прибыли от торговли с Россией возненавидели США. Американцы захотели отрезать Донбасс от границы с Россией и погнали бандеровские войска окружить Донбасс со стороны границы – а в результате сами бандеры попали в 3 котла. Захотели завалить Сирию – получили беженцев в Европу и получили ненависть европейцев к США. Более того, европейцы понимают, что надо восстановить Асада в Сирии чтобы оттуда не бежали бегом бегущие беженцы как из Ирака и из Ливии после Каддафи и Хуссейна. И так далее. А в 2008 году хотели отхватить Осетию, а получили крах Грузии. Список побед духа можно продолжить.
Очень показательными оказались результаты голосования народов Европы на Евровидении 2016. Мало кто знает что зрители Европы в целом дали первое место России, украинцы тоже, немцы тоже. И это после двух летней бомбардировки мозгов украинцев и европейцев атомными информационными антироссийскими бомбами. Подробнее о Евровидении тут
На Евровидении все таки победила Россия!!! Це зрада зрадная! http://levhudoi.blogspot.com/2016/05/eu
Значит ли что Путин идеальный и в России нет проблем? Нет, не значит. Во всем свои недостатки, но надо выбирать из всего, что есть, лучшее, а не идеальное.
Значит ли что коммунисты идеальные? Ничего подобного. Но лучше всего другого. Даже сейчас даже капиталистические страны на самом деле уже давно частично коммунистические настолько, что, даже, беженцам из Африки хватает коммунизма. Чистый капитализм остался только в Азии и Африке, откуда бегут.
***
Мало кто понимает, что СССР – это не просто великая страна на Земле, это – представитель Земли во вселенной. Ее оценивать надо не по ограниченным земным меркам, а по неограниченным вселенским.
Если развитая инопланетная цивилизация существует и наблюдает за нашей цивилизацией, то, с ее точки зрения, на Земле существовал только СССР. Или, по крайней мере, Советский Союз был "столицей" Земли.
(А то что они существуют и наблюдают есть серьезные доказательства, собранные тут http://levhudoi.blogspot.ru/2014/06/blo
Хотя, по версии Голливуда, инопланетяне видят Землю иначе. Они всегда приземляются в США:
Как это странно не звучит, но, своими успехами в космосе, США обязаны Советскому Союзу. Они просто подражали передовой советской цивилизации. Иначе б эти дикари до сих пор негров судили-рядили. Они не понимали, зачем тратить бабки на какой-то там далекий космос, если лучше совершенствовать атомные бомбы и выискивать научные доказательства того, что негры не люди.
***
Первый американский спутник запущен через 4 месяца после первого Советского. Подумаешь! Русские оказались резвее всего на 4 месяца раньше! Велика ли радость?
Тут надо учесть, что у коммунистов все это могло бы случиться лет на 20 раньше.
Постоянная угроза нападения на СССР вынудила советский народ развивать военную промышленность вместо космической. Кроме просто материально-технических ограничений, значительно большее торможение освоению космоса делало то, что много талантливых ученых десятилетиями вынуждены были свои мозги вкладывать не в космос, а, опять-таки, в военку.
И еще большой удар по Советскому космосу нанесла война. Просто, погибли тысячи не состоявшихся космических ученых.
В войне гибнут, в первую очередь, не дети, старики и женщины, а молодые мужчины, как раз те, из кого состоит костяк науки и промышленности.
А после войны новая проблема – вместо космоса пришлось гигантский ресурс опустошенной страны бросить на ядерную отрасль. После Хиросимы и Нагасаки.
(…)
Окончание здесь
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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и правослабные с муслимами там знали своё место:
https://www.youtube.com/watch?v=0rL40dMQUx4
смирение правослабных просто зашкаливает.