«Удар по Украине и Благовещение от США»

Как-то уже ослабевать для многих стала та острота боли людей и событий, происходящих на протяжении трех лет на территории Украины.

Но дата 7-го апреля напомнила многим о неизбежности, неотвратимости возмездия для тех, кто взял на себя бремя высшего судьи и исполнителя массовых смертей множества невинных людей.

И.о. президента Украины, спикер Верховной Рады страны, сын Израиля Александр Турчинов именно 7 апреля 2014 года объявил о начале антитеррористической операции на юго-востоке Украины. После этого, вот уже три года каждый день на Юго-Востоке Украины звучат выстрелы, гибнут и становятся калеками тысячи людей. Всему народу объясняют, что это необходимая плата для тех, кто хочет жить на Украине и быть под «защитой» этой власти. Дополнительно к этому доходы каждого гражданина обложили налогом на войну в 1.5 процента от всех получаемых доходов.

Другой сын Израиля, президент США Дональд Трамп также 7-го апреля, но уже 2017 года объявил о применении силы в отношении Сирии путем нанесения ракетного удара по территории этой независимой страны. Уничтожая военную инфраструктуру легитимной народной власти Сирии, США демонстрируют свою неприкрытую поддержку своему же детищу – террористической армии ИГИЛ. А значит, Америка признает, что не борьба с терроризмом, а его насаждение по всему миру – основная задача США, как способ достижения своих экономических и политических целей грабить и править. Ну что еще ожидать можно от империалистов. Они предсказуемы и неизменны.

Что общего между этими двумя событиями, произошедшими интервалом через три года? А то, что они были спланированы и реализованы в день одного и того же религиозного праздника, в т. ч. и для множества иудеев?

Благовещение Пресвятой Богородицы в Библии описывается как весенний день, в который молодой иудейке Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Сына Бога иудейского Яхве-Саваофа-Иеговы.

Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. Архангел, якобы, сказал ей: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Таким образом, «Благовещение», означает зачатие Иисуса от своего отца-Бога.

Но согласно библейской истории за Благовещением идет Рождество и бегство в Египет, искушения в пустыне и исцеления одержимых, Тайная Вечеря и арест, Распятие и Воскресение…. Так что иудейские правители, как минимум, Украины и США, обрекли свои народы на нелегкую судьбу, когда многие вынуждены предаваться бегству, а многие и одержимости. Тысячи, как мы видим, распинаемы, то есть, предаваемы на смерть, во имя бога иудейского и по его воле. Вот такие вот последствия решений и действий, предпринимаемых в еврейский праздник Благовещения.

Израиль, Турция и страны Европейского Союза одобрили благовещенский удар США 7-го апреля по многострадальной Сирии. В этом раскрыто будущее для тех, кто подумывал строить свой союз с этими странами... Сегодня это страны такого себе условного «Большого Дракона", который всех пожирает, но дружить равноправно ни с кем никогда не будет. Правда, при этом лишь еврейские правительства многих из этих стран поддерживают такую же иудейскую власть США, а вот нееврейские народы этих стран жизненно заинтересованы против массового насилия и массовых убийств в международных отношениях.

А что же при этом Китай? Ведь президент США Д.Трамп отдавал распоряжение о нанесении ракетного удара по Сирии именно ужиная с президентом КНР Си Дзинпинем. Что у Д.Трампа не было возможности сделать это за полчаса ранее или через полчаса позднее? Конечно, была. Но сделал он это именно в присутствии КРУПНЕЙШЕГО МИРОВОГО КРЕДИТОРА Америки, которому США-ДОЛЖНИК задолжали много триллионов долларов, которые Китай вложил в финансовую систему США, выкупив огромную массу ценных бумаг по внешнеэкономическим обязательствам. Для того бизнесмен-президент США Д.Трамп и выбрал именно этот момент, чтобы продемонстрировать Китаю, а заодно и своей американской команде, свою решимость И ДАТЬ ЗНАК, что США не будет платить по своим долгам Китаю. Тем более, Д.Трампу известно, что президент КНР Си сам временно заинтересован в тишине и спокойствии Китая накануне очередного съезда правящей компартии, когда планируется реализация решений по глобальной замене в руководстве «поднебесной».

США напомнили не только Китаю, а и всем наивным руководителям стран, и прочим стратегам, что Америка жила и всегда будет жить по принципу: «СИЛА ЕСТЬ – УМА НЕ НАДО!» А тем более совесть и гармония с Промыслом Божьим тут также ни к чему, что подчеркивает лишний раз демоническую природу государства и руководителей США.

Тут уместно напомнить, что как таковой ЭКОНОМИКИ США не существует. Никаким общеустановленным правилам мировой экономики Америка не следовала. Лишь другие страны мира США, как пастух баранов, загоняет в ВТО (Всемирную Организацию Торговли), чтобы «стадо» послушно было своему «пастуху».

Никакого американского экономического чуда тем более НЕТ. Просто в США все построено на долговременном насилии и грабеже других стран и народов мира. Например, кому, и какие деньги платят американские транснациональные корпорации, которые пришли на штыках и пушках генералов в Ливию, Ирак ту же Сирию, когда вывозят оттуда миллионы баррелей нефти и газа? Никому никогда не платят. Так же и во множестве других стран Африки, Азии, Латинской Америки, Европы, по территории которых ступали сапоги и берцы американских солдат или же их наемников, откуда вывозились и вывозятся алмазы, золото, бокситы, руда, углеводороды, лес, продовольствие, рабочая сила и другое.

Для того и сбрасывались США атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году на мирное население, чтобы, устрашив весь мир, подчинить его своему насилию и диктату. Где уж тут «демократия» и «свободы человека»?

Но вернемся к Китаю, чтобы снять всякие наивные надежды в этом вопросе. Китай, который долгое время поддерживал позицию России по сирийскому вопросу в Совете Безопасности ООН, воздержался после ракетного удара 7-го апреля 2017 г. от того, чтобы осудить действия США. «Что касается сирийского вопроса, то КНР придерживается позиции, которая заключается в необходимости разрешения ситуации политическим путем. Сейчас Китай надеется, что стороны проявят хладнокровие и сдержанность, чтобы не допустить эскалации напряжения», – заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Конспирологи и даже уже политологи с экспертами предполагают, что CША вполне могут соблазнять элиту поднебесной своим согласием на овладение Китаем землями азиатской части России, вплоть до Уральских гор. В случае, конечно же, если Китай будет терпеливо ждать момента ослабления России, не вмешиваясь ни в какие союзы с Россией и конфликты на стороне России. США сегодня нуждаются в терпеливом и смирном Китае, который янки могут заверить в том, что китайское население на азиатской части России не будет им мешать вывозить в США богатства Сибири (алмазы, золото, нефть, газ, руду редкоземельных элементов и др.).

Правда, что затем ожидает Китай и его население, можно предсказуемо спрогнозировать из общей тенденции развития событий и последовательности шагов самих США в период Новейшей истории земной цивилизации. Методом поступательного исключения своих партнеров и конкурентов, США проламывают себе путь к намеченному ими же «новому мировому порядку» и всемирному господству.

Олигарх-президент США Д.Трамп ярко демонстрирует всем уже ставшей политэкономической истину, что, в государстве капитализма, а тем более империализма, политические решения принимает капитал в лице олигархов. Поведение чиновников государства, в т. ч и президента США, не может противоречить интересам олигархов. Точно такую же демонстрацию олигархической решимости осуществляет и президент Украины П.Порошенко.

Желая поднять поскорее свой падающий рейтинг, Д.Трамп и зятя своего Джареда Кушнера отправил на Ближний Восток, чтобы представитель радикального иудаизма, член его семьи в облачении бронежилета, дал знак всем, что США и семья Трампа следуют не дипломатическим, а силовым методам влияния на страны не только этого региона, а и всего мира. Они недвусмысленно выступают за войну на Ближнем Востоке.

США – единственная страна мира, которая безнаказанно и долго официально жестоко применяет силу против народов стран мира, уничтожив миллионы людей, сделав нищими и инвалидами десятки миллионов невиновных ни в чем. За это подлежит суд, ответственность и наказание, без применения к совершенным преступлениям срока давности. Кто и когда будет судить мертвых и еще живых на момент суда американских преступников, нам пока неизвестно. Но это будет обязательно, по аналогии с Нюрнбергским судом над фашистскими нацистами. Все империи в истории человечества, рано или поздно, рушились. Рухнет и империя США.

А теперь давайте оживим нужные нам знания. Капитализм может существовать исключительно в толпо-элитарном обществе. Что это означает? Это означает то, что государство, созданное и существующее при капитализме, никогда не может дать народу справедливость и народовластие. Капитал имеет свойство, схожее со свойствами ртути, когда меньшие, и какое-то время разрозненные капиталы, под воздействием разного рода управляемых факторов, сливаются в одну большую массу капитала, но под управлением уже меньшего количества суперкапиталистов.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ЭКОНОМИКИ КАПИТАЛИЗМА – прибыль капитала.

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ЭКОНОМИКИ НАРОДОВЛАСТИЯ – рост благосостояния граждан. Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества – это цель производства в обществе и государстве народовластия (социализма); непрерывный рост и совершенствование социалистического производства на базе высшей техники – это средство для достижения цели. Таков основной экономический закон народовластия-социализма.

Сегодня в Украине, как и в России, да и в любой другой стране мира, людей интересует перспектива, чтобы у каждого была любимая работа, чтобы не было инфляционного роста цен, чтобы была справедливая заработная плата. И все это возможно в условиях устойчивого согласования разнородных интересов госкорпораций и госбюджета, то есть при общественной форме собственности. А для этого неизбежно нужно убрать причину инфляции – ростовщический банковский процент еврейских банков, ликвидировав процентное рабство населения. Олигархи и их капиталы подлежат национализации в пользу народа и государства. Иного рецепта лечения болезни человечества не существует. Как нет и альтернативы: либо капитализм по иудейской схеме библии, либо народовластие по канонам самоуправления наших предков, достигших еще в прошедшие века высокого уровня человечности и прогресса.

Давайте еще бросим взгляд на Украину. Многие заидеологизированные политологи считают, что беды народа Украины в том, что он резко поменял свои взгляды, культуру, прыгает на майданах, и, вообще, сам себя «отрезал» от остальной своей исторической части населения, проживающего на сопредельных территориях. Такие мысли и настроения могут распространять лишь представители пятой колонны Запада, которому не терпится побыстрее развалить сегодня то, что не смогли сразу развалить в 1991 году.

Не может быть заговора народа Украины против себя самого. Если и есть там национализм, то только не украинский. Как и нет в Украине украинской власти. Ибо не может народ избирать себе такую власть, которая его же и уничтожает, убивает. Голодный и безденежный украинец не может себя уничтожать на протяжении долгих лет. Стимул уничтожать украинцев может быть лишь у наемников, которые за деньги, за наемную плату выполняют заказ иноземных и инородных хозяев по расправе с украинцами и их историческими братьями и союзниками.

Что показали последние три года на Украине? То, что именно Запад в лице США, стран Евросоюза, привел ко власти на Украине свою гипер-радикальную пятую колонну. И власть Украины сразу начала так называемые «реформы», направленные на демонтаж тех остатков цивилизации в народном хозяйстве, науке, образовании, культуре, здравоохранении, которые еще позволяли сохранить на какое-то время самобытную культуру, традиции и кадровый костяк профессионалов и специалистов с их знаниями для потомков. Но кадровые назначения антинародным парламентом и президентом-олигархом министров-иностранцев демонстрирует желание ускорить разрушение остатков этого кадрового костяка и добиться быстрейшей деградации общества на Украине, геноцида его коренного народа.

Большинство людей, особенно в составе государств постсоветского пространства, по своей природе патологически зависит и тянется всеми своими клетками к СПРАВЕДЛИВОСТИ. Именно СПРАВЕДЛИВОСТЬ – основная мера и стандарт их жизни, основа национальной идеи каждого из коренных народов многонациональной семьи. Благодаря ему, большая часть населения, по своей же природе, является сообществом трудящихся. Но так вышло, что общество трудящихся живет в ГОСУДАРСТВЕ ПАРАЗИТОВ. И ЭТО ПРОТИВОРЕЧИЕ, ЭТОТ АНТАГОНИЗМ НЕ МОЖЕТ БЕЗКОНЕЧНО ДОЛГО СУЩЕСТВОВАТЬ. Значит, общество трудящихся требует и установления ГОСУДАРСТВА ТРУДЯЩИХСЯ с обеспечением возможности людям жить своим трудом, развивать и укреплять свое сообщество. Вот к этому и устремляются все последующие события нашей жизни и мировой истории.

Ситуация в сегодняшней России, точнее Российской Федерации, напоминает древний город Помпеи, находящийся у опасного вулкана, который в любой момент может его разрушить. Лишь узкий круг лиц во главе с Президентом России, внешне, какое-то время, демонстрируют попытки сохранить самобытность «русского мира», славянской цивилизации и т. п. Но ведь при малейшей ошибке в кадровых решениях и непредсказуемости физического существования буквально нескольких человек, всё, что мы сегодня видим в России – завтра может рухнуть, посредством, либо государственного переворота, либо так хорошо знакомой человечеству очередной и банальной цветной революции, либо даже смерти правителя.

В России – олигархи, капитализм, толпо-элитарная модель общества. Все также как в странах Евросоюза и США. Власть России, даже если и понимает свою сиюминутность и отсутствие запаса прочности, - ничего не делает для создания необратимых изменений в политической и экономической системах, в установлении подлинного народовластия, реанимации того могучего Союза, который явил миру невиданный прогресс и мощь.

Доказательства такой хрупкости нынешней кремлевской власти - в постоянно присутствующем процессе повсеместного проявления коррупции, стяжательства на высшем уровне власти (министров правительства, губернаторов, руководителей ведомств и т. д.). Такие кадры легко и быстро предадут и продадут Родину, купившись с потрохами на «помощь Запада». Также имеют место и постоянные попытки через 5-ую колонну Запада, чуть ли не через одного внутреннего резидента-координатора «Навалять» новый цветной переворот в России. А для этого внутри России действует целая армия религиозных, неправительственных псевдоспортивных организаций, щедро финансируемых благотворительными и меценатскими организациями Запада. И нынешняя власть России неразумно опасно промедляет в депортации тех многочисленных иноземцев, которые ведут свою открыто-скрытую подрывную деятельность. И.Сталин, например, в 1927 году более решительными мерами очистил внутреннее пространство Союза от подобного рода угроз и нежелательных личностей. Что позволило ускорить развитие страны и обеспечить назначение патриотически настроенных кадров.

Видя, что творится на Украине, они ничего не делают для разрешения самой проблемы в ее корне. Ресурсы у России для этого есть: дипломатические, экономические, политические, военные…. Нет только воли. Либо же есть совпадение интересов, хоть и временное, с теми, кто произвел жестокие изменения на Украине. Вот и выходит, что внешне выглядит так, как-будто Россия с ними ЗАОДНО! Ведь время идет. Утекло много воды, а ничего, что должно произойти, - не происходит. Население Украины все более склонно считать, что его в очередной раз предали, углубив линию разлома, линию которого прочертили стратеги Запада. На Украине закрываются последние заводы и комбинаты, закрываются из-за отсутствия угля теплоэлектростанции Трипольская, Приднепровская, Змиёвская, Криворожская. Оставшийся десяток ТЭС просуществует какое-то время, но вряд ли полноценно начнет работу в зимний сезон 2017-2018 гг. А там очередь и атомных энергоблоков, срок большинства из которых вот уже завершается.

Прецедентов разрушения индустриального и инфраструктурного потенциала, как это происходит в Украине, немного. Подобное происходит лишь в Ираке, Ливии, Сирии. Это означает, что центры сионизма очень злы на население Украины, и поставили себе цель поскорее очистить от него территорию, которую планируют под заселение евреями в проекте Небесного Иерусалима. Люди видят видеосюжеты, как голодные сирийцы на улицах стоят в очередях к походным кухням, чтобы поесть и не умереть с голоду. Но и на Украине была бы такая же картина, если бы кто-то начал вывозить походные кухни и кормить голодающее нищее население. На Украине этого никто не делает, и страждущее коренное население умирает тихо и незаметно, т. к. вся благотворительность находится под евреями, а такая же власть лишь закручивает гайки народу и никому ничем не поможет, так как сама закрывает все, что еще работает, и блокирует все, что еще движется. Это страшнейшее в мировой истории преступление, о котором останется большой и кровавый след в архивах и летописях.

Если Россия, после трех лет созерцания на происходящее, не будет предпринимать никаких мер по прекращению ускоряющегося геноцида населения Украины, то, значит, высшее руководство РФ вступило в договоренности с мировым еврейством и его сионистскими центрами ради реализации каких-то других стратегических целей и вопросов. Ведь олигархи России исключительно все – евреи. И не может такого быть, чтобы они никак не влияли на принятие решений органами власти. А власть России и ее партии власти не могут быть не связанными с теми же олигархами.

Удар по Сирии очень драматичен. Это очередной удар империализма по мировой цивилизации. Но и удар по Украине – не менее серьезный. Особенно в его ежедневном исполнении, в виде боевых действий. Это удар по Руси, по всей истории славянской цивилизации и ее многонациональному народу. Это и удар по еще де-юре существующему СССР.

Если так случится, что США со своими союзниками «проглотит» Украину и «перемелет» ее коренное население, то уже вскоре другие части СССР в виде Казахстана, Белоруси, Молдавии, республик Кавказа и Средней Азии, да и Россия по своим частям (субъектам), обретут послушных для США руководителей, которых уже сегодня из-за «бугра» вскармливают и готовят для управления. На их безбедную жизнь и необходимую им «победу» на выборах денег уже дают немало, и еще дадут столько, сколько будет нужно. Ведь напечатать на станке ФРС США их не так и сложно.

Поэтому в складывающихся условиях, каждый день бездействия - это время безвозвратно утраченных возможностей. Если бы СССР просуществовал еще каких-то лет 8-10, то его уже невозможно было бы демонтировать жалкой кучке партийно-государственных высокопоставленных боссов. Неодолимый для внешних врагов Союз шайка Михаила Горбачева-Гарбера, внука одесского раввина Моисея, и разрушила подло, по-предательски, изнутри именно тогда, когда еще можно было разрушить. И вот почему, именно сегодня важна задача - добиться возвращения истинного народовластия, но уже без масонских атрибутов в идее какой-либо правящей партии и т. п. Лишь общинность в экономике и управлении, вечевые механизмы непосредственного народовластия и самоуправления могут стать гарантией не только существования человеческого высокоразвитого общества в противовес рабовладельческо-капиталистическому, но и существования вообще людской цивилизации на планете Земля.

Кандидат юридических наук

Сергей Кириченко

Укрощение строптивых. О текущем моменте

https://www.youtube.com/watch?v=TFVAzAXSoBM

КПЕ ТВ

Опубликовано: 9 апр. 2017 г.

Безвизовый режим с Третьим рейхом. За что сажают "главнокомандующих" СССР? Американские "томагавки" в сирийской войне. Политические представления и инсценировки терактов. Для чего организовываются молебны и куда уходит психическая энергия. Педагоги? Нет! Вредители. О сборе резервистов в ДНР. Удар по Украине и Благовещение от США (Кириченко С.А.). Ведущий В. Негреба.

Выступление Кириченко С.А. с 1:14:40 по 1;44:56