Сводки от ополчения Новороссии 23 апреля 2017

Подросток нашел ящик гранат на оккупированном ВСУ Донбассе

В оккупированном украинской армией Краматорске семилетний мальчик обнаружил у школы коробку с 14 гранатами, сообщается на сайте т.н. национальной полиции бывшей «Донецкой области».

«Сегодня вечером мальчик нашел на прилегающей территории школы коробку с гранатами. На месте работают взрывотехники», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 19.15 в правоохранительные органы обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что ее сын нашел около школы предметы, похожие на гранаты, пишет РИА Новости.

К месту происшествия сразу же выехали правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, в коробке находятся семь гранат РГД-5 и семь гранат Ф-1.

На Украине все чаще фиксируются убийства из огнестрельного оружия, взрывы гранат, кражи. Проблема заключается в том, что в стране в руках злоумышленников появилось значительное количество оружия. Вооружение поступает от бойцов зоны «АТО», которые незаконно перепродают оружие на «черный рынок». Преступность в стране стремительно растет.

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Киевские каратели три раза нарушили перемирие в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы сел Калиновка, Лозовое и Желобок.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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Судьба «Минска-2» изменится после выборов во Франции, — Захарченко

Судьба Минских соглашений изменится после президентских выборов во Франции. Об этом заявил Глава ДНР Александр Захарченко. «Судьба Минских соглашений изменится при любом исходе выборов во Франции. Если президентом станет человек, свободный от русофобии и думающий об интересах Франции, а не глобальных элит, то, с большой долей вероятности, положение Украины изменится», — сказал он. «От Киева могут потребовать исполнить те обязательства, которые он взял на себя, подписав Минские соглашения. И тогда Минские соглашения могут выйти из тупика, в который при пособничестве Олланда и Меркель его загнала украинская сторона», — отметил Захарченко. «Но даже если во Франции победит ставленник глобальных элит, то все равно Минский процесс не останется без изменений. Ведь новый президент будет свободен от тех личных обязательств, которыми связан Олланд еще со времен государственного переворота на Украине, в котором Франция также принимала участие. Так что при любом исходе судьба Минских соглашений изменится, а Минский процесс получит новое развитие», — выразил уверенность Глава ДНР. Читайте также: Крах украинского «Крыма»: рухнувшие набережные и бегущие инвесторы (ФОТО, ВИДЕО)

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 22.04.2017

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Украинские военные почти сорок раз нарушили режим тишины в ДНР

Израильская авиация ударила по позициям сирийской армии

Россия готовится облегчить визовый режим для граждан Турции

Украина прекращает поставки электроэнергии в ЛНР

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