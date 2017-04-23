СССР – Империя “рабов”?

Умеем ли мы честно копаться в своей душе? Попробуйте откровенно поговорить с собой. И вы вдруг почувствуете ностальгию по потерянной Родине, в которой не было терроризма, бандитизма, ментовского беспредела, ненавистных олигархов, наглого разгула педофилии, беспризорничества, «мебельных» военных реформ, наркомании и демографического падения.

Мы пока держимся за счёт созданного дедами, попутно распродавая свои недра за пустые бумажки. И много, очень много «умно» говорим. Мы любим судить. Осуждаем прошлое, которого не знаем и не понимаем. Хоть и говорят, что история ничему не учит, но наше суждение (осуждение) бумерангом вернётся к нам в наше будущее. Готовьте темечко. Чего мы научились делать профессионально и высококачественно – это чесать собственный затылок...

Претензии, которые выдвигают либерально настроенные граждане к Советскому Союзу, в принципе, сводятся к одному «Всё было плохо. А что было хорошо, того в СССР не было».

Собственно говоря, мне, как психологу, весьма любопытен неврастенический типаж, видящий в своем прошлом только плохое. Как, впрочем, любопытен и типаж маниакальный, видящий только хорошее.

«Плохо» или «Хорошо» – это сугубо эмоциональные, личностные оценки, за которым не стоит никакой объективной реальности.

К тому же, что сегодня кажется «ужасным», завтра может оказаться хорошим и полезным. Проклятая серая колбаса по 2.20 – это кошмар! По крайней мере, так думали, пока эта колбаса была. Как только вместо неё появились 200 сортов колбасы ярко-красной от химикатов, многие вдруг поняли, что варёное мясо – серого, а не красного цвета. И мясо бывает нескольких сортов от происхождения – говядина, свинина, лосятина, оленина... Мясом не может называться смесь консервантов с соей. Пусть это и красивая смесь. Многие, но не все…

Для какой-то части бывших советских людей вареное мясо по 2.20 осталось символом проклятого «совка».

Причём, все эти люди давно покинули Родину. Не в физическом, так в моральном смысле. Однако, Родина не дает им покоя, бередя глубины бессознательного. Чудовищные химеры ползут из этих глубин и сжирают разум, возводя субъективное на трон объективного.

Как пример – стандартный набор психологических стереотипов, позволяющих человеку оправдать самого себя. В чём оправдать?

Один из механизмов психологической защиты – отрицание. Если ты не можешь обладать чем-то ценным для тебя – отрицай значимость этого ценного, преувеличивая и выдумывая недостатки объекта, и преуменьшай и не замечай достоинства.

Любому психоаналитику становится понятно, когда человек испытывает иррациональную ненависть к чему-либо, он скрывает свою любовь к этому объекту.

В нашем случае – это эмигранты, отторгнувшие сами себя из материнской культуры и сбежавшие... Нет, на замуж, а в другую культуру. Не важно, гондурасская это культура, немецкая или американская.

Но сбежавши, они вдруг понимают, что рая нет на земле. И от обиды начинают лаять на мать:

– Что ж ты, зараза такая, не обеспечила нам того-то и того-то? Мы из-за тебя сейчас на чужбине маемся!

В чем же обвиняют СССР, в котором они выросли и от которого сбежали?

1.Пустые прилавки в магазинах...

Доказывать статистикой, что товары народного потребления обеспечивали нужды населения – бесполезно. Прилавки были пустые – и всё тут. Доказывать, что перебои с товарами начались в конце 80-х годов – тоже бесполезно. Либералы явно путают 1978 и 1988 годы. Для них это одно и то же. Доказывать своими воспоминаниями – тоже бесполезно. Ну, вот вспомню я, что в нашей провинции продавались пельмени с мясом креветок, морская капуста в банках, а вот бананы бывали редко. Так ведь, либерал скажет – а у нас этого всего не было! – и вспомнит «колбасные электрички».

Вот тут то и кроется забавное – либерал сравнивает своё прошлое с настоящим. А это сравнивать как раз нельзя. Советская система снабжения базировалась совершенно на других принципах, нежели система капиталистическая. Социализм ориентируется на потребности членов общества, а капитализм – на прибыль членов общества. Неужели не понятно, что изобилие товаров на витрине, половина из которых не нужна, а вторая слишком дорога, вовсе не говорит об эффективности экономики.

2. Отсутствие элементарных продуктов в свободной торговле...

Сложно понять, что есть в данном случае свободная торговля в условиях социализма и отсутствие элементарных продуктов. Во-первых, торговля была — государственной. А во-вторых, как раз элементарные продукты и были. Не роскошь, а необходимый для жизни набор. Скажите, можете ли вы прожить без сыра с плесенью? А если можете, то этот продукт является уже роскошью. Собственно говоря, и получается – либералы ругаются на мать, не давала жить по роскоши, а учила жить по возможностям. Плохая мать, да.

Ну вот. Получили жизнь в нулевых – жить по роскоши, беря кредиты один за другим. Так лучше? Чем закончилось – помните? На какой грани балансируем – знаем? А ведь у каждого из нас на виду и на слуху десятки примеров, когда людоман, желающий пожить красиво, просаживал кредиты в игровых автоматах. А расплачивались жёны и матери. Злобный СССР не давал жить в роскоши? Проклятый тоталитаризм, в котором не было свободы? Парадокс, но советская система как раз и минимизировала риск от абсолютной свободы.

Да, и ещё насчет «элементарных продуктов» – сравните средний рост рожденных в 70-80-е и средний рост, рожденных в 90-е. Влияние качества питания – налицо.

3. Способствование продаже по связям...

А причем тут Советский Союз? Приведите мне в пример страну, в которой потребитель не пользуется своими связями при покупке. Если есть знакомый продавец, который может обеспечить внутреннюю скидку и не подсунуть серый товар – мы к нему пойдем? Вот то-то же...

Аpтуp Хейли: КОЛЕСА — читали? Вот там очень хорошо показано, как в столь любимых демагогами США, для "своих людей" отслеживается сборка автомобилей — материалы, качество и т.д.

4. Протекционизм при устройстве на работу...

Собственно говоря, либералы как-то забыли о двух вещах – обязательном распределении выпускников и статье за тунеядство. В СССР безработицы не было. Была нехватка рабочей силы. И даже бессмысленно сравнивать с современным состоянием общества. Сейчас устроиться на работу туда, куда хочется – неимоверно сложнее. Я говорю не про высококвалифицированных спецов, которых с руками отрывали и отрывают во все времена и во все страны, а про тех же выпускников.

5. Коррупция и взяточничество во всех сферах активной жизни человека: оформить, достать, приобрести, получить заслуженное, например ветерану ВОВ, выбить место в детском саду, в английской школе, в хорошей спортивной секции...

Про коррупцию и взяточничество уж молчали бы. Тут даже комментировать нечего. Про места в детском саду – тем более. В Кирове, в настоящее время, на очередь в садик записывают еще ДО РОЖДЕНИЯ ребёнка. Напомню, кстати, что в СССР детские сады были ведомственные. Крупное предприятие содержало социальную инфраструктуру. Сейчас, в большинстве своем – детские сады в ведении муниципалитетов. Что хорошо, а что плохо?

Представьте себе... Вы сегодня устраиваетесь на работу и там вам говорят: «Помимо зарплаты – соцпакет – медобслуживание в НАШЕЙ поликлинике, место для детей в НАШЕМ детском саду, а так же НАШ санаторий-профилакторий, путёвки на курорты от HR-отдела, а также обеспечение культурного досуга через НАШЕ интернет-кафе, НАШ ночной клуб, а также льготная покупка лучшими работникам автомобилей».

А ведь так и было. Только вместо интернет-кафе и ночного клуба – библиотека и дом культуры. Забыл еще про спортивные базы и дачные участки. При этом «льготами» обеспечивался не отдельный работник, а вся его семья. Почему льготы в кавычках? А потому как льготы – это не всем. А вот в СССР – как раз всем. Я помню, какой шок был в начале 90-х, когда бывшие Дома Пионеров стали брать плату за посещение кружков. Неофициально, конечно.

6. Руководящая и направляющая линия КПСС во всех областях существования человека...

Ну и в какой стране нет «руководящей и направляющей»? В Западной Европе? Ну, ну... Во Франции запретили паранджу носить – попробуйте надеть. Сразу «руководящая и направляющая» по шее настучит. А может, рискнете Обаму негром назвать в Штатах? Или рискнете выйти на Красную Площадь с плакатом «Россия для русских»?

7. Строгие идеологические директивы: «Кто не с нами, тот против нас». Соответственно, построение карьеры только на основе приверженности и претворения идеалов коммунистической партии.

Смотри предыдущий пункт.

8. Жутчайшее ханжество со стороны правящего аппарата...

Тут даже дар речи теряется. То есть при другом общественном строе «жутчайшего ханжества» нет?

Вспоминаю сразу конец 80-х. Газеты с восторгом печатали новости о том, что у Хоннекера (или у Живкова?) на даче был бассейн... 5х5 метров. Кошмар, ужас! Вот они! А помните, как Ельцин сходил разик в районную поликлинику? А его обещание лечь на рельсы? Из свежих примеров – Медведев в прошлом году приезжал в нашу Вятку. Чтобы ему было комфортно ехать, заасфальтировали железнодорожные переезды и канализационные люки на дорогах. Это что? Не ханжество?

9. «Бесплатное» медицинское обслуживание...

Да. Бесплатное. И чем оно плохо было? Стало вот платным в девяностые – продолжительность жизни упала, а младенческая смертность сразу выросла. Почему бесплатное – синоним плохого? Не понимаю. Тем более, бесплатным оно не было. Да, да! Не было! За нас платило государство. А мы платили государству налогами. Сейчас я тоже плачу государству. Но медицина – платная.

И в чём разница? Нет денег – помирай на дороге? И только не надо в демагогию ударяться. Я – гражданин Российской Федерации. Так? Тем не менее, за любую медицинскую помощь, кроме неотложной, за пределами региона, в котором зарегистрирован, я вынужден платить.

Думаю, даже не надо говорить о том, что врачу выгоднее втюхать мне лекарство дороже. Выгоднее – с экономической точки зрения. И, к счастью, советская школа медицины ещё жива. И врачи нормальные – ещё есть. И, кстати, советская система медицины вполне успешно работает в той же Франции и Великобритании. И «черноамериканец» Обама пытается американскую систему медицины реформировать по советской системе.

10. Потолок зарплаты, независимо от способностей работника...

Откуда это взято – непонятно. С одной стороны ясно – единая тарифная сетка. Вот положено по ней академику получать 1200, а уборщице 80 – так и будут получать. Ну, плюс премии и «соцпакет». Выше не прыгнешь, ежели не подымешься в разрядах. Плохо это или хорошо?

Первое, напомню, что в СССР существовала и сдельная форма оплаты труда. Ещё до всяких-разных хозрасчётов с кооперативами. У шахтёров, например. И у... колхозников. Да. У колхозников. Они работали по сдельной оплате. Так называемые «палочки» – система подсчёта за трудодни. В конце года по этой системе они получают зерно, которое тут же продают государству за деньги. Могут и не продавать.

В шестидесятые перешли от палочек на «живые» деньги. А лично я помню, как мы работали в стройотрядах – сколько заработал, столько и полопал. Почтальоном, кстати, ещё работал на летних каникулах. За месяц заработал на велосипед и прочие радости. Так что – не надо свистеть. А хочешь зарабатывать больше? Учись, повышай квалификацию.

Да, кстати, очень хороший аргумент дарю либералам – в СССР эксплуатировался детский труд. Раз в неделю мы ходили работать на меховую фабрику. Работать. Разделывали шкурки кротов и белок на «косах» – это очень острый нож, стоящий под углом 45 градусов. Внутреннюю сторону шкурки нужно об этот нож растянуть и вычистить. Одна кротовая шкурка – копейка. Беличья или суслика – 3 копейки (не потому что дороже, а потому как она по размеру больше).

За месяц некоторые умудрялись до 40 рублей заработать. 4 часа в неделю работали. Я вот думаю – отличное было приучение к труду. Некоторые по окончанию школы даже удостоверения получили – «Скорняк-раскройщик 3 разряда». Хорошо это или плохо?

11. Монополия государства на производственную деятельность...

Ммм... А чем это плохо? По крайней мере, и сейчас госзаказ невероятно лакомый кусок для любого бизнесмена.

12. Запрет частного предпринимательства, вплоть до лишения свободы...

Вообще-то не частное предпринимательство, а спекуляция. Чем отличаются? На мой взгляд, а это взгляд дилетанта, ЧП – это производство и продажа результатов производства, а так же услуг [портные, сапожники, артели инвалидов, маляры, народный промысел, авторемонтники, художники и т.д. Р.П.]. А спекуляция – это купил там подешевле, продал тут подороже.

Кустари как были, так и есть. На мелкое частное предпринимательство власти, кстати, закрывали глаза. А вот спекулянтов нещадно сажали. А вам нравится переплачивать за товар 300%? Это не Маркс, это практика. В Москве книга стоит 70 рублей на складе издательства. В Кирове та же книга может стоить 250 рублей. За что я плачу дополнительно 180? За доставку? Не смешите, дешевле почтой заказать. Да ладно с ними, с книгами... Молоко возьмём.

Молоко местного производства. В деревне его скупают по 6 рублей за литр. В магазинах города от 22 и выше. Вот только не надо мне рассказывать про транспортировку, про хранение, про налоги. Почему-то в СССР литр молока в магазине стоил дешевле, чем у производителя в деревне. Литр в магазине у нас стоил 24 копейки.

В деревне нам, городским, продавали по 50 копеек. Почему так хорошо помню? Потому как брали мы исключительно по три – три! – литра в день. И выпивали за день, кстати, семья четыре человека. Вернее три, потому как батя не пил. С рубля сдача оставалась – 28 копеек. Килограмм сахара. Впрочем, сахар дома есть. Лучше батон белого хлеба. Литр молока с сахаром и белым хлебом навернул – и вперед, на велике гонять.

13. Навязывание идеалов образа строителя коммунистического общества – т.е. посягательство на ментальное волеизъявление...

Эммн... А покажите мне общество, в котором не навязываются идеалы? Раньше это называлась пропаганда. Теперь – реклама.

А так-то каждый решает сам для себя – быть строителем или быть потребителем. Мне нравится что-то созидать – я выбираю быть строителем. Кому-то нравится занимать очереди с утра за каким-то айфоном – ему нравится быть потребителем. Кем быть – зависит от системы оценки ценностей.

14. Насильственным способом навязанный атеизм – нарушение статьи Конституции «Свобода вероисповедания»...

Во блин! А это типичный миф о том, что большевики изничтожили Православие. Начнём с того, что борьба была с Церковью, а не с Православием. Это раз. Второе, активная борьба шла два десятилетия – 20-е года и 60-е. В остальные времена взаимоотношения были весьма спокойны. Кто помнит тот факт, что священник получил Сталинскую премию? А эту историю избегают и православные «белодельцы», и пламенные «коммунисты». Агностики-либералы о святителе Луке Войно-Ясенецком вообще не знают.

А ещё лучше показать, как христианские ценности в странах современной демократии топчутся. Христианство не политкорректно. Оно альтернативно сексуальных называет содомитами, альтернативно одарённых – слабоумными, альтернативно полигамных – блядями. Да. Блядь – это церковнославянское слово. Вавилонская блудница – это вавилонская блядь. Поведение настолько неприемлемое в нашей культуре, что оно стало матерным и табуированным.

Да, кстати... Красный крест – символ милосердия, в Европе превратился в голубую снежинку – символ политтерпимости.

15. Глобальный отказ в системе юриспруденции от принципа «презумция невиновности»...

Прежде чем просить факты в студию – прошу объяснить презумпцию виновности по отношению к лейтенанту Аракчееву и к такой стране как Ирак.

16. Приписывание и фальсификация производственных результатов и успехов...

Девяностые года хорошо продемонстрировали этот признак в системе «МММ». Следовательно, сей признак не зависит от общественно-политического строя.

17. Тотальный запрет для простых смертных к выезду за границу страны просто в качестве туриста...

Тотальный – значит для всех. То есть вообще. Даже приблизиться к границе нельзя. Шлёпнут. Я прямо не знаю, куда девать фотографии отца, объехавшего за 20 лет следующие страны: Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия...

А! – закричит либерал. Это же все страны соцлагеря!

Я ещё не закончил. Не прерывайте:

Греция, Египет, Кипр, Турция, Индия, Шри-Ланка.

ААА! – да не кричите вы. Не был он партократом. Сначала рабочий на лесосплаве, потом капитан катера. Помимо зарубежья ещё и Украина, Белоруссия, Грузия, Азербайджан...

Скажите, многие ли из вас к сорока годам объездили столько стран? Лично мне поездка в Одессу обойдётся в этом году на троих человек в 24 тысячи рублей только на дорогу. Средняя зарплата в Кировской области составляет в этом году 8 тысяч рублей. Так где у нас тотальный запрет?

18. Стукачество как норма жизни...

Определимся с терминологией. Что такое стукачество?

Звонок в ГИБДД о том, что пьяный водитель сел в автомобиль и помчался по трассе – это стукачество или нет?

Звонок участковому о том, что у соседей собираются наркоманы – это стукачество или нет?

Сообщение о том, что коллега по работе входит в организацию, планирующую теракты против чиновников – это что?

А вы в курсе, что службы по персоналу современных фирм занимаются не только профотбором, но и слежкой за сотрудниками?

Эпилог..

Прошлое было ни хорошим, ни плохим. Оно было. И для каждого разным. Для меня – это духовой оркестр, мотогонки на льду, Жюль Верн и Стругацкие в библиотеке, конкурс пионерских песен, на котором мы пели «...и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...», клубника с приусадебного участка.

Для кого-то зажатая путёвка в санаторий, неумение отстоять свою очередь за мебельный гарнитур чехословацкого производства – советские, априори, плохие, а как? – ленивая работа и зависть к черноамериканам, которые носят фальшивые «Левиз» и едят бананы.

У каждого свой СССР. У каждого своя история.

Интересно то, что чем дальше ты от своей Родины – тем хуже тебе. А значит – тем хуже и мать, которая не удержала тебя.

Послесловие...

В старые времена побеждённый агрессор или вассал отдавал своих детей в заложники победителю или суверену. Для крепости мирного договора и в качестве гарантии своей покорности.

А где учатся и живут детки нашей нынешней власти? Где спрятаны ворованные денежки олигархов? Где скуплены разного рода «Челси», банки, свечные заводики, дворцы, яхты, и прочие места для эвакуации воров? Некоторые уже свалили подальше от места своего греха и гнева народного.

Ну и как вы думаете, свободны ли наши громогласные политики в самостоятельных действиях, если их личные шкурные «интересы» находятся в залоге у тех «партнёров», против которых им надо бы действовать?