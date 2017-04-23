“Родину-Мать” хотят лишить звания символа Волгограда

Члены общественного совета «Имидж Волгограда», пользующегося поддержкой городских властей, предложили вместо скульптуры «Родина-Мать» новый символ областного центра – скульптуру «Мир» Веры Мухиной. Инициатива, выдвинутая за несколько дней до Дня Победы, вызвала негативную реакцию в соцсетях и на интернет-форумах.

Скандальное заявление о ребрендинге областного центра сделал вечером 18 апреля на своей странице в Facebook один из авторов инициативы, член Совета директоров Волгограда Вячеслав Черепахин: «Общественный совет «Имидж Волгограда» сегодня на форуме предложил новый символ Волгограда. Уже давно и много говорят о том, что «Родина-Мать» как символ Победы – символ прошлого, а городу нужен символ будущего. Я с этим согласен».

Оказалось, что тема активно обсуждалась на конференции «Имидж Волгограда», вдохновителями которой выступили бизнесмены из Совета директоров города и местные депутаты. В качестве нового символа Волгограда креативщики предложили скульптуру Веры Мухиной «Мир», венчающую крышу волгоградского планетария. «Эту скульптуру знаменитая Вера Мухина сделала специально для Волгограда, она уникальна, – обосновал Черепахин причины выбора нового символа города. – Она символизирует то, каким мы хотим видеть Волгоград в будущем: богатым, мирным, глобальным, щедрым, красивым. Это женщина (вполне серьезно – это плюс). И, наконец, это уже существующий символ, не надо ничего изобретать». «В ближайшее время общественный совет проведет изучение мнений волгоградцев и в случае успеха начнет внедрять его», – пообещал Черепахин.

Первая реакция волгоградцев в соцсетях и на интернет-форумах на инициативу имиджмейкеров оказалась негативной. «Новый памятник в другом месте – это пожалуйста, а трогать память предков, забыть их жизнь и их подвиги – недопустимо! Нужно старые памятники беречь и восстанавливать!», «Народ, вы что? На Мамаев Курган ходят не монументу «Родина-Мать» кланяться, а почтить память погибших на этой земле воинов! Это символ истории, который менять на другую композицию недопустимо!», «Что только не придумают, лишь бы с казны денег урвать», – это только некоторые политкорректные отклики на предложение создать альтернативу нынешнему символу Волгограда.

«Этим людям просто наплевать на любые символы Волгограда, они просто пиарятся на этом деле, для них это бизнес, – прокомментировал «НГ» ситуацию политический эксперт Евгений Калинин. – Поразительно, что сегодня разработкой нового имиджа Волгограда занимаются порой странные персонажи, получающие с одобрения городской власти публичную трибуну. Что касается попытки поставить рядом с «Родиной-Матерью» какую-то другую фигуру, то это абсолютно бессмысленная инициатива. Это символ на века, его не сравнить ни с чем». Эксперт полагает, что скандальная инициатива – это сигнал местным властям, которым следует «как минимум, более тщательно выбирать соратников и компаньонов в столь деликатном деле, как городское символическое пространство».

Политолог Виталий Арьков считает, что «имидж Волгограда – это, прежде всего, внешний вид города, его улицы, дома, дворы, транспорт и, конечно, настроение людей»: «А со всем этим в областном центре сегодня очень большие проблемы. Команда сити-менеджера Виталия Лихачева оказалась еще хуже своего предшественника Александра Чунакова. Город уверенно деградирует, разрушаются торговая и транспортная инфраструктура, решения чиновники и депутаты принимают в интересах иногородних коммерческих компаний, а не горожан. И нынешнее стремление вбросить в общественное мнение идею нового символа города – это, очевидно, своего рода шумовая граната, призванная прикрыть очевидные недоработки местных чиновников. Это еще один демонстративный вызов общественному мнению, который станет очередным поводом для роста эмоциональной напряженности».

Эксперт отметил, что скандальная инициатива возникла за несколько недель до празднования 9 Мая: «Реакцию ветеранов, защитников Сталинграда на новации имиджмейкеров предсказать нетрудно – она будет негативной. Для пожилых волгоградцев, как и для большинства горожан, попытки подменить «Родину-Мать» другим символом являются либо провокацией, либо глупостью». Администрация Волгограда и депутаты городской Думы пока не комментируют инициативу о новом символе областного центра.

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