Пять сюрпризов парада Победы в этом году (ФОТО)

Министерство обороны рассказало о главных новшествах парадов Победы, которые пройдут 9 мая в 28 городах России.

На официальном сайте ведомства в пятницу открылся соответствующий раздел. В торжественной церемонии, посвященной 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, примут участие более 90 тысяч военнослужащих.

Как правило, парады Победы во всех городах проводятся по одной и той же схеме. Однако организаторы каждый год вносят в церемонию что-то новое. Не станет исключением и 9 мая 2017-го.

Арктическая техника

В этом году по брусчатке Красной площади в Москве впервые пройдет боевая техника, разработанная специально для нашей арктической группировки. Ее представят системы ПВО, уже развернутые на Земле Франца Иосифа — примерно на 80-й широте. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия «Панцирь-СА» и зенитно-ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2ДТ».

Обе системы смонтированы на базе двухзвенных гусеничных вездеходов ДТ-30 «Витязь». Такой выбор шасси значительно повысил мобильность и проходимость зенитных комплексов.



РИА Новости. Евгений Биятов. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» на тренировке Парада Победы

На испытаниях «Витязь» без проблем взбирался по стене почти отвесного оврага, преодолевал водные преграды, не сбавляя скорости, на полном ходу шел по пересеченной местности. Эти возможности жизненно важны для арктического региона — поля торосов способна пересечь далеко не каждая боевая машина, как и участки открытой воды. «Панцирь-СА» и «Тор-М2ДТ» будут единственными образцами техники, которая пройдет по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.

Новые самолеты для асов

Традиционно в финале воздушной части парада Победы в Москве перед зрителями выступят знаменитые российские пилотажные группы на реактивных истребителях.

И если «Стрижи» пройдут над Красной площадью на привычных МиГ-29, то «Русские витязи» впервые продемонстрируют широкой публике звено Су-30 СМ.

Эти тяжелые истребители группа получила от корпорации «Иркут» лишь осенью 2016 года. Они проще и удобнее в управлении, чем Су-27, на которых раньше летали «Русские витязи». А двигатели АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги позволяют пилотам выполнять сложные фигуры высшего пилотажа с меньшими усилиями.

Истребители Су-30 прошли боевое крещение в Сирии, где выполняют боевые задачи по сопровождению и прикрытию наших бомбардировщиков и штурмовиков. По отзывам военных, машина показала себя с самой лучшей стороны.



РИА Новости. Максим Блинов. Многоцелевые истребители Су-30 СМ пилотажной группы «Русские Витязи» во время репетиции воздушной части Парада Победы

Кстати, в этом году авиация впервые примет участие в параде Победы в Санкт-Петербурге. Над Дворцовой площадью в боевом строю пройдут вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, истребители Су-27, МиГ-29 СМТ, МиГ-31БМ, Су-35, Су-34, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и Ту-134 — более 40 единиц. В 2015 году, напомним, в торжествах, посвященных 70-летию Победы, по Северной столице впервые прошли танки.

Балтийские комплексы

В Калининграде на параде Победы впервые продемонстрируют ракетные комплексы береговой обороны «Бал» и «Бастион». Балтийский флот получил эти системы буквально на днях — в середине апреля. Эти комплексы способны эффективно поражать надводные корабли ракетами Х-35 и «Оникс» на дистанциях до 500 километров. Аналогичные системы заступили на боевое дежурство в Крыму и на Курилах.

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По мнению западных аналитиков, российские вооружения береговой обороны при их совместном развертывании с ЗРС С-400 и оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» могут полностью перекрыть доступ вероятному противнику в определенные районы мира.



РИА Новости. Министерство обороны РФ. Пуск крылатой ракеты «Оникс» с БРК «Бастион» по объектам террористов в Сирии

«Бастионы», кстати, могут работать и по земле. 15 ноября 2016 года комплекс нанес ракетный удар по базе террористов в Сирии.

Пешие дебютанты

В этом году на парад впервые выйдут представители молодежного патриотического движения «Юнармия». Напомним, оно было создано 29 октября 2015 года при совместном участии Министерства обороны, ДОСААФ России и Центрального спортивного клуба армии.

Главная цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение может вступить любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.



РИА Новости. Евгений Епанчинцев. Участники слета регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» в Чите

На сегодняшний день в «Юнармию» входят более 30 тысяч молодых россиян в возрасте от 11 до 18 лет. Многие из них наравне со взрослыми пройдут в парадных коробках по центральным площадям российских городов — Москвы, Хабаровска, Нижнего Новгорода и других. Отличительный знак — ярко-красный форменный берет.

Кроме юнармейцев, дебютантами на параде Победы в столице станут солдаты и офицеры 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, базирующейся в поселке Спутник Мурманской области.

Это соединение имеет славную боевую историю, но по брусчатке Красной площади 9 мая еще не маршировало.

Новый старый танк

На параде Победы в Москве впервые продемонстрируют танки Т-72Б3 М. Многие СМИ на этой неделе опубликовали фотографии этих машин, сделанные на репетиции торжества в подмосковном Алабино.

Сам по себе вариант танка Т-72Б3 известен публике давно. Такая техника уже несколько лет участвует в «Танковом биатлоне», массово идет на вооружение военных частей по всей стране. Предполагается, что Т-72Б3 наравне с Т-90 будут составлять основу танковых сил России до массового поступления в войска перспективной «Арматы». Однако модификация Т-72Б3 М — совсем новая, впервые представленная в 2016 году.



РИА Новости. Ульяна Соловьева. Второй этап соревнований «Танковый биатлон» между экипажами танков Т-72Б3 на полигоне «Погоново» Воронежской области

Эти танки даже внешне отличаются от предыдущих вариантов — главным образом за счет комплекса динамической защиты «Реликт» и решетчатых противокумулятивных экранов на моторном отсеке и «затылке» башни.

Кроме того, у этой машины улучшена работа автомата заряжания, значительно усилен двигатель, а система управления огнем (СУО), по данным открытых источников, заменена на новейшую «Калину». Эта СУО устанавливается, в частности, на перспективный танк Т-14 «Армата».

Андрей Коц