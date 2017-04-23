Ответ НАТО для России: три чешских самолетика летят в Прибалтику

НАТО продолжает копить российские «вызовы» и укреплять восточные рубежи. Очередной повод заявить о себе – запланированные Минском и Москвой совместные военные учения. Внезапно проснулась Чехия, обнаружившая, что якобы Россия представляет для нее реальную угрозу. Итог: 112 чешских солдат приняли участие в литовских учениях, а в следующем году три чешских самолетика прилетят в Прибалтику.

Чехия решила принять активное участие в патрулировании воздушного пространства на Балтике. Самое смешное, это обоснование принятого решения, озвученное замминистра обороны Чехии Якубом Ландовским: «наилучший ответ, который мы можем дать по этому поводу, — это предпринять необходимые меры, так чтобы избежать вероятного конфликта или эскалации напряжённости в регионе».

Усиливать преднамеренно напряженность в регионе и заявлять при этом о желании достичь мира и стабильности вполне в духе этой сомнительной военной организации. И ведь понимают в Праге, что такое мизерное количество солдат и самолетиков ничего не решает, но все же хотят внести свою лепту в это поганое дельце. Мол, мы та еще держава, бойтесь нас!

Впрочем, руководство НАТО планирует сохранять присутствие в регионе от трёх до четырёх тысяч солдат. Ну, а чешская армия успела дважды поучаствовать в миссиях по защите воздушного пространства Прибалтики. Вероятно, понравилось. Начались разговоры о необходимости отправить в Прибалтику и силы наземного базирования в количестве 150 человек для участия в совместной с Литвой и Германией миссии.

Но, как говорится, надежды юношей питают, а Праге не стоит влезать в это сомнительное мероприятие. Тем более, что Чехия с Россией даже общих границ не имеет.

И все же странно, что Чехия отметилась подобными заявлениями. Не так давно, в марте месяце, чешский президент Милош Земан с юморком прокомментировал публикации в западной прессе, обвиняющей его в излишних симпатиях к России: «Я агент России, а именно Владимира Владимировича Путина». К слову, и к санкциям он относится отрицательно, желая покончить с этим бессмысленным и вредным противостоянием.

Картину портит лишь чешский министр обороны, желая выслужиться перед Альянсом, проявить лояльность. Громкие заявления о российской угрозе не так хорошо воспринимаются и в обществе. Чехи не желают повторять судьбу Польши и превращаться в жалкую помешанную державу, повернутую на русофобских настроениях и антироссийских провокациях.

В целом вырисовывается довольно странная ситуация. С одной стороны, Земан выразил желание сотрудничать с Россией и ни слова об угрозах. С другой стороны, минобороны отправляет солдат в Прибалтику, сознавая, что принимает участие в антироссийской провокации.

Все же стоит таких друзей держать на контроле. История тому пример. Так, в годы Великой Отечественной войны Берлин высоко оценил вклад чешских предприятий в укрепление военно-технической мощи рейха и даже установил для рабочих военных заводов в Чехии гибкую систему поощрений.

Тогда чешским рабочим выдавались повышенные продуктовые нормы, что подчас были лучше, чем в самой Германии. При этом ни сопротивления, ни акций саботажа с их стороны зафиксировано не было. Почти треть всех танков и самоходных артустановок, произведенных для рейха, дали именно чехи. Да и в 1991 году чехи успели отличиться, перекрасив в розовый цвет советский танк в Праге. Этот памятник ранее установили в честь советских солдат, что пришли на помощь восставшей Праге в мае 1945 года.

Поэтому все как обычно. Улыбаемся, сотрудничаем, но продолжаем помнить, кто и когда нам пытался подставить ножку и навредить. Не стоит питать иллюзий относительно стран, входящих в Евросоюз. Большинство и них продолжает помнить времена СССР именно как советскую оккупацию, распространяя негатив и в наше время. Ну, а самолетики… Да пускай летят. Одним больше, одним меньше, какая разница для российских «Триумфов»?

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