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Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2017

10:38. 23 апреля 2017 Просмотров - 470 Нет комментариев Опубликовал:

Захарченко считает, что результаты выборов во Франции отразятся на ДНР

Захарченко считает, что результаты выборов во Франции отразятся на ДНР

Судьба минских соглашений изменится в независимости от результатов выборов во Франции.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

«Судьба минских соглашений изменится при любом исходе выборов во Франции. Если президентом станет человек, свободный от русофобии и думающий, прежде всего, об интересах Франции, а не глобальных элит, то с большой долей вероятности положение Украины изменится», — приводит слова Захарченко его пресс-служба.

Также Захарченко предположил, что новый лидер Франции может потребовать от Киева выполнения взятых обязательств в рамках минских соглашений. Это выведет процесс из тупика.

«От Киева могут потребовать исполнить те обязательства, которые он взял на себя, подписав минские соглашения. И тогда минские соглашения могут выйти из тупика, в который при пособничестве (президента Франции Франсуа) Олланда и (канцлера Германии Ангелы) Меркель его загнала украинская сторона», — сказал глава ДНР.

Кроме того Захарченко отметил, что изменения минский процесс ждут в независимости от политического курса нового руководителя Франции.

«Но даже если во Франции победит ставленник этих самых глобальных элит, то все равно минский процесс не останется без изменений. Ведь новый президент будет свободен от тех личных обязательств, которыми связан Олланд еще со времен государственного переворота на Украине, в котором Франция тоже принимала участие. Так что при любом исходе судьба минских соглашений изменится, и минский процесс получит новое развитие», — считает глава ДНР.

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Кремлевские лизоблюды подло напали на героев

Сегодня группа нелюдей и кремлевских лизоблюдов подло напала на наших героев

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Почему я ехать учиться в Украину

Я иностранец и я выбираю учебу в Украине

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Масштабный пожар на одесском рынке ликвидирован, — СМИ

Пожар на рынке «Северный» в Суворовском районе ликвидирован. Об этом сообщает RT.

«В операции по тушению пожара принимали участие 11 пожарных машин. К 19:20 пожар удалось локализовать, а к 20:00 — ликвидировать. Причины возгорания будут установлены позже», — говорится в сообщении.

Пожар произошёл на рынке в Суворовском районе Одессы.
По предварительным данным, пожар произошёл на общей площади около 400 кв. м.

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Метки: важное, компиляция
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