Главная » История, Мировоззрение

Локализация исторических событий. Часть 1. Введение

19:21. 23 апреля 2017 Просмотров - 680 Нет комментариев Опубликовал:

Одной из проблем исследований, посвященных альтернативной истории, является их фрагментарность. Как правило, сами по себе, вне рамок сложившейся исторческой системы, эти иссследования не вызывают особых сомнений в достоверности. Но чаще всего они просто не вписываются в устоявшуюся систему, что дает повод для их критики и отторжения.
Вариант книги “Начала. Локализация исторических событий” посвящен созданию принципиально новой системы истории древнего мира, системы, в которую отлично вписывается большинство исследований по альтернативной истории.
Эта книга показывает, что в сложившейся истории древнего мира, скорее всего, нет ни одного достоверного события. Ни одного.
Все они либо вообще не происходили, либо происходили совершенно в других местах и в другое время.
В книге рассматривается история нашего мира, начиная с Рая.
Безусловно, в одной небольшой книге невозможно охватить всю древнюю историю, все ее события.
Но такой цели и не ставилось. Целью было создание “скелета”, на который уже легко навешиваются древнеистоические события.
А насколько все изложенные факты и предположения серьезны и убедительны – решать Вам, уважаемый читатель.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Локализация исторических событий. Часть 2. Рай
Источник: www.kramola.info
Локализация исторических событий. Часть 3. Потоп
Источник: www.kramola.info
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. Истинный смысл краха современной Цивилизации.
... воздействий по ним для локализации разрушающей их действенности и... результатов исследования, просветили часть научных и исторических заблуждений современности, постарались,...через их действия, ведущие к историческим событиям! (Приложение1) По результатам ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
..., палеонтологических и геологических событиях, а астрофизическая теория ... примечательную локализацию функций в двигательной части коры. Определенные части поверхности... всяческой двигательной активности. Исторически в электроэнцефалографии сон без...
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. (Продолжение 1) Социальный, Административно-чиновничий и Финансовый паразитизм.
...коррекции управляющих состояний для локализации этой части социального паразитизма. Наблюдаемый...управленческих процессов в интересах локализации подобного и ликвидации ...к воплощению будущих ближайших событий общего исторического хронопроцесса. Это позволило...
О современной ситуации в мире в преддверии новой эры. Часть 2
... деятельностью. Лурия разрабатывал культурно-историческую концепцию развития психики, участвовал... сформулировал основные принципы динамической локализации психических процессов. В Западной...С ним происходили невероятные события столь часто, что это ломало всю...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>