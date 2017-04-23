Локализация исторических событий. Часть 1. Введение

Одной из проблем исследований, посвященных альтернативной истории, является их фрагментарность. Как правило, сами по себе, вне рамок сложившейся исторческой системы, эти иссследования не вызывают особых сомнений в достоверности. Но чаще всего они просто не вписываются в устоявшуюся систему, что дает повод для их критики и отторжения.

Вариант книги “Начала. Локализация исторических событий” посвящен созданию принципиально новой системы истории древнего мира, системы, в которую отлично вписывается большинство исследований по альтернативной истории.

Эта книга показывает, что в сложившейся истории древнего мира, скорее всего, нет ни одного достоверного события. Ни одного.

Все они либо вообще не происходили, либо происходили совершенно в других местах и в другое время.

В книге рассматривается история нашего мира, начиная с Рая.

Безусловно, в одной небольшой книге невозможно охватить всю древнюю историю, все ее события.

Но такой цели и не ставилось. Целью было создание “скелета”, на который уже легко навешиваются древнеистоические события.

А насколько все изложенные факты и предположения серьезны и убедительны – решать Вам, уважаемый читатель.



