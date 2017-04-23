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Лидеры будущей революции неизвестны. Константин Сивков [2017, РОЙ ТВ]

14:08. 23 апреля 2017 Просмотров - 311 2 коммент. Опубликовал:

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Военный эксперт, доктор военных наук, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков и Максим Калашников беседуют о внутриполитической ситуации в стране и не только. Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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2 коммент.»

  • 14291 9298
    Ликвидатор 23 апреля 2017 в 16:31 Ссылка Пометить
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    НАС ПРОДАЛИ!!!!! НОВЕЙШИЕ САМОЛЁТЫ ПОСТАВЯТ НЕ СВОЕЙ АРМИИ А ФИЛИАЛУ США:
    ДОКУМЕНТАЦИЯ УЖЕ В ШТАТАХ. министр передал.
    http://tass.ru/armiya-i-opk/4198728
    МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с ОАЭ о поставке нескольких десятков самолетов Су-35. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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    Мантуров добавил, что в ближайшее время власти ОАЭ должны озвучить свою реакцию на предложение”

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  • 222 180
    Вадим 23 апреля 2017 в 17:05 Ссылка Пометить
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    ЭТО надо ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть правительству и депутатам!Отличный ролик!

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