Лидеры будущей революции неизвестны. Константин Сивков [2017, РОЙ ТВ]

Военный эксперт, доктор военных наук, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков и Максим Калашников беседуют о внутриполитической ситуации в стране и не только. Источник: http://roytv.ru

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