Лидеры будущей революции неизвестны. Константин Сивков [2017, РОЙ ТВ]
14:08. 23 апреля 2017 Просмотров - 311 2 коммент. Опубликовал: SvetUra
Военный эксперт, доктор военных наук, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков и Максим Калашников беседуют о внутриполитической ситуации в стране и не только. Источник: http://roytv.ru
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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НАС ПРОДАЛИ!!!!! НОВЕЙШИЕ САМОЛЁТЫ ПОСТАВЯТ НЕ СВОЕЙ АРМИИ А ФИЛИАЛУ США:
ДОКУМЕНТАЦИЯ УЖЕ В ШТАТАХ. министр передал.
http://tass.ru/armiya-i-opk/4198728
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с ОАЭ о поставке нескольких десятков самолетов Су-35. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
“Да, такие переговоры ведутся, но вы понимаете, когда речь идет о нескольких десятках самолетов, быстро это не реализовать, – сказал министр. – Мы обеспечиваем передачу технической документации, чтобы коллеги могли окончательно оценить свои потребности”.
Мантуров добавил, что в ближайшее время власти ОАЭ должны озвучить свою реакцию на предложение”
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ЭТО надо ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть правительству и депутатам!Отличный ролик!