Крах опять не за горами: топ-10 тем, над которыми Путин “терял контроль”

В последние годы как в западных, так и в российских СМИ определенного толка поднялась очередная информационная волна на тему «Путин теряет контроль над своим окружением». Кстати, и сейчас этот пропагандистский жупел достали из пыльного шкафа в связи с тем, что на носу президентские выборы в России.

Тут можно вспомнить и «антитрампистскую» кампанию в предвыборный период в США, которая, впрочем, с треском провалилась. Однако накал пропаганды и абсурда в этой пропаганде тогда был запредельно высок. Но в первую очередь вспоминаются все же предыдущие «инфоволны» с аналогичным тезисом.

Их было не одна и не две.

Давайте вспомним условно-списочно:

- "Путин уже не может контролировать ситуацию в Кремле" (The Financial Times, май 2005 года);

- "Путин может не удержаться у власти до 2008 года" (Фонд Карнеги, август 2005 года);

- "Путин теряет контроль?" (январь 2009 года, Forbes);

- "ABC.es: Из-за коррупции Путин теряет контроль над госаппаратом" (январь 2013 года);

- "Победа Собянина - на грани легитимности: Путин теряет полный контроль" - политолог" (Gazeta.ua, сентябрь 2013 года);

- "Бызов: "Путин потерял контроль над элитами"" (октябрь 2013 года, Slon. ru);

- "Убийство Немцова: Путин теряет контроль над Кадыровым" (март 2015 года, "Апостроф");

- "The New York Times: Путин теряет контроль над развязанной им войной" (июнь 2015 года);

- "Путин болеет и теряет контроль, - эксперты" (январь 2016 года, "Дождь");

- "Теракты в неспокойном регионе: Путин теряет контроль" (апрель 2016 года, Focus).

Как видно, причины "утраты контроля" были самыми разнообразными. Но даже этот список далеко не исчерпывающий. Это, скорее, верхние строчки рейтинга того, что он "не контролировал" в разные годы пребывания на посту главы государства и председателя правительства.

Таким образом, практически все время, пока Путин находится у власти, он перманентно теряет контроль над своим окружением, по мнению всех антироссийски настроенных СМИ. Примерно так же, как все это время Россия перманентно разваливается и вот-вот развалится окончательно. Собственно, по сути, это две части одной и той же пропагандистской «телеги».

А на сей раз в издании Republic на днях пришли к тем же выводам в статье "Покосившиеся башни. Теряет ли Путин контроль над своим окружением?". Разумеется, авторы приходят к выводу, что да, теряет, и систему за 17 лет в России выстроили ужасную и никуда не годную.

Однако потерей контроля эта пропагандистская тенденция не исчерпывается. Периодически, когда обоснованный скептицизм насчет оной потери начинает захлестывать, все стараются поддать пропагандистского газу - и на помощь проходит "дворцовый переворот". Неизбежный, разумеется. Обычно поводом становится арест какого-нибудь высокопоставленного чиновника или же руководителя крупной компании.

"Не желая быть смещенным в результате дворцового переворота, Путин перешел в наступление и вывел российскую политическую элиту из состояния равновесия с помощью массовых увольнений и досрочных выборов. Подобные действия грозят разорвать установившиеся патронажные сети и разрушить стабильность по всей России", - сообщал, например, летом 2015 года журнал Newsweek. Тогда, напомним, в центре внимания было уголовное дело бывших топ-менеджеров корпорации "Роснано".

Кроме того, целый ряд экспертов как в Россси, так и за рубежом специализируется на прогнозировании неизбежности краха режима в целом. Один из ведущих в этой области - лидер партии "Парнас" Михаил Касьянов. В декабре 2008 года он прогнозировал, что в марте-апреле следующего года "граждане со всей остротой осознают, куда нынешняя власть привела страну". Правда, в январе 2009 года пик народного протеста был им перенесен на март-апреля 2010 года.

В марте 2011 года Касьянов утверждал, что Россия окажется "на перепутье" уже летом того же года - тогда ожидалось решение о регистрации "Партии народной свободы". "Может быть, граждане это осознают, надавят на власть так, что она поймет, что только это и есть путь решения проблем", - заявил Касьянов. Что характерно, никаких массовых протестов весной 2011-го по поводу отказа "Парнасу" в регистрации не случилось, при этом для Михаила Михайловича протестные акции зимой 2011-2012 годов оказались полной неожиданностью.

Любит предсказывать крах всего и Гарри Каспаров, и он точно так же о «болотных» протестах был ни сном, ни духом, что хорошо показывает уровень и качество его «предсказательства». Впрочем, его самого это ни капли не смутило, и он продолжил предсказывать: в 2012 году он заявил про массовый взрыв, который мы будем наблюдать в ближайшие два-три года и "который обойдется стране очень дорого, поскольку Путин не уйдет в силу своей непопулярности и поражения на выборах".

Память у читателей интернетов, особенно яро настроенных, весьма короткая, поэтому такие предсказания очень удобны: привлечь к себе внимание громкими словами, вызвать ажиотаж. А потом, к моменту, когда предсказаниям положено сбываться - никто и не вспомнит, что они были, и взятки будут гладки.

И все это означает неизбежность новых "потерь контроля", "падений режима" и "дворцовых переворотов" - очень уж на них удобно пиариться. Так же, как и создавать пропаганду, достаточно шумную, демонстрирующий, что «непримиримая борьба» идет полным ходом.

Результатов она, впрочем, не приносит - но имитация бурной деятельности удается на славу.