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Как стать здоровым за год. Марва Оганян

14:18. 23 апреля 2017 Просмотров - 278 Нет комментариев Опубликовал:

Соблюдение правильного питания и сокращение объема съедаемой пищи позволит человеку излечиться от всех болезней

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Такую концепцию отстаивает врач-биохимик Марва Оганян.

Марва Оганян убеждена: организм современного человека не в состоянии справиться полностью с той пищей, которую получает, и вывести ее наружу. В результате отходы питания складируются внутри человеческого тела, что приводит к болезням различных органов.

«Почти 90% энергии человек тратит на переваривание и усвоение пищи. Если временно освободить его от этой нагрузки, то он направит свои силы на очищение, а очистившись, активно займется восстановлением», – полагает Оганян. Изменить этот патологический процесс, по мнению врача, можно путем ограничения в питании. По словам специалиста, при голодании падает производство лейкоцитов, но при этом активно расходуются больные клетки и наполняющие человека отходы, что помогает восстановить биохимический баланс в теле. Как итог, иммунитет восстанавливается, и организм быстро укрепляется.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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