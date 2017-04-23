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Как Москва защитила Сирию

10:29. 23 апреля 2017 Просмотров - 166 Один комментарий Опубликовал:
Ситуация, аналогичная сегодняшней, складывалась в регионе и в 1957 году.

Статья опубликована в 2013 году.



Как только войска Сирии, поддерживаемые большей частью населения страны, стали одерживать победы над вооруженной оппозицией, то есть примерно с апреля 2013 года, политика США и НАТО в отношении нынешнего сирийского руководства резко ужесточилась. Сотни американских морских пехотинцев были переброшены на север Иордании вблизи границы с Сирией. Об этом сообщают многие источники, включая, например, лондонскую «The Times». А от Дамаска до границы с Иорданией, заметим, – всего лишь 60 км…

Король Саудовской Аравии Абдалла прервал свой отдых в Марокко и вернулся в Эр-Рияд (статья опубликована в 2013 году), как официально сообщается, «в связи с событиями, разворачивающимися в регионе». Напомним, что очень похожей была реакция США и их сателлитов и в связи с начавшимся было переломом ситуации в Ливии в пользу М. Каддафи и верных ему войск в июне-августе 2011 г.



Что касается нынешней позиции России, то министр иностранных дел Сергей Лавров в своих недавних выступлениях заявил о неприемлемости прямой военной поддержки Западом «антиасадовской» оппозиции и планов НАТО ввести пресловутую бесполётную зону над Сирией. Россия заявила, что готова заменить на Голанских высотах — районе разграничения между войсками Израиля и сирийской армии — миротворцев из Австрии, но только по просьбе ООН и если в этом будут заинтересованы страны региона. О солидарности с правительством Б. Асада заявляет и Иран.

Напомним, что в этом регионе аналогичная ситуация уже была в 1957 году. Однако позицию СССР по Сирии, в отличие от сегодняшнего дня, в тот период поддерживали Египет, Йемен, Судан. Кроме того, СССР в те годы располагал крупными военными базами не только в Египте, но также и в близлежащих Болгарии и Албании.

Тогда, в 1957-м, американцы попытались изолировать и взорвать изнутри Сирию, которая завершала переговоры с Египтом по созданию Объединенной арабской республики. (Напомним, ОАР – объединённое государство Сирии и Египта официально существовало с февраля 1958 г. по сентябрь 1971 г.)

Речь шла о свержении «пронасеровского» (президент Египта Гамаль Абдель Насер) президента Сирии Шукри Куатли. Сначала это намечалось совершить при участии Израиля, Иордании и Ливана, но под всевозможными предлогами их власти устранились от такой «операции». В отличие от Турции, прямо или косвенно нагнетавшей напряженность на турецко-сирийской границе. (Турция стала членом НАТО в феврале 1952 г.)

Пять кораблей 6-го американского флота приблизились к сирийским берегам 8 сентября, а 24-го в восточное Средиземноморье было переброшено еще 38 боевых кораблей США во главе с авианосцем «Лейк Чэмплен». На кораблях находилось около 10 тыс. морских пехотинцев.

В то же самое время к сирийским берегам были направлены советские крейсер «Жданов» и эсминец «Свободный». Вскоре они прибыли в порт Латакию, и это был первый визит советских кораблей в Сирию.

Корабли ВМФ СССР пробыли в сирийском порту до 1 октября, что помешало реализации натовских планов, направленных против Дамаска. А 7 октября Н.С. Хрущев открыто заявил корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Дж. Рестону, что «СССР настроен серьезно и не позволит совершить нападение на сирийцев».

«Правящие круги США буквально толкают Турцию против Сирии, а Турция… даже оголяет некоторые участки границы с Советским Союзом. Но она напрасно это делает…». Хрущев добавил также, что «…США находятся далеко от этого района, а мы – по соседству. Если там начнут стрелять пушки, то остано­виться будет уже трудно. От автоматов и пушек дело может дойти до ракет, что приведет к тяжелым последствиям. И мыне делаем секрета из того, что продали некоторое количество оружия Сирии для ее самообороны».

Одновременно в портах Югославии и Албании 6-12 октября с визитами побывали один крейсер и два эсминца советского Черноморского флота. А 13 октября в сирийскую Латакию прибыли египетские морские транспорты, доставившие первые отряды египетских войск, оснащенных советским оружием, для укрепления обороноспособности Сирии. СССР усилил свои войска на сухопутной и морской границах с Турцией, и в Стамбуле стали побаиваться военных акций со стороны СССР и Болгарии на Черном море.

Вместе с тем, количество американских войск на военных базах в Турции и Греции продолжало наращиваться.

Однако США и их союзники опасались, что советские корабли могут «запереть» американский флот вместе с их морпехами между базами СССР вблизи Александрии (Египет) и Влоры (Албания).

Кроме того, однозначного одобрения на вмешательство в сирийскую ситуацию США и Турция так и не получили от Лондона, располагавшего военными базами на Мальте, Кипре и до октября 1958 г. включительно – в Иордании, а также от Парижа. Англичане и французы, видимо, не забыли об отказе Вашингтона поддержать их в период египетского кризиса и обострения отношений с СССР осенью 1956-го.

Удалось устраниться от поддержки этих агрессивных планов и Ирану. С призывом отказаться от эскалации напряженности вокруг и внутри Сирии выступила в середине октября Югославия. А отношения с ней имели, как известно, важное значение для США, да и Запада в целом.


Офицеры 231-го зрп на фоне ПУ ЗРК С-200 в Сирии

Наконец, 18 октября 1957 г. было опубликовано Заявление ТАСС, где, в частности, отмечалось, что «Турецким генштабом совместно с американскими военными советниками разработан оперативный план проведения военных операций против Сирии… Ни у кого не должно быть сомнения, что в случае нападения на Сирию Советский Союз, руководствуясь целями и принципами Устава ООН и интересами своей безопасности, примет все необходимые меры к тому, чтобы оказать помощь жертве агрессии». Одновременно в Египте, Судане, Ираке, Йемене, Иордании создавались вооруженные отряды добровольцев для отправки в Сирию.

Именно принципиальная позиция Москвы, других стран, тоже фактически выступавших против вторжения в Сирию, позволила тогда сохранить сирийскую целостность и суверенитет.

Так что опасный прецедент, непосредственно связанный с Сирией, в ближневосточной истории уже был, и не так давно, заметим…


Крейсер "Жданов"


  • Игорь Войтенко ("Военное Обозрение"), ©


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: 1957, вмф, война, геополитика, история, Россия, сирия, ссср, США
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Один комментарий»

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    GS 23 апреля 2017 в 11:09 Ссылка Пометить
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    Когда увидел название крейсер Жданов, сразу вспомнил погром Хрущевым ВМФ. Жданову повезло больше – его успели построить в 53-ем, а вот его братьям которые должны были войти в состав ВМФ позже повезло меньше – их резали практически готовыми на металл.

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