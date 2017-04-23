Как борцы с лженаукой помогли ЦРУ уничтожить советскую кибернетику

Как же любят “борцы с лженаукой” рассказывать разные мифы про то, сколько они “спасли” бюджетных денег от “”бесполезных” затрат на разного рода “лженаучные” разработки и технологии. Не зря еще покойный ныне академик Кругляков хвалился, что лженаучной комиссией РАН было “зарублено” несколько тысяч различных изобретений и открытий, которым голословно был навешан ярлык “лженаука” только потому, что они якобы “нарушают законы физики”.

Особенно они любят один миф, о том, что первый президент России Б.Ельцин не то спъяну, не то в “белой горячке” хвастался академику Александрову о том, что выделил 50 млн. рублей на технологии “получения энергии из камня”. Да, выглядит это вроде бы абсурдно, ведь при слове “камень”, почему-то сразу представляется эдакий булыжник из мостовой.

Но зная склонность многих “борцов с лженаукой” привирать и перевертывать фразы, доводя их смысл до абсурда, можно с уверенностью сказать, что на самом деле подобные исследования если и существовали в реальности, то назывались совсем по-другому. А ведь если они финансировались вполне официально, то статья на них должна была быть. Тем не менее, никто из “борцов с лженаукой” так и не смог (или не захотел) объяснить, как на самом деле назывались технологии, о которых якобы упомянул Б.Ельцин.

А вот использование самого Б.Ельцина в качестве “научного авторитета” по вопросам такой технологии, мягко говоря, не корректно. Он в любом случае мог бы понять то, что ему говорили. лишь на своем “президентском”, но не научном уровне. Да и отсутствие упоминания конкретных авторов подобной технологии “борцами с лженаукой” явно свидетельствует, что байка эта из разряда анекдотов. Тем более, что и Б.Ельцин теперь опровергнуть ее уже не может.

А теперь допустим, что действительно дыма без огня не бывает и какие-то подобные исследования могли финансироваться, хотя это и не является доказанным фактом, а лишь домыслами некоторых представителей лженаучной комиссии РАН. Только вот давайте заменим слово “камень” на слово “кристалл”. И тогда уже фраза “получение энергии из кристалла” не выглядит такой уж абсурдной и “лженаучной”.

Известно, что кристаллы обладают уникальными свойствами. Они способны расти как живые существа и способны накапливать и хранить информацию. Как раз это последнее их качество активно используется в электронике. Ну а если они способны накапливать и хранить информацию, то почему бы не предположить, что они способны накапливать и хранить энергию. Например, солнечную. Ведь солнечные батареи на это способны? Вначаде они заряжаются энергией Солнца, а потом эта энергия преобразуется в электрическую. И при этом никакие “физические законы сохранения” не нарушаются. Так почему то же самое нельзя проделывать и с кристаллами?

Да, мы не знаем какова была суть технологии о которой якобы упоминал Б.Ельцин. Но мы и не знаем, существовали ли на самом деле эти проекты “получения энергии из камня”. Ведь никаких конкретных доказальств их наличия “борцы с лженаукой” так и не представили. Но допустим, что они правы, и 50 млн. рублей, которые выделил Б.Ельцин на эти исследования, действительно пропали даром. Ну а ущерб от деятельности самих “борцов с лженаукой” кто-нибудь и когда-нибудь пытался подсчитать? Например, хотя бы реальный экономический ущерб от разгрома еще в советские времена генетики и кибернетики?

А ведь страна реально потеряла приоритет в этих отраслях, отстав от ближайших конкурентов на десятки лет. Экономический ущерб, даже не считая престижа страны, был просто огромен. И кому же на самом деле это оказалось выгодно? Явно не нашей стране и не нашему народу, а тем странам, чьими разработками мы вынуждены до сих пор пользоваться в ущерб собственной национальной безопасности и экономической выгоде.

А знаете ли вы, кем на самом деле была спланирована вся эта акция по уничтожению перспективных разработок в области советской кибернетики и даже советского интернета? Оказывается это все это было тщательно спланированным и осуществленным с помощью наших “борцов с лженаукой” планом ЦРУ. Вот например, что об этом можно прочесть в книге преподавателя Академии информационных систем Е.Лариной “Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит”:

“В 60-е годы Соединенные штаты сделали ставку на телекоммуникационные технологии и вычислительную технику, имея ввиду завоевать господство в грядущем киберпространстве. Из истории хорошо известно, что тот. кто контролирует ресурсы и торговые пути, тот господствует над миром. Идея американцев была проста: базируясь на достижениях американской науки и технологий, взять под контроль системы обработки информации и сеть циркуляции глобальных информационных потоков. Научный совет при президенте США поручил Пентагону, ARPA, корпорации MITRE и крупнейшим университетам заняться тем, что сегодня получило название интернет.

Гораздо менее известно, что параллельно разрабатывалось два альтернативных проекта. В корне неправильным было бы называть их российским и британо-чилийским интернетом. В эти проекты были заложены принципиально иные подходы к организации информационных потоков и вычислений. В значительной степени они похожи не на интернет прошлого, а на всемирную сеть будущего с разнообразными сетями, большими данными и когнитивными вычислениями.

В конце 60-х годов ЦРУ приступило к реализации программы SRC. В вольном переводе на русский программа называлась “Остановить или сломать красный код”. Согласно воспоминаниям выдающегося советского кибернетика В.Глушкова – отца проекта ОГАС, ЦРУ разместило в знакомых по Э.Сноудену газетах Washington Post и Guardian статьи под названиями “Перфокарта управляет Кремлем” и “Цифра сменяет Ленина”.

Статьи в газетах написал В.Зорза, который длительное время сотрудничал с МИ-6, а затем десятилетие – с ЦРУ. Используя агентов влияния, в 1972 году в “Известиях” за подписью руководства Института США была опубликована статья “Уроки электронного бума”, где доказывалось, что Соединенные Штаты отказались от развития ЭВМ и электронных телекоммуникаций. Примерно в тот же период ЦРУ, согласно воспоминаниям В.Глушкова, организовало на него ряд покушений. Таким же образом ЦРУ действовало и в Чили против автора проекта “Киберскин”, знаменитого британского исследователя Д.С.Бира”.

Итак, кому же помогла защитить свои интересы акция наших “борцов с лженаукой”, которые заклеймили кибернетику как “лженауку” и устроили настоящую травлю наших кибернетиков? Получается, что как минимум, “борцы с лженаукой” оказались “агентами влияния” ЦРУ. Но действительно ли все дело оказалось лишь только в тупости и ограниченности “борцов с лженаукой”, оказавшихся не способными разглядеть “подвох” разведывательного ведомства США? И хотя такие в их рядах действительно есть, но ведь это не мешает им голословно выносить свои “авторитетные” вердикты в отношении того, что является “наукой”, а что – “лженаукой”.

А может быть все это было злым умыслом, направленным на подрыв престижа и экономической независимости СССР? Ведь случай с генетикой и кибернетикой можно было бы объявить “случайной оплошностью”, если бы он был единственным. Но получается, что никто из этой истории никаких выводов так и не сделал? А не потому ли. что никто не понес никакой ответственности за сознательное или неосознанное предательство интересов своего государства и своего народа? А разве нынешние попытки “борцов с лженаукой” запретить гомеопатию и навязать России опасные для здоровья народа ГМО не являются все теми же попытками защищать интересы отнюдь не собственного государства и народа? Вывод делайте сами.