Как англичане предали Англию Гитлеру

Вторая мировая война хранит не только много тайн, но и имеет немало малоизвестных страниц. Вроде никто не скрывает, но почти никто и не знает. Материал, который вы прочтете ниже, как раз именно из этой категории.

Источник: http://foto-history.livejournal.com/

«Как англичане предали Англию. История забытого позора.

Ничего не находите на этой фотографии странного ?! Английский констебль и солдаты вермахта, не так-ли ?! ) И это не постановочное фото, и не съёмки фильма. Как же так ?! Ведь Великобритания не была оккупирована немцами во время Второй мировой войны, скажите вы. Не совсем так. Были оккупированы Нормандские острова у берегов Франции, они принадлежали Великобритании. Думаете на островах было Сопротивление и партизанская война ?!

Тогда познакомьтесь с материалом, который прочёл у Георгия Зотова . Ниже его пост:

В 1940 году Черчилль сказал пламенную речь о возможном вторжении нацистской Германии в Великобританию: «Мы будем оборонять наш остров, чего бы это ни стоило, мы будем сражаться на побережье, мы будем сражаться в пунктах высадки, мы будем сражаться на полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах, мы не сдадимся никогда». Звучало всё это очень красиво, но вот что именно случилось в реальности, когда немцы оккупировали в 1940-1945 гг. британскую территорию в Европе — Нормандские острова у побережья Франции…

За время оккупации не прозвучал ни один выстрел — на 66 тысяч англичан на островах не нашлось ни одного партизана. Ни один немецкий солдат не был убит или даже ранен. Общее мнение выразил некто доктор Джон Льюис — «любой саботаж будет не только опасен, но и совершенно контрпродуктивен».

Никто не вышел сражаться на поля и улицы. Работали суды, но по законам Третьего рейха, британская полиция продолжала нести службу на улицах — только платили им уже в рейхсмарках. Работали кино и театры. Англичане не стонали от угнетения. Добровольческие отряды охраняли аэродромы, откуда взлетали самолёты бомбить Лондон. Все были уверены, что Лондон падёт.

«Сопротивление? Какое сопротивление?» — с удивлением спрашивали островитяне британскую писательницу Мадлен Бантинг, в девяностые написавшую книгу об оккупации, и опросившую для этого многих очевидцев. 570 человек были отправлены в концлагеря в Европу — среди них было трое евреев, три коммуниста, остальные — «за уголовные преступления» («карманники», нарушение комендантского часа, кража еды со складов), 22 не вернулись назад.

Нет, о чем я, сопротивление случалось. Некий человек отказался жить в одном доме с женой, которая шила одежду для немецких солдат. Ещё один раз немецкий ефрейтор, стоящий на постое у горожанина, сфотографировал его дочь без разрешения. Тот храбро пожаловался в комендатуру, и военного перевели в другой дом. Кстати, постой солдат щедро оплачивался.

Доносительство было распространено, информаторы получали за донос 20-50 рейхсмарок. Так, один островитянин донес на трех друзей, что они слушают британское радио, и тех отправили в заключение.

«Две добрых подруги» предали старую женщину, спрятавшую сбежавшего пленного из немецкого лагеря.

После освобождения предатели не были осуждены, ибо ну знаете, случается такое: чего уж тут страшного, люди немного хотели подзаработать, всё оккупанты проклятые виноваты. Ни один инцидент коллаборационизма не был расследован.

Случай реальной храбрости был один. Мэри Озанн, проповедник «Армии спасения», протестовала против жестокости по отношению к советским военнопленным на островах. Её предупредили, что добром не закончится. Она сказала, что ей плевать, и она всё равно протестовала. Женщину посадили в тюрьму, где она и умерла в апреле 1943 года.

Другие же случаи сопротивления — хоть стой, хоть падай. Например, описывается инцидент, где с лестницы спускался пьяный в жопу немецкий солдат, а полицейские-англичане видели это, и не помогли ему. Тот свалился и потерял сознание — тогда они вызвали ему «скорую». Вот какие храбрые люди были, не то, что сейчас.

На островах было 4 концлагеря для военнопленных (в основном из СССР), которые строили военные укрепления. 700 человек погибло и похоронены на острове. Как явствует из случая со старой леди, иногда их прятали и кормили, но в целом подобные проявления доброты были единичны. Островитяне не хотели ссориться с немцами, и не хотели ввязываться в проблемы. «Но относились к пленным с сочувствием», как пишет историк. Пленным от этого, конечно же, становилось намного лучше.

9 мая 1945 года немецкие войска на островах капитулировали — причем, на одном острове они и вовсе сдались 16 мая только, так как за ними никто не приезжал. Островитяне радостно приветствовали британцев, чиновники оперативно сняли портреты Гитлера, флаги со свастикой, и повесили портреты короля. И даже в центре теперь есть площадь Освобождения от ига проклятой оккупации. Та же полиция, что служила при немцах, с честью несла службу и далее в честь короля.

Красивые слова Черчилля остались в памяти, и британцы их часто цитируют в знак храбрости и несгибаемости своей нации. Это чудесно, поскольку часто правды лучше не знать.»

Источник: nstarikov.ru