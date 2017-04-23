Кадыров прокомментировал статью о преследовании гомосексуалистов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что публикуемая «Новой газетой» информация о преследовании гомосексуалистов и существовании секретных тюрем в республике, где они содержатся, является «самопиаром» журналистов.

В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин «только одна ориентация», о чем можно судить по высокой рождаемости.

«Если нет ни одного случая, ни одного заявления — то откуда они взяли факт того, что в Аргуне есть спрятанная тюрьма. Все правозащитные организации Северного Кавказа были там, но ничего не обнаружили. Эти журналисты делают себе рекламу, собственную пиар-кампанию», — заявил Кадыров, отвечая на вопросы журналистов на фестивале «Шашлык-Машлык» в Грозном.

Глава Чечни также считает пиаром информацию газеты о конвертах с белым порошком, пришедших в редакцию 19 апреля с надписью «Грозный» и без обратного адреса.

«Пусть обратятся в прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ. Пусть проведут расследование и накажут виновного, если таковой есть. Это ерунда, они сами себе делают рекламу. Они получают копейки западных спецслужб и им неинтересно, что будет с Россией», — считает глава Чечни.

На сайте «Новой газеты» в среду появилась информация, согласно которой около 11.00 в редакцию поступил конверт из Грозного без подробного обратного адреса на имя руководства газеты, внутри конверта был обнаружен белый порошок неизвестного происхождения. В здание прибыли оперативные службы МЧС и полиция и, как сообщила РИА Новости пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова, забрали конверт с собой.

Накануне в редакцию уже поступал конверт с белым порошком неизвестного происхождения, первичный анализ которого не выявил опасных веществ.

Глава Чечни также прокомментировал резолюцию, принятую на сходе духовенства республики отметив, что журналистам «Новой газеты» ничего не угрожает.

«Там (в резолюции — ред.) есть один абзац, который преподнесли как хотели. Сами придумали, сами сказали, сами заявили журналисты „Новой газеты“. Где сказано, что там была угроза или опасность для журналистов? Духовенство приняло резолюцию, чтобы успокоить народ, объяснить, что да, есть такие люди, которые бескультурные, безнравственные. Мы этого не понимаем, наш народ этого не принимает, поэтому мы приняли резолюцию, чтобы их успокоить и объяснить, что мы должны с пониманием относиться к этим людям, если их можно называть людьми. И никакой опасности для них не может быть», — заявил Кадыров.

Как ранее сообщал Союз журналистов России, после выхода двух материалов о преследованиях отдельных категорий жителей Чечни в центральной мечети Грозного прошло экстренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения республики.

По результатам этого собрания была принята резолюция, в одном из ее пунктов говорится о «нанесении оскорбления вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев».

На сайте «Новой газеты» позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции. Главред Дмитрий Муратов в разговоре с РИА Новости отметил, что редакция очень редко жалуется на условия своей работы, но в данном случае уровень угрозы «выше того уровня опасности, которое может принять на себя любое медиа».

Глава Чечни также выразил недоумение по поводу информации о том, что западные политики помогают выехать людям нетрадиционной ориентации из республики за границу.

«Смешно все это. Никто и никуда не уехал. Если бы уехали, об этом бы все знали. Не надоело вам это? Давайте жить достойно, со здоровым образом жизни, с правильной ориентацией», — добавил Кадыров.

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