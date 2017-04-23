Беспилотники Mercedes-Benz в аварии будут жертвовать пешеходами
10:28. 23 апреля 2017 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал: brahman
Разработчики беспилотников давно пытаются решить моральную дилемму: кто важнее — пассажиры или пешеходы? Представители Mercedes-Benz уже определились со своими приоритетами — первостепенную роль играют те, кто находится в салоне, и именно их попытается спасти робомобиль в аварийной ситуации.
В интервью журналу Car and Driver руководитель разработки вспомогательных систем вождения автоконцерна Кристоф фон Хьюго заявил, что Mercedes-Benz всегда будет ставить на первое место пассажиров. Беспилотник не может действовать по обстоятельствам, все его решения определяет программное обеспечение, поэтому робомобили 4 и 5 уровня автоматизации от Mercedes-Benz будут запрограммированы на защиту пассажиров.
Фон Хьюго также отметил, что жертвование автомобилем не гарантирует безопасности пешеходам. К примеру, если машина врежется в дерево, чтобы объехать выбежавшего на дорогу ребенка, на этого ребенка может упасть ветка — и он все равно пострадает. Или из-за попытки избежать аварии автомобиль врежется в школьный автобус.
«Если есть возможность спасти хотя бы одного человека, надо это делать», — отметил фон Хьюго. Решение компании может показаться циничным, но его подтверждают опросы общественности. Недавно журнал Science предложил двум тысячам респондентов решить, что важнее — безопасность пассажиров или пешеходов. Никто не сомневается в том, что робомобиль должен сводить число жертв возможных аварий к минимуму. Но большинство опрошенных готовы купить беспилотник, только если он будет ставить в приоритет их собственную безопасность.
Один из авторов исследования Жан-Франсуа Боннефон считает решение Mercedes-Benz смелым и важным, так как этика в сфере робомобилей находится «на стадии Дикого Запада».
В сентябре Министерство транспорта США опубликовало 15 требований к беспилотникам. В него вошли такие показатели, как кибербезопасность, удобный интерфейс, аварийная ударопрочность и способность машины осознавать этические последствия своих действий. Автопроизводители могут сами решать, программировать ли автомобиль на безопасность пассажиров или на безопасность пешеходов, но это решение должно быть предоставлено регулирующим органам.
"Хайтек"
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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“И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты.
Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходами. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали
давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной
бандероли. И пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов. – В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое
транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок,
на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.
В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные
очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей. Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть
из-под серебряного носа машины – его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса.
И вообще авторитет пешеходов сильно пошатнулся. Они, давшие миру таких замечательных людей, как Гораций, Бойль, Мариотт, Лобачевский,
Гутенберг и Анатоль Франс, принуждены теперь кривляться самым пошлым образом, чтобы только напомнить о своем существовании. Боже, боже, которого
в сущности нет, до чего ты, которого на самом деле-то и нет, довел пешехода!”
( Илья Ильф, Евгений Петров. “Золотой телёнок”)
С полным безразличием робомобили будут давить людей. А животных, наверное, с мстительной радостью.