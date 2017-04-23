Беспилотники Mercedes-Benz в аварии будут жертвовать пешеходами

...помощник, так и дрон-беспилотник. Если аналогичным образом ...они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам ...) духовный контакт с жертвой. Жертва закалывается именно в момент...Нево (в Библии – гора Аварим). «И сказал Господь Моисею...