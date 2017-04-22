Трамп, Конфуций и “Газпром “

В мире, похоже, нашли новую игрушку – Северную Корею. Сытые коты, среди которых США, Япония, Южная Корея и Китай, гоняют её по кругу между собой своими когтистыми шерстяными лапами, словно полудохлую мышь. Её угрозы ответных мер коты всерьёз не воспринимают, но каждый находит в этой ситуации свою выгоду. А что же мы?

Понятно, что главными участниками расщепления Северной Кореи на атомы являются Вашингтон и Пекин. Причём Пекин оказался в этой роли неожиданно для себя ценой одного предательства и одной продажи. Произошло это в момент общения председателя КНР Си Цзиньпина с представителем крупных американских торгашей – президентом Трампом.

Товарищу Си во время его визита в США даже пришлось забыть основы древней китайской философии, которую олицетворяет Конфуций. В последние тридцать лет после ухода Мао Цзэдуна его учение в Китае снова в почёте. В её основе такое простое понятие, как справедливость. Причём не только к своим подданным, но и к соседям. То есть – к нам. И вот здесь, накануне визита В. Путина в Пекин, возникла неувязка. Товарищ Си президента Путина предал. Произошло это как-то неожиданно для самого товарища Си: он стал первой крупной жертвой так называемой твиттер-дипломатии. Ею уже пользуются многие лидеры государств. Но президент Трамп сделал её остриём своей внешней политики. Смотрите, что произошло.

Трамп выиграл президентскую гонку во многом благодаря Твиттеру. Тем, кто не знает, что это, можно пояснить. Это такая страничка в Интернете, где можно излагать очень коротко свои мысли. А все, кого эти ваши мысли интересуют, могут их прочитать. Трамп таким способом преодолел информационную блокаду, которую устроили ему крупнейшие американские телекомпании и печатные СМИ. Трампу это так понравилось, что прочно вошло в его обиход и стало способом общения не только со всем миром, но и с лидерами государств. Этакая публичная открытая политика.

Первым от такой дипломатии пострадал председатель КНР. Как только вместе с супругой Пэн Лиюань он встретился во Флориде с семьёй Трампа, тот немедленно написал в Твиттере, что жена председателя ему шибко нравится. Красавица, на 16 лет моложе Трампа. Генерал-майор Народно-освободительной армии Китая. За державную осанку её называют Фея Пионов. То есть фея императорских цветов. Понятно, что Трамп не мог сдержаться. В результате оскорбил председателя на весь мир – пялиться на чужих жён считается в Китае оскорблением. Второе оскорбление он допустил во время официального ужина, когда сообщил председателю, что отдал приказ бомбить Сирию. Об этом тоже сообщил в Твиттере, как и о том, что товарищ Си с удовольствием поедает шоколадный торт. Такая вот дипломатия – немедленно поведал миру, что и жена у китайца классная, и Сирию решил побомбить, и что торт шоколадный китайцу понравился.

Что касается жены Си Цзиньпина, то Трамп не первый, вернее, не второй после её мужа, а только третий, кому она понравилась. Вторым был Путин, когда нежно подержал её за руку и накинул плед, когда, будучи в Китае, оказался рядом с Пэн Лиюань.

Если не обращать внимания на «цветочки», то именно из Твиттера Трампа весь мир узнал, что проблему Северной Кореи он решает торгово-базарным методом. Он откровенно написал, что сделал Си такое торговое предложение, от которого тот не смог отказаться. Вот так не за понюх табаку председатель КНР оказался голым перед всем миром и стал выглядеть в нём человеком, который предал Путина, промолчав и не осудив удар по Сирии, и продал с потрохами своего игрушечного диктатора – Ким Чен Ына. Возникшие образы тут намного важнее официальных документов. Во всяком случае в течение суток после возвращения председателя КНР из США в Пекин из китайских портов было отправлено без разгрузки 12 морских судов с углём из Северной Кореи. Отменили авиарейсы.

Хорошо, что Трамп первым из мировых лидеров выбрал именно китайца. Можно себе представить, что он писал бы в Твиттере в ходе переговоров с Путиным? Тоже раздел бы человека. Так что сегодня говорить с Трампом о серьёзных вещах во время переговоров будет себе дороже. Только о бабах. Лучше через Твиттер. Настоящая дипломатия вновь вернётся к временам Талейрана и Горчакова, когда вторые лица не спеша договаривались обо всём, а цари и императоры подмахивали готовый документ. Пусть сегодня это будут Лавров и Тиллерсон.

Посмотрим, кто от этого выигрывает. Американцы, как и всегда, нагнули всех. Размещают в Южной Корее свою ПРО якобы против ракет Ким Чен Ына.

На самом деле запирают Китай и получают возможность сбивать его баллистические ядерные ракеты на участке взлёта. Так же, как в истории с якобы иранскими ракетами, когда речь шла о российских. В придачу нагнали в Южно-Китайское море свои военные корабли и заперли Китай с выходом в открытое море. Воевать за острова станет сложнее и даже маловозможно. Захиреет и идея с морским Шёлковым путём. Не исключено, что, раздев товарища Си, Трамп признает государство Тайвань, чего не решался сделать ни один американский президент.

О Китае.

На наших глазах председатель КНР теряет ореол мирового лидера. Это может стоить ему политической карьеры. Известно, что в октябре этого года в Пекине пройдёт очередной съезд КПК. В результате длительных многоходовок Си Цзиньпин собирался поменять на нём едва ли не весь состав Политбюро и многих членов ЦК КПК. В результате он должен быть избран на третий пятилетний срок, что в корне противоречит правилам, установленным ещё Дэн Сяопином. Лидер КПК может быть на своём посту только два срока. В этом гарантия обновления политического руководства страны. Трамп сделал это очень проблематичным, приняв его в Вашингтоне и фактически выдав ему ярлык на княжение. В Пекине этого не поймут.

О нас.

14–15 мая президент В. Путин будет в Пекине, где примет участие в форуме, посвящённом Великому Шёлковому пути и Великому морскому шёлковому пути. А лучше бы проигнорировать. Дело в том, что Шёлковый путь убьёт наш Транссиб как магистраль, по которой идёт сегодня до 60% грузов из Китая, перевозимых наземным транспортом. Шёлковый путь пройдёт мимо.

Наше руководство, похоже, не хочет брать пример с Трампа, как заставить Китай уважать наши интересы не только на бумаге, но и в реальной жизни. Наша политика заискивания продолжается. Мы давно отдали китайцам ядерные военные технологии. Сегодня отдаём обычные. Отдаём технологии гражданской авиационной промышленности. Иначе как объяснить, что дальнемагистральный самолёт, который будет спроектирован в России, собирать будут в Китае. При этом свои заводы стоят у нас без загрузки.

Но апофеозом тупого низкопоклонства китайцам на фоне экспромтов Трампа стала выглядеть реклама «Газпрома», которую по всем телеканалам бездумно крутят не первый год. Помните – про «национальное достояние»? Целую минуту голубой газовый поток опутывает и даже омывает всю страну, диктор перечисляет, что этот голубой поток на себя нанизывает: «Силу тайги, реки, гор, духа, воли, красоты, семьи, традиций, движения, света и Сибири». В результате этот шампур с шашлыком упирается в границу с Китаем в районе Благовещенска и уходит на съедение в бескрайние маньчжурские степи. При этом голос напоминает нам, что уходящий в Китай поток – это и есть наше национальное достояние. Как говорится – прощай!

То есть за «газами» последуют реки, горы и тайга. А там и до женщин доберутся. В Китае их на сто миллионов меньше, чем мужчин. Нам остаются дух, воля и движение. На все четыре стороны.





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