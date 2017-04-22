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Терпение и труд: Китаец вырыл 10-километровый канал для родной деревни

10:59. 22 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Житель горной китайской провинции Гуйчжоу вырыл канал длиной 9400 метров прямо на склоне.

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Идея строительства появилась у него еще в 1950-х годах. Канал открыли в 1995 году, но внимание СМИ эта история привлекла только сейчас. Строительство велось с 91 года по 95.



Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, интересно, Китай
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Терпение и труд: Китаец вырыл 10-километровый канал для родной деревни
Житель горной китайской провинции Гуйчжоу вырыл канал длиной 9400 метров прямо на склоне. Идея строительства появилась у него еще в 1950-х годах. Канал открыли в 1995 году, но внимание СМИ эта история привлекла только сейчас. Строительство велось с 91 ...
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