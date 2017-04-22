Терпение и труд: Китаец вырыл 10-километровый канал для родной деревни

.... Что за труд; это не труд. Бесполезный труд не послуга.[…]От трудов праведных не... труд не в труд. Бог труды любит. Велики труды его к Богу (богомолен, великопостник). Труд... будешь, а богат не будешь. Терпенье и труд все перетрут. | Последствие работы...