Терпение и труд: Китаец вырыл 10-километровый канал для родной деревни
10:59. 22 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Житель горной китайской провинции Гуйчжоу вырыл канал длиной 9400 метров прямо на склоне.
Идея строительства появилась у него еще в 1950-х годах. Канал открыли в 1995 году, но внимание СМИ эта история привлекла только сейчас. Строительство велось с 91 года по 95.
Идея строительства появилась у него еще в 1950-х годах. Канал открыли в 1995 году, но внимание СМИ эта история привлекла только сейчас. Строительство велось с 91 года по 95.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com