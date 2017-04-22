Советское наследие: как реконструируют панельные хрущевки в Германии
Опыт Германии: реконструкция хрущевок в два — три раза выгоднее новостроек
Примеры реновации панельных домов советского периода, построенных в Восточной Германии
В Москве объявили о запуске новой программы реновации пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Столичные власти планируют снести почти 8 тыс. домов площадью около 25 млн кв. м, где проживает 1,6 млн человек.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полноценный ремонт возведенных более 50 лет назад домов практически невозможен, многие из них уже представляют собой «печальное зрелище», а другие окажутся в аварийном состоянии в ближайшие 10–20 лет. В них провисают балконы, отопление и канализация вмонтированы в стены, нет подвалов, а швы на фасадах разошлись, рассказал столичный мэр президенту Владимиру Путину.
В 1950-х годах в Советском Союзе начали активно строить типовые блочные, панельные и кирпичные дома, так называемые хрущевки. Эта практика распространилась и на страны Варшавского договора. Наибольшее распространение такой формат получил в ГДР: только в Восточном Берлине возвели панельных домов более чем на 250 тыс. квартир. После падения Берлинской стены во многих бывших странах — союзниках СССР запустили государственные программы реновации и модернизации социалистического панельного наследия.
В подборке «РБК-Недвижимости» — несколько примеров реновации панельного жилья в германских городах Галле и Лайнефельде, выполненные по проектам архбюро Stefan Forster Architekten. Некоторые из этих работ получили различные архитектурные премии.
Галле (Халле)
Жилая площадь: 7,3 тыс. кв. м
Завершено в 2010 году
В 2010 году проект реновации старых панельных домов в Галле (Халле), выполненный архбюро Stefan Forster Architekten, получил премию на международной выставке как лучший пример обновления городов в землях Саксония-Анхальт. Концепция проекта основана на идее «гулять по канату» между двумя различными частями города — историческим центром и районом 1960-х годов постройки.
Здание до реконструкции
Здание до реконструкции
В соответствии с масштабными мероприятиями по реконструкции, проводимыми в Лейнфельде, панельное здание было уменьшено в размерах. Вместо одиннадцати подъездов оставили только шесть
Из старых стандартных планировок квартир сделаны 18 разных вариантов, в том числе пять мезонинных апартаментов и квартиры на первом уровне с собственным садом
Частичное удаление верхних этажей создало ступенчатый объем с большими крышами
Лайнефельде
Завершено: в 1999 году
Реконструкция двух L-образных панельных зданий положила начало масштабной реновации советского наследия в небольшом городке Лайнефельде в Восточной Германии. Ключевым элементом в конструкции стала каменная кладка на первом уровне, которая выполняет несколько функций: дает основу зданию, позволяя создавать приподнятые частные сады на уровне первого этажа, а также устанавливает своего рода барьер, буферную зону между зданием и улицей.
Линии окон на верхних этажах с непрерывными балконами и цветными стеновыми панелями
Внешний фасад бывшей панельной хрущевки
Ключевым элементом в конструкции стала каменная кладка на первом уровне
Подъезд и частный сад на первом уровне
Сад, огражденный кирпичной кладкой
Реконструированный панельный дом
Балконы и террасы на крыше на южном и западном фасадах увеличивают пространство в квартире
Терраса в квартире
Лайнефельде
Жилая площадь: 4,2 тыс. кв. м
Завершено: в 2004 году
Самым ярким и радикальным примером реконструкции в Лайнефельде, на востоке Германии, является превращение старого панельного дома «Платтенбау» длиной 180 м. Удалив верхний этаж и семь сегментов вдоль линии блока, архитекторы из Stefan Forster Architekten представили новый стиль жилой застройки. На основе старого дома были созданы отдельные многоквартирные виллы.
Хрущевка в Восточной Германии до реконструкции
Здание до реконструкции
Комплекс представляет собой городскую стену, символически означающую вход в Лейнфельде, и выражает новое начало в городском планировании, говорится в описании проекта
Создание высококачественного жилья в старом панельном доме улучшает вход в город
Непрерывная стена соединяет на уровне первого этажа восемь блоков с восточной стороны
Цветовое решение создает живые контрасты между внешней и внутренней сторонами группы
Лайнефельде
Жилая площадь: 2,2 тыс. кв. м
Завершено в 2002 году
Панельную шестиэтажку в ходе реконструкции уменьшили до четырех этажей, добавили каменную кладку по периметру здания для визуальной консолидации здания и его внешнего пространства. В доме сократилось количество квартир, в оставшихся сделали современные и удобные планировки.
Вид панельного дома до реконструкции
Здание после реконструкции
Внутренний фасад здания
Над садами фасад сделан кластерами с разным дизайном и размером балконов
Лайнефельде
Жилая площадь: 2,6 тыс. кв. м
Завершено в 2006 году
Пятиэтажную хрущевку уменьшили до трех этажей. Здание изначально было очень длинным. В ходе реновации квартала в нем удалили центральный сегмент — в результате получилось два отдельных здания.
Панельный дом до реконструкции
Квартиры на первом этаже имеют свои собственные сады
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П.С.
Нечура просто издевается!
Ну как же? а дать заработать на сносе/постройке/проектах…!? Что теперь милиардерам не увеличить свой капитал еще на пару другую лярдов по следующим годам?
Неправильно они понимают реновацию и оптимизацию!
А я вчера, по радио(FM) слушал одного эксперда, так он сказал так(почти дословно) "а вы вот подумайте из какого материала строили в те года!?(тут пауза, для драматизма) да из всякой ерунды "
Это как дополнительный аргумент, что пятиэтажки, да и 9-этажки нужно сносить всенепременно.
Источник: nnm.me