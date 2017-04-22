Советское наследие: как реконструируют панельные хрущевки в Германии

Опыт Германии: реконструкция хрущевок в два — три раза выгоднее новостроек

Примеры реновации панельных домов советского периода, построенных в Восточной Германии

В Москве объявили о запуске новой программы реновации пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Столичные власти планируют снести почти 8 тыс. домов площадью около 25 млн кв. м, где проживает 1,6 млн человек.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полноценный ремонт возведенных более 50 лет назад домов практически невозможен, многие из них уже представляют собой «печальное зрелище», а другие окажутся в аварийном состоянии в ближайшие 10–20 лет. В них провисают балконы, отопление и канализация вмонтированы в стены, нет подвалов, а швы на фасадах разошлись, рассказал столичный мэр президенту Владимиру Путину.

В 1950-х годах в Советском Союзе начали активно строить типовые блочные, панельные и кирпичные дома, так называемые хрущевки. Эта практика распространилась и на страны Варшавского договора. Наибольшее распространение такой формат получил в ГДР: только в Восточном Берлине возвели панельных домов более чем на 250 тыс. квартир. После падения Берлинской стены во многих бывших странах — союзниках СССР запустили государственные программы реновации и модернизации социалистического панельного наследия.

В подборке «РБК-Недвижимости» — несколько примеров реновации панельного жилья в германских городах Галле и Лайнефельде, выполненные по проектам архбюро Stefan Forster Architekten. Некоторые из этих работ получили различные архитектурные премии.

Галле (Халле)

Жилая площадь: 7,3 тыс. кв. м

Завершено в 2010 году

В 2010 году проект реновации старых панельных домов в Галле (Халле), выполненный архбюро Stefan Forster Architekten, получил премию на международной выставке как лучший пример обновления городов в землях Саксония-Анхальт. Концепция проекта основана на идее «гулять по канату» между двумя различными частями города — историческим центром и районом 1960-х годов постройки.

Лайнефельде

Завершено: в 1999 году

Реконструкция двух L-образных панельных зданий положила начало масштабной реновации советского наследия в небольшом городке Лайнефельде в Восточной Германии. Ключевым элементом в конструкции стала каменная кладка на первом уровне, которая выполняет несколько функций: дает основу зданию, позволяя создавать приподнятые частные сады на уровне первого этажа, а также устанавливает своего рода барьер, буферную зону между зданием и улицей.

Лайнефельде

Жилая площадь: 4,2 тыс. кв. м

Завершено: в 2004 году

Самым ярким и радикальным примером реконструкции в Лайнефельде, на востоке Германии, является превращение старого панельного дома «Платтенбау» длиной 180 м. Удалив верхний этаж и семь сегментов вдоль линии блока, архитекторы из Stefan Forster Architekten представили новый стиль жилой застройки. На основе старого дома были созданы отдельные многоквартирные виллы.

Лайнефельде

Жилая площадь: 2,2 тыс. кв. м

Завершено в 2002 году

Панельную шестиэтажку в ходе реконструкции уменьшили до четырех этажей, добавили каменную кладку по периметру здания для визуальной консолидации здания и его внешнего пространства. В доме сократилось количество квартир, в оставшихся сделали современные и удобные планировки.

Лайнефельде

Жилая площадь: 2,6 тыс. кв. м

Завершено в 2006 году

Пятиэтажную хрущевку уменьшили до трех этажей. Здание изначально было очень длинным. В ходе реновации квартала в нем удалили центральный сегмент — в результате получилось два отдельных здания.

* * *

П.С.

Нечура просто издевается!

Ну как же? а дать заработать на сносе/постройке/проектах…!? Что теперь милиардерам не увеличить свой капитал еще на пару другую лярдов по следующим годам?

Неправильно они понимают реновацию и оптимизацию!

А я вчера, по радио(FM) слушал одного эксперда, так он сказал так(почти дословно) "а вы вот подумайте из какого материала строили в те года!?(тут пауза, для драматизма) да из всякой ерунды "

Это как дополнительный аргумент, что пятиэтажки, да и 9-этажки нужно сносить всенепременно.



Источник: nnm.me