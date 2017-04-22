Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 апреля 2017
- 08:30 Миссия российского генерала в Сирии — репортаж «РВ» (ВИДЕО).
- 07:52 Сирия получила большой гуманитарный груз от ООН.
- 07:30 Катастрофа на фронтах НВФ в Сирии: ВКС нарушили снабжение банд, боевики умирают без медикаментов.
- 00:58 Битва за Мосул. Прошло полгода.
- Вчера 23:28 ВАЖНО: ИГИЛ не брало на себя ответственность за нападение неонациста на ФСБ в Хабаровске (ФОТО).
- Вчера 23:09 Благодаря России Асад сильнее, чем два года назад, — премьер Италии.
- Вчера 23:06 Новости мира: Израиль нанес удар по позициям армии Сирии.
Миссия российского генерала в Сирии — репортаж «РВ» (ВИДЕО)
На днях в н. п. Дахият Аль-Асад провинции Дамаск Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР была проведена медицинская гуманитарная акция, в ходе которой осмотрены нуждающиеся в оказании медицинской помощи из числа местных жителей.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из провинции Дамаск.
За помощью к российским военным обращались в том числе и родители с несовершеннолетними детьми. Один из таких детей с диагнозом ДЦП остро нуждался в инвалидном кресле-коляске. Специалистами ЦПВС была составлена заявка на поставку данного медицинского имущества и на днях она была доставлена в н. п. Дахият Аль-Асад и передана родителям.
Генерал Рыжов рассказал о ходе гуманитарной миссии:
«В рамках оказания гуманитарной помощи населению провинции Дамаск было определено при помощи доктора, что дети данной семьи имеют заболевание опорно-двигательной системы. По заявке Российского Центра по примирению сторон Минобороны была выделена инвалидная коляска для ребенка, который имеет серьезное заболевание. Данная помощь будет оказываться и впредь населению и особенно детям, которые имеют определенные заболевания», — сообщил генерал-майор Рыжов.
В свою очередь, сирийский военный поблагодарил Россию за помощь.
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Сирия получила большой гуманитарный груз от ООН
В течение минувших суток российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (6), Деръа (1) и Эс-Сувейда (1).
Так, в городе Алеппо в районах Аз Захра, Аль-Катрджи, Баб Насрин, Хайдария и Мухаммед Бейк жителям передано 2,5 тыс. порций горячей еды, 150 продуктовых наборов и 1,8 тонны хлеба, сообщили в Центре по примирению.
«Жителям населенного пункта Изра провинции Деръа передано 500 продуктовых наборов. Жителям населенного пункта Канават провинции Эс-Сувейда передано 350 продуктовых наборов», — говорится в гуманитарном бюллетене Центра.
Там отмечено, что за сутки гуманитарную помощь получили 3,5 тыс. жителей, а общая масса переданных населению грузов составила 6,1 тонны.
Кроме этого, «российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН», говорится в бюллетене.
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Катастрофа на фронтах НВФ в Сирии: ВКС нарушили снабжение банд, боевики умирают без медикаментов
В последнее время ситуация на фронтах сирийской войны складывается для так называемой «оппозиции» не самым благоприятным образом.
Боевики каждый день теряют деревню за деревней, город за городом. Корреспондент «Русской Весны», находящийся в Сирии, пообщался с офицером военной разведки Вооруженных сил САР.
«Счет потерь среди военной техники и боевиков «оппозиции» в последнее время все труднее поддается подсчетам из-за их большого количества. Данное обстоятельство негативно складывается на моральном состоянии отрядов «оппозиции». Среди бандитов растет недовольство своими командирами, а случаи дезертирства стали уже обычным делом», — рассказал офицер.
«По информации органов государственной безопасности Сирии, положение боевиков более чем печальное. Помимо колоссальных потерь в результате бездарного командования, главной проблемой сдавшие оружие боевики называют практически полное отсутствие снабжения», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
Ввиду успешной работы ВКС России и ВВС Сирии по уничтожению складов боевиков, а также нарушению линий снабжения из соседних государств, у бандитов резко обострилась ситуация с оружием и боеприпасами.
«Нередки случаи, когда члены группировок «оппозиции» покидали обороняемые ими позициями по причине того, что у них банально закончились боеприпасы.
Но нехватка оружия и боеприпасов не единственная проблема боевиков. Ввиду того, что ряд государств-спонсоров сокращает финансирование «оппозиции», а также оказание другой помощи, в бандгруппах остро встала проблема с медикаментами», — сообщил военный.
«Во многих отрядах закончились даже элементарные медикаменты. Набором и специалистом для проведения хирургической операции на поле боя могут похвастаться лишь самые сильные группировки. Однако ввиду нехватки специалистов, а также необходимого оборудования, оказание хирургической помощи доступно далеко не всем членам бандформирований», — добавил офицер.
«В «госпиталях» боевиков ведется настоящая селекция в вопросе кого спасать, а кому лежать и ждать своей смерти. Среди бандитов растет понимание того, что в случае ранения медицинская помощь им оказана не будет.
Данный факт является одним из обстоятельств, по которым боевики либо отказываются идти в бой, либо дезертируют из своих подразделений», — уточнил разведчик.
«По этой причине правительство САР планирует оказывать безвозмездную и высококвалифицированную медицинскую помощь все в ней нуждающимся членам бандгрупп, которые добровольно сложат оружие и покинут ряды боевиков», — резюмировал собеседник «Русской Весны».
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Битва за Мосул. Прошло полгода
На днях исполнилось полгода с начала битвы за Мосул (во время то летит, а ведь казалось, все началось совсем недавно http://colonelcassad.livejournal.com/301
Задуманное Пентагоном восстание внутри Мосула против ИГ так же не состоялось (выяснилось, что часть жителей поддерживает боевиков, а остальные – скорее ищут способ свалить из города, нежели с оружием в руках сражаться с "халифатчиками"). В итоге, решительные операция по быстрому взятию Мосула превратилась в многомесячное изматывающее сражение, которое мучительно приближается к своему завершению.
Плотная жилая застройка западной части Мосула, которая стала последним форпостом боевиков в "иракской столице Халифата".
Его конечный итог никогда особых сомнений не вызывал, в силу подавляющего превосходства штурмующих в живой силе и технике. Боевики могли противопоставить этому лишь традиционное упорство своей пехоты в обороне, массированные атаки смертников, а так же стандартные для уличной войны вещи вроде мин, снайперов и использования подземных коммуникаций. Из нововведений стоит отметить широкое распространение бомбометающих БПЛА.
Основная тяжесть боев выпала на иракскую армию, которая сполна хлебнула проблем. Курды в штурме практически не участвовали, ограничившись занятием части районов к северу от города. Шиитская милиция в основном была занята блокированием Мосула с Запада и зачистками в восточной части города.
В честь юбилея, боевики дабы поддержать упавший боевой дух, выпустили отчет по потерям войск американской коалиции за 6 месяцев штурма.
Заявлено:
113 уничтоженных или поврежденных танков
133 уничтоженных или поврежденных БМП
36 уничтоженных или поврежденных БТРов
879 уничтоженных или поврежденных Хамви
115 уничтоженных или поврежденных бронированных бульдозеров
648 различных грузовиков, гантраков, тачанок и прочего
37 МРАПов
3 ударных и 52 разведывательных БПЛА
7 вертолетов
Общую сумму потерь пропагандисты Халифата натянули на 1 млрд. долларов (как по мне, для такой кампании не самая большая сумма – есть мнение, что бомбежки со стороны США обошлись дороже), чтобы придать отчету большую эффектность.
Насколько эти цифры соответствуют действительности, сказать трудно – потери иракская армия несла постоянно и в некоторых эпизодах, они даже в разовом виде были огромными, но все же такая цифра набежала именно в результате рутинных потерь, которые судя по всему учитывают не только непосредственный штурм города, но и бои с курдами к северу от Мосула, бои с шиитской милицией к западу от Мосула и в районе Таль Афара, а так же бои на берегах Тигра к югу от Мосула в конце 2016 года. Так же стоит учитывать, что обе стороны потеряли по несколько тысяч человек убитыми + к ним стоит прибавить тысячи погибших гражданских (в основном в ходе боевых действий и в результате ударов американской авиации + массовые казни со стороны "черных"). Подсчет техники Халифата не попадался, но не будет большим преувеличением сказать, что "черные" потеряют все, что они имели в Мосуле. Несколько десятков единиц различной бронетехники + большую часть тачанок, гантраков, бульдозеров, им уже выбили. Оставшееся будет либо уничтожено, либо будет использовано в последних атаках смертников, либо будет взято в качестве трофеев, хотя конечно чтобы компенсировать потери при штурме это врядли позволит.
К данному отчету надо относится с известным скепсисом, так как боевики, как и все прочие участники войны, любят приукрашивать свои достижения в стиле "пиши поболе, чего их басурман считать".
В целом, мучительное дожимание боевиков в Мосуле займет еще какое-то время, и разумеется без новых потерь не обойдется. Но в конечном итоге, Ирак и это переживет, а вот для Халифата потеря Мосула будет страшным ударом, причем дело тут не только в значании города, который административно уже давно отрезан от Халифата и от его квази-государтсвенной системы фактически оторван. Дело в том, что после зачистки города и района Таль Афара, высвободится большое кол-во войск, которые будут использованы для операций в западном Ираке, что обещает во второй половине 2017 года большие проблемы для иракской части Халифата. Так что боевики конечно могут потешить себя похвальбой о потерях иракцев и компании, но это лишь подчеркивают простую истину – Халифат как квази-государственная структура потерпит неизбежное поражение, раздавленный превосходящими противниками, но уходить он будет долго и крови при этом прольется изрядно. Битва за Мосул это более чем наглядно показала. На очереди Ракка.
Иракцам удачи в истреблении "черной" заразы.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВАЖНО: ИГИЛ не брало на себя ответственность за нападение неонациста на ФСБ в Хабаровске (ФОТО)
Вопреки заявлениям СМИ, террористическая группировка ИГИЛ не брала на себя ответственность за нападение неонациста на управление ФСБ в Хабаровске.
Медиа-крыло группировки «агентство Amaq» опубликовало сообщение, что по словам их специального источника, боевик группировки напал на управление ФСБ.
«Источник Амак: Солдат ИГИЛ атаковал офис российского ФСБ в г. Хабаровске на востоке России убив троих и ранив других», — говорится в арабоязычном сообщении.
Ссылка на источник в данном случае прямо указывает, что данная информация не является официальной.
В тех случаях, когда ИГИЛ берет на себя ответственность за то или иное преступление, они выпускают специальное официальное заявление.
В русскоязычной версии текст чуть изменен, но смысл его не меняется.
Судя по всему, террористы сделали это сообщение в целях информационной войны, пытаясь запугать жителей России, но подразумевая, что правда о непричастности ИГИЛ неизбежно станет известной.
Как сообщала «Русская Весна», нападение на УФСБ по Хабаровскому краю было совершено ранее 21 апреля около 17:00 по местному времени.
Преступник вошел в приемную управления и, не пересекая установленную зону технического контроля, открыл огонь из огнестрельного оружия. Погиб сотрудник спецслужбы и посетитель, еще один человек был ранен. Нападавший был убит на месте.
По данным ФСБ, нападавший — житель Хабаровска 1999 года рождения Конев А. В. Контрразведчики сообщили, что есть информация о его принадлежности к неонацистской группировке.
2 источника РБК в ФСБ рассказали, что бандит был связан с неонацистской организацией «Штоль», которая выступает против нелегальной миграции, а также дважды совершали нападения на ЛГБТ-активистов.
Также источник из ФСБ рассказал, что погиб переводчик с азербайджанского и сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Яков Хасанов.
Позже стало известно, что до нападения Конев и группа его подельников похитили карабины и пистолеты в стрелковом клубе, застрелив инструктора.
Есть информация, что нападавших было более десяти человек и у них в руках оказалось 25 единиц огнестрельного оружия.
Затем «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что один из подозреваемых в нападении на стрелковый клуб задержан. У него при обыске изъят боевой автомат с патронами, который, по предварительным данным, был похищен из клуба.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Благодаря России Асад сильнее, чем два года назад, — премьер Италии
Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что позиции президента Сирии Башара Асада сейчас сильнее, чем два года назад, благодаря России.
«Асад сильнее, чем два года назад. Благодаря России, это правда», — заявил Джентилони в интервью изданию Washington Post.
Он также отметил, что Асаду придется уйти, вопрос состоит в том, когда это произойдет.
По словам итальянского премьера, с Асадом необходимо вести переговоры. Он также полагает, что удары США по сирийской авиабазе были «мотивированными», так как президент Дональд Трамп «правильно» отреагировал на такие «ужасные вещи, как применение химического оружия».
Однако, подчеркивает Джентилони, за этим должны последовать политические переговоры.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Новости мира: Израиль нанес удар по позициям армии Сирии
Израиль ударил по военным объектам в Сирии, расположенным в районе провинции Кунейтра. Об этом сообщил военный источник в Сирии.
Согласно сообщению, израильские самолеты запустили ракеты по позициям армии Асада. Удар был нанесен во время отражения сирийской армии атак боевиков.
В пресс-службе армии Израиля подтвердили данные об атаке по военным объектам в Сирии. Ранее сообщалось, что израильские войска ударили по приграничные районам Сирии, откуда в пятницу велся обстрел из минометов по контролируемой Израилем части Голанских высот.
К оглавлению | Источник: news-front.info
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израиль все также как террористическое государство поддерживает террористов в СИРИИ.