Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 апреля 2017

На днях в н. п. Дахият Аль-Асад провинции Дамаск Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР была проведена медицинская гуманитарная акция, в ходе которой осмотрены нуждающиеся в оказании медицинской помощи из числа местных жителей.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из провинции Дамаск.

За помощью к российским военным обращались в том числе и родители с несовершеннолетними детьми. Один из таких детей с диагнозом ДЦП остро нуждался в инвалидном кресле-коляске. Специалистами ЦПВС была составлена заявка на поставку данного медицинского имущества и на днях она была доставлена в н. п. Дахият Аль-Асад и передана родителям.

Генерал Рыжов рассказал о ходе гуманитарной миссии:

«В рамках оказания гуманитарной помощи населению провинции Дамаск было определено при помощи доктора, что дети данной семьи имеют заболевание опорно-двигательной системы. По заявке Российского Центра по примирению сторон Минобороны была выделена инвалидная коляска для ребенка, который имеет серьезное заболевание. Данная помощь будет оказываться и впредь населению и особенно детям, которые имеют определенные заболевания», — сообщил генерал-майор Рыжов.

В свою очередь, сирийский военный поблагодарил Россию за помощь.

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