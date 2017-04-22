Символ чистоты

Иногда капля росы, стекая по нежному лепестку водного цветка, при падении превращается в прозрачный камень. Если он падает на дно водоема, то исчезает, а если ухитряется попасть в раскрытые створки ракушки — превращается в жемчуг. Цвет будущей жемчужины зависит от того, с какого цветка и в какое время суток падает роса. Когда капелька скатывается на закате с желтой кубышки, то и жемчуг приобретает красивый золотистый оттенок. Серебристый цвет получает жемчуг, подаренный полуденной росой из кувшинки, а нежно-розовый — тот, что родился на рассвете из капли с венчика лотоса. Удивительной красоты легенда, верно? Именно так считали наши предки, искренне любившие жемчуг. Особенно ценился жемчуг из северных рек, с которым всегда были связаны представления русского народа о радости. Еще одна легенда, отражающая это представление, гласит, что скатным жемчугом становятся слезы, скатившиеся по зеркалу в моменты радости.

А как еще люди могли реагировать на появление этого удивительного камня? Я даже не уверена, правильно ли относить его к драгоценным камням, ведь это творение природы является биогенным образованием, которое сформировалось благодаря реакции живого существа на инородный организм.

Когда в раковину моллюска (в частности, в мантию или в пространство между ней и створкой) попадает инородное тело, то в виде средства защиты от заражения выступает перламутр. Обычно он вырабатывается наружным слоем мантии, и создает тот самый красивый слой в ракушках, который переливается всеми цветами радуги. Но при попадании в тело мантии или в промежуток между створками песчинки (кусочка раковины, какого-нибудь мелкого паразита, не суть) она начинает и его обволакивать слоем перламутра, защищая таким образом тело от дальнейшего раздражения, и изолируя инородную вещицу. Концентрические слои перламутра будут и дальше ее обволакивать, тем самым постепенно формируя красивую жемчужину.

То, какой она будет, зависит от места, в котором началось “наращивание” перламутра: если, допустим, песчинка попала между створкой и мантией, то жемчужина будет сращена с раковиной. Если же она попала непосредственно в саму мантию, то жемчуг получится округлый, не “привязанный” к створкам. Иногда бывает и так, что жемчужина формируется без участия инородного тела — для этого достаточно любого внешнего повреждения. При этом эпителий смещается в ткань мантии, и в месте особого скопления клеток образуется уплотнение, в котором и развивается будущая драгоценность. Один из русских зоологов в начале XX века проводил исследования на жемчужницах с севера России, и выяснил, что всего существует три места в двустворчатой раковине, где может сформироваться жемчуг. Два из них — в мантии: под верхушечной впадиной и в самой толстой ее части, и еще одно — в мышце-замыкателе, отвечающей за работу створок раковины.

Жемчуг ценился с глубокой древности. Он единственный не требует предварительной ювелирной огранки или сложной обработки перед инкрустацией в украшение. Современное название “жемчуг” образовалось от древнерусского “женчугъ” — самое раннее написание слова было зафиксировано на кресте Ефросиньи Полоцкой, датированном 1161 годом. Было ли заимствовано слово “женчугъ”, точно нельзя сказать, но во многих языках есть схожие по звучанию и смыслу. В Китае его называли “чжэнь чжу” — “настоящий жемчуг”, в Италии — perla (“жемчужина”). У итальянцев его заимствовали французы и немцы (“perle”), а оттуда — англичане (“pearl”). Арабы чествовали “зеьчук”, татары — “зеньджу”. Существовали и такие названия, как скатень, ориенталь, зернь, перлы, магарит. И, как каждый драгоценный камень (наверное, все-таки камень), жемчуг окутан сотнями легенд и поверий. Предлагаю ознакомиться с небольшой их частью.

Будучи символом чистоты и невинности, жемчуг часто преподносился в виде нитки юной невесте: считалось, что если она пройдет в ней к алтарю, то будет верной и любящей женой, а молодоженов будут сопровождать процветание и удача. Правда, поверья уточняют, что это касается только нового жемчуга: унаследованный же может создать обратный эффект.

Что касается легенд, то одна из них утверждает, что двенадцать Небесных Врат Иерусалима были созданы именно из жемчужин, а сам жемчуг не что иное, как затвердевшие ангельские слезы: небожители оплакивали грехи людей.

В Древнем Китае жемчуг весьма ценили. Некогда ранги сановников из Поднебесной обозначались шариком, который украшал головной убор. Камни для украшения использовались самые разные, но именно жемчужная подвеска указывала на высокое положение своего обладателя в обществе. Были у китайцев и свои легенды. Одна из них гласит, что однажды на землю пролился (скорее, просыпался) настоящий дождь из жемчужин самых разных размеров. Он последовал за жестокой битвой между драконами, которую те затеяли в облаках. Еще одна, менее кровавая, повествует о красавице-Луне, которая любовалась своим отражением в морской воде. Море словно ловило нежный свет, и старалось “поймать” его распахнутыми створками раковин. Там лунный свет “концентрировался”, и превращался в такие же нежные, как и он сам, жемчужины, — крошечные воплощения Луны на земле.

Индийская знать, славившаяся своей любовью к драгоценностям, тоже не обошла жемчуг своим вниманием. Он входил в тройку самых дорогих камней, наряду с изумрудами и рубинами, и им стремились украшать как мебель и предметы быта, так и одежду, и головные уборы. Индийские легенды рассказывают о битве царя змей и древнего чудовища. Властелин ползучих гадов одолел противника, но и сам был смертельно ранен. В тех местах, где капли крови достигли дна рек, появились рубины, там, где они попали на песок — гранаты. Желчь погибающего змея превратилась в изумруды. Само море оплакивало царя, и его слезы, застывая, стали жемчугом.

По тому, как в древности представляли себе происхождение жемчуга, можно легко выяснить истинное к нему отношение. Камень, несущий негатив (даже символический), никогда не назовут “слезами моря” или “окаменевшим светом Луны”. Не отставал от своих восточных собратьев и античный мир. В Египте верили, что жемчуг дарует своему владельцу долгую жизнь и красоту. Знаменитая Клеопатра любила украшения с жемчугом, и поговаривают, что царица регулярно пила смесь из растворенной в уксусе жемчужины и гранатового сока (или ослиного молока). Проверить достоверность этой информации вряд ли удастся, но легенды говорят, что именно благодаря этому составу Клеопатра всегда выглядела весьма привлекательно. Эта же эссенция упоминается в еще одном повествовании. Якобы Клеопатра заключила с Марком Антонием пари, что сумеет угостить его самым дорогим в мире ужином. Не подозревая подвоха, мужчина согласился на пари и, разумеется, проиграл: под самый конец пиршества царица велела принести уксус, в который на глазах изумленного полководца опустила свою серьгу с огромной жемчужиной.

Дождавшись ее растворения, Клеопатра приготовила напиток и поделилась им с Марком Антонием. Говорят, что Калигула, когда назначил своего любимого коня Инцитата сенатором, “поздравил” его с должностью подарком и надел на лошадиную шею жемчужные бусы. Отображено участие жемчуга в кулинарии даже в знаменитой трагедии Шекспира:

Король его здоровье будет пить. Сейчас в бокал жемчужину он бросит ценнее той, которую в венце четыре датских короля носили.

Такая практика была довольно частой в знатных домах: считалось, что напиток, поданный в перламутровом сосуде, гораздо полезнее и вкуснее обычного, а жемчужина, брошенная на дно бокала, поправит здоровье пьющего. Старались добавлять только отборный жемчуг, крупный и ровный. Может, мы когда-нибудь и увидели бы эти сокровища, но увы — длительность жизни натурального жемчуга всего полторы сотни лет. Так что остается довольствоваться только легендами и “свидетельствами современников”. А вот чтобы вырасти в красивую жемчужинку диаметром около 5 мм, песчинке требуется до 15 лет — в первый год она может вырасти до 2 мм, а дальше ежегодно прибавлять по 0,3-0,5 мм.

Жемчуг мира

В архивах сохранились сведения о поставках жемчуга в Европу. Одним из “добытчиков” был Христофор Колумб, который выменивал его целыми мешками у жителей Венесуэлы. Черный жемчуг привез конкистадор, Эрнандо Кортес. Самые лучшие экземпляры разошлись по королевским семьям: в XVI веке таковыми считались жемчужины из приданого Екатерины Медичи, от которой они перешли к Марии Стюарт и Елизавете I.

Как существуют драгоценные камни с собственной историей, так и особо отличившиеся жемчужины обзаводятся своей. В 1579 году с одного из Жемчужных островов была привезена удивительной красоты “Перегрина”. Вес более 10 грамм, близкий к идеальному белый блеск (к слову, блеск — один из факторов, по которым дается оценка жемчуга). Этот экземпляр скатывался с любой мало-мальски наклонной поверхности, чем и заработал свое имя — “Перегрина” означает “путешественница”. Она досталась Марии Тюдор, а от нее уехала в Испанию, затем в Голландию, и в итоге попала к Элизабет Тейлор.

Среди прочих сокровищ из мировой казны значатся жемчужины с именами “Регент” (величиной с голубиное яйцо), Большая розовая жемчужина (94 грамма, внесена в Книгу рекордов Гиннесса, стоимость — $ 4,7 млн), Жемчужина Хоупа (90 граммов, диаметр 114 мм, длина — 51 мм). Но есть и такой жемчуг, который выделяется даже на фоне своих великолепных собратьев, например, “Голова Аллаха”, или Жемчужина Лао-Цзы. Жемчужину так прозвали за необычную форму, напоминающую голову в чалме. Сокровище было обнаружено на Филиппинах, и весило более 6 кг. Разумеется, такая ценность не могла не обрасти легендами. Считается, что еще 2500 лет назад основатель даосизма вложил амулет с изображением себя, Конфуция и Будды в раковину-жемчужницу. По факту философ открыл способ искусственного выращивания жемчуга, но на деле к нему прибегли только в начале XX века. Ученики Лао-Цзы передавали друг другу раковину по наследству, каким-то хитрым способом пересаживали жемчужину в более просторную обитель, и в один прекрасный момент им потребовалось перевезти ценность морским путем. Разумеется, корабль потерпел крушение, и раковина с сокровищем опустилась в морскую пучину. Расти она не прекратила, а потому, когда филиппинский ловец жемчуга выловил это морское чудовище, размеры новой рекордсменки составили 67 см в длину и 30 см в ширину.

На сегодняшний день это самая большая жемчужина в мире, и ее стоимость достигает $ 40 млн. Однако, по утверждению японских специалистов, если не обеспечить жемчугу должный уход, то он быстро “умрет”, поэтому часто в витринах японских ювелирных магазинов можно увидеть несколько стаканов с водой. Если заметите такие — значит, владелец печется о сохранности своего товара.

Добыча в России

Морской жемчуг собирают у берегов Японии и Шри-Ланки, а также в Персидском заливе и на дне Красного моря. Речной, пресноводный — в Германии, Китае, России, и некоторых странах Северной Америки.

Трудно поверить, но всего несколько веков назад Россия была одним из мировых лидеров по добыче жемчуга. Им инкрустировали короны и церковные оклады, свадебные украшения, одежду и головные уборы.

Об изготовлении ювелирных украшений промолчу: несложно догадаться, что перламутрового сырья для них было предостаточно, чем народ и пользовался. Причем в прямом смысле, особенно там, где велся промысел: его никто не контролировал, а потому женщины почти любого достатка украшали шею бусами из местного жемчуга. В 1843 году немецкий исследователь отмечал, что даже бедные рыбачки носили на шее несколько жемчужных ниток, что уж говорить о более зажиточных женщинах. Постоянная добыча велась на 77 российских реках, а всего жемчугоносных водоемов насчитывалось более 150; причем треть всего добытого материала давали северные губернии.

Диадема "Русская красавица", изготовленная по приказу императора Николая I для своей жены Александры Федоровны в 1841 году

Как было заведено при любом ответственном деле, перед началом добычи следовало не только получить благословение, но и покаяться в грехах, и причаститься, потому что приступать к лову жемчуга следовало только в хорошем настроении и с чистым сердцем. Не допускалось никаких ссор и брани: считалось, что это может испортить, погубить жемчуг. Хорошенько вымытые в бане, одетые в чистую рубаху, ловцы выходили на промысел. Становится понятно, откуда “растут ноги” у русских поверий касаемо жемчуга: разве мог он не принести удачу владельцу, если добывать его шли в приподнятом настроении?

В реках Карелии его добывали в последние месяцы лета, когда уровень воды опускался до минимума, и она хорошенько прогревалась. На специально сооруженном для этой цели плоту, в центре которого имелось небольшое отверстие, ловцы отходили от берега. Сквозь отверстие старались просмотреть дно.

Если замечали раковину — вытаскивали, чем получится достать: руками, ногами, или специальными шестами, расщепленными на конце. Сразу раковины не вскрывали — только набрав достаточное количество, начиналась их обработка. Если речушка была мелкой, то обходились без плотов, просто разгуливая в воде и на ощупь собирая жемчужниц. Впоследствии указом Петра I на добычу отправляли чиновников, в обязанности которым вменялся поиск людей — добровольцев или на кабальных условиях — которые будут собирать жемчужниц. Это было очень насыщенное время года: активизировались скупщики, которые ужами вились вокруг добытчиков и скупали у них улов. Особо ушлые ухитрялись договариваться с корабельщиками, сдавали им жемчуг по завышенной цене, а те, сходив в дальние страны и вернувшись обратно, продавали его в России еще дороже, позиционируя как морской. И все равно Россия ухитрялась экспортировать жемчуг на огромные суммы.

Куда же делся русский жемчуг? Все началось с 1721 года. Петр I издал указ, которым попытался упорядочить добычу (конечно, такие суммы мимо казны уплывают — никакой самодержец не утерпит). Поначалу частный промысел вовсе запретили, но, видимо, что-то пошло не так, и через несколько лет указ был отредактирован: заниматься частным промыслом можно, но самые крупные и красивые экземпляры добытчик обязан был сдать государству. Разумеется, за вознаграждение. А в 1764 году была внесена еще одна поправка, согласно которой разрешалось “ловить жемчуг в реках-озерах, в чьих бы они дачах ни были, всем невозбранно”.

Через сто лет добыча сильно сдала позиции: экспорт принес казне всего 1,5 тысячи рублей. Никакие меры правительства не дали результатов. С развитием промышленности ухудшается экологическая ситуация, и, так как раковины-жемчужницы чувствуют себя хорошо только в чистых реках, то большую часть жемчугоносных рек Россия потеряла. Непонятно, с чего вдруг в 1912 году был резкий скачок в добыче — сумма экспорта составила 300 тысяч рублей золотом, но уже после 1917 новое правительство сочло организацию жемчужного промысла нецелесообразной. Сейчас на севере снова ведется добыча, правда, больше на экспериментальном уровне. С 1991 года новая технология позволяет частично открывать раковину, и не допускать гибели ставшей редкой жемчужницы. Их осталось чрезвычайно мало: в России всего несколько десятков рек, в которых популяции этих моллюсков еще достаточно многочисленны, но идет их активное замещение другими, менее прихотливыми.

Жемчуг и японцы

Когда в начале XX века один из японских ловцов жемчуга искусственно вырастил жемчужину, он и не догадывался, что лишит работы целую отрасль. Действительно, сейчас активно выращивают так называемый “культурный” жемчуг: в раковину заносят песчинку, и она начинает ее обрабатывать. Правда, уровень смертности моллюсков-носителей иногда достигает 40%, так как не всегда раковины принимают инородное тело, но постепенно этот показатель снижается.

Рынки быстро заполнились новинкой: по качеству выращенный жемчуг почти ничем не уступает обычному, и даже удается вырастить жемчужины разных цветов и формы. Однако ама практически стали безработными.

Дословно “ама” переводится как “человек моря”, и существует два варианта написания этого иероглифа, которые можно перевести как “муж моря” и “женщина моря”. Но по большей части ныряльщиками становятся молодые женщины: считается, что они гораздо лучше переносят погружение на 15-20 метров, и могут дольше находиться под водой. Это очень древняя профессия, возраст которой более 2000 лет.

Раньше хорошей ныряльщицей считалась та, что сумеет погрузиться на глубину не менее 15 метров, и продержаться под водой больше минуты. Снаряжение ама состояло из набедренной повязки-фундоси, на которой крепился инструмент для выкорчевывания устриц из скал, проволочная кошелка, нож, и, иногда — перчатки.

Сегодня применяются и специальные костюмы для ныряния, и ласты, но позволить их себе может не каждая ныряльщица, к тому же ама стремятся сохранить традиции своей профессии. Ама добывали только жемчуг, но с появлением плантаций по выращиванию перлов им приходится добывать еще и водоросли, и морских ежей, и много еще чего. Раньше ама зарабатывали в разы больше многих квалифицированных служащих — женщина-ама даже мужа могла сама себе выбрать, так как являлась абсолютно самостоятельным членом семьи и часто единственным кормильцем. Теперь же, когда цены на их добычу упали, популярность профессии снизилась, а с ней, соответственно, и доход. Поэтому приходится совмещать основную работу с сельским хозяйством и рыболовством. На сегодняшний день осталось всего несколько мест, где ама, как и несколько веков назад, погружаются на морское дно в набедренных повязках: туда очень часто приезжают туристы, чтобы поглазеть на бесстрашных русалок, раз за разом ныряющих в пучину в поисках сокровищ.

Примечательно то, что, несмотря на свой солидный “возраст” в качестве ювелирного украшения, классический жемчуг никогда не выйдет из моды. Он универсален, так как подходит к любой одежде и почти любому стилю. Еще более удивителен тот факт, что жемчуг никогда не обесценивался: будь то находка конкистадора или выращенный на ферме камешек, он всегда будет притягивать к себе внимание.







Источник: slavyanskaya-kultura.ru