Северная Корея ответит тотальной войной на агрессию против себя

КНДР на тотальную войну ответит тотальной войной, поскольку является ядерной державой, способной противостоять США.

Об этом заявили в МИД Северной Кореи, пишут Известия.

«На тотальную войну КНДР ответит тотальной войной, на ядерную — ядерными ударами», – цитирует издание неназванного дипломата из Пхеньяна.

Кроме того, он подверг критике администрацию президента США Дональда Трампа, обвинив ее в том, что ситуация на полуострове стала опасной.

Дипломат добавил, что Вашингтон ежедневно угрожает Северной Корее и предупредил, что Пхеньян внимательно следит за всеми маневрами США в полной готовности ответить на любые провокации. При этом он обратил внимание на то, что к берегам полуострова была послана авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Карлом Винсоном».

Источник: news-front.info