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Северная Корея ответит тотальной войной на агрессию против себя

08:25. 22 апреля 2017 Просмотров - 103 Один комментарий Опубликовал:

Северная Корея ответит тотальной войной на агрессию против себя

КНДР на тотальную войну ответит тотальной войной, поскольку является ядерной державой, способной противостоять США.

Об этом заявили в МИД Северной Кореи, пишут Известия.

«На тотальную войну КНДР ответит тотальной войной, на ядерную — ядерными ударами», – цитирует издание неназванного дипломата из Пхеньяна.

Кроме того, он подверг критике администрацию президента США Дональда Трампа, обвинив ее в том, что ситуация на полуострове стала опасной.

Дипломат добавил, что Вашингтон ежедневно угрожает Северной Корее и предупредил, что Пхеньян внимательно следит за всеми маневрами США в полной готовности ответить на любые провокации. При этом он обратил внимание на то, что к берегам полуострова была послана авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Карлом Винсоном».

Источник: news-front.info

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Один комментарий»

  • 212 188
    Мефодий 22 апреля 2017 в 12:49 Ссылка Пометить
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    как же богоизбранные Корею без внимания оставили?
    нехорошо,вот теперь этот корейский лидер и залупается.

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