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Сэлфи – психическое расстройство

11:03. 22 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Американская психиатрическая ассоциация (АПА) официально подтвердила то, о чем многие и сами догадывались: постоянное фотографирование себя (так называемые «сэлфи») является психическим расстройством.

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Расстройство называется «сэлфитис» (selfitis) и определяется как обсессивно-компульсивное желание сфотографировать самого себя и выложить фото в социальных медиа как способ восполнить недостаток самоуважения и заполнить пробел в близости.

В соответствии с решением Американской психиатрической ассоциации, существует три уровня расстройства:


1. Пограничное сэлфитис: фотографировать самого себя, по крайней мере три раза в день, но не отправлять фото в социальные сети;

2. Острое сэлфитис: фотографировать самого себя по крайней мере три раза в день и размещать каждую из фотографий в социальных сетях;

3. Хроническое сэлфитис: Неконтролируемое желание фотографировать самого себя круглосуточно и размещать все сделанные фотографии в социальных медиа более чем шесть раз в день.

Кроме того, недавно стало известно, что учёные признали публикацию фотографий из спортзала или с утренних пробежек признаком наличия серьезного психического заболевания – нарциссического расстройства личности.

Еще ранее представители организации защиты прав животных потребовали дать индонезийской макаке право интеллектуальной собственности на сэлфи.

Представители организации PETA (Люди за этичное обращение с животными) потребовали предоставить макаке, сделавшей широко известное сэлфи, интеллектуальные права на снимок.

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В частности, как отметили правозащитники, Наруто самостоятельно сделал снимок, нажав на кнопку камеры британского репортера Дэвида Слэйтера, который позже использовал изображение в своей книге «Личности дикого мира».

источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: общество, Психиатрия, селфи, учёные
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