Сэлфи – психическое расстройство
11:03. 22 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Американская психиатрическая ассоциация (АПА) официально подтвердила то, о чем многие и сами догадывались: постоянное фотографирование себя (так называемые «сэлфи») является психическим расстройством.
Расстройство называется «сэлфитис» (selfitis) и определяется как обсессивно-компульсивное желание сфотографировать самого себя и выложить фото в социальных медиа как способ восполнить недостаток самоуважения и заполнить пробел в близости.
В соответствии с решением Американской психиатрической ассоциации, существует три уровня расстройства:
1. Пограничное сэлфитис: фотографировать самого себя, по крайней мере три раза в день, но не отправлять фото в социальные сети;
2. Острое сэлфитис: фотографировать самого себя по крайней мере три раза в день и размещать каждую из фотографий в социальных сетях;
3. Хроническое сэлфитис: Неконтролируемое желание фотографировать самого себя круглосуточно и размещать все сделанные фотографии в социальных медиа более чем шесть раз в день.
Кроме того, недавно стало известно, что учёные признали публикацию фотографий из спортзала или с утренних пробежек признаком наличия серьезного психического заболевания – нарциссического расстройства личности.
Еще ранее представители организации защиты прав животных потребовали дать индонезийской макаке право интеллектуальной собственности на сэлфи.
Представители организации PETA (Люди за этичное обращение с животными) потребовали предоставить макаке, сделавшей широко известное сэлфи, интеллектуальные права на снимок.
В частности, как отметили правозащитники, Наруто самостоятельно сделал снимок, нажав на кнопку камеры британского репортера Дэвида Слэйтера, который позже использовал изображение в своей книге «Личности дикого мира».
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Расстройство называется «сэлфитис» (selfitis) и определяется как обсессивно-компульсивное желание сфотографировать самого себя и выложить фото в социальных медиа как способ восполнить недостаток самоуважения и заполнить пробел в близости.
В соответствии с решением Американской психиатрической ассоциации, существует три уровня расстройства:
1. Пограничное сэлфитис: фотографировать самого себя, по крайней мере три раза в день, но не отправлять фото в социальные сети;
2. Острое сэлфитис: фотографировать самого себя по крайней мере три раза в день и размещать каждую из фотографий в социальных сетях;
3. Хроническое сэлфитис: Неконтролируемое желание фотографировать самого себя круглосуточно и размещать все сделанные фотографии в социальных медиа более чем шесть раз в день.
Кроме того, недавно стало известно, что учёные признали публикацию фотографий из спортзала или с утренних пробежек признаком наличия серьезного психического заболевания – нарциссического расстройства личности.
Еще ранее представители организации защиты прав животных потребовали дать индонезийской макаке право интеллектуальной собственности на сэлфи.
Представители организации PETA (Люди за этичное обращение с животными) потребовали предоставить макаке, сделавшей широко известное сэлфи, интеллектуальные права на снимок.
В частности, как отметили правозащитники, Наруто самостоятельно сделал снимок, нажав на кнопку камеры британского репортера Дэвида Слэйтера, который позже использовал изображение в своей книге «Личности дикого мира».
источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com