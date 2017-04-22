Сэлфи – психическое расстройство

Расстройство называется «сэлфитис» (selfitis) и определяется как обсессивно-компульсивное желание сфотографировать самого себя и выложить фото в социальных медиа как способ восполнить недостаток самоуважения и заполнить пробел в близости.В соответствии с решением Американской психиатрической ассоциации, существует три уровня расстройства:1.: фотографировать самого себя, по крайней мере три раза в день, но не отправлять фото в социальные сети;2.: фотографировать самого себя по крайней мере три раза в день и размещать каждую из фотографий в социальных сетях;3.: Неконтролируемое желание фотографировать самого себя круглосуточно и размещать все сделанные фотографии в социальных медиа более чем шесть раз в день.Кроме того, недавно стало известно, что учёные признали публикацию фотографий из спортзала или с утренних пробежек признаком наличия серьезного психического заболевания – нарциссического расстройства личности.Еще ранее представители организации защиты прав животных потребовали дать индонезийской макаке право интеллектуальной собственности на сэлфи.Представители организации PETA (Люди за этичное обращение с животными) потребовали предоставить макаке, сделавшей широко известное сэлфи, интеллектуальные права на снимок.В частности, как отметили правозащитники, Наруто самостоятельно сделал снимок, нажав на кнопку камеры британского репортера Дэвида Слэйтера, который позже использовал изображение в своей книге «Личности дикого мира».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com