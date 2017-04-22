Президент РФ Путин назвал сохранение самобытности народов приоритетом государства
«Подчеркну, государство придаёт приоритетное значение вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укреплению мира, межнационального и межрелигиозного согласия в стране. И потому обязательно получат дальнейшее развитие программы по поддержке национальных языков, школ, культурных и образовательных центров, будут воплощаться в жизнь просветительские, межрегиональные, международные проекты», — говорится в приветствии президента участникам форума.
Глава государства также выразил уверенность в том, что для данной работы необходимы совместные усилия органов государственной власти, институтов гражданского общества, научных и экспертных кругов.
Источник: news-front.info
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Самобытность уничтожена под корень, молодёжь без традиций сидит чатится и порнушку качает..
Самое время про неё важно надуть щёки ))
Мои аплодисменты.
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Всего в России проживает 776 национальностей. Много правда? Для всех делалось и делается очень много для сохранения идентичности. Для всех, кроме титульной нации, русских. Разве вы этого не заметили? Русские делаются какой то безликой массой, как кисель в кастрюле. А про проблемы русских и заикаться не моги, тут же станешь националистом. Скоро доведут русских до меньшинства в этой кучке из 776 языков. Вот тогда наверное в музеях указочками будут тыкать в чучело и объяснять туристам, – вот русский, так он одевался и так выглядел. Вот такая у нас национальная политика.