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Президент РФ Путин назвал сохранение самобытности народов приоритетом государства

12:19. 22 апреля 2017 Просмотров - 63 2 коммент. Опубликовал:

Президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной участникам и гостям съезда народов Татарстана, отметил, что государство придает приоритетное значение сохранению идентичности и самобытности каждого народа и укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране, об этом сообщает RT, со ссылкой на сайте Кремля.

«Подчеркну, государство придаёт приоритетное значение вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укреплению мира, межнационального и межрелигиозного согласия в стране. И потому обязательно получат дальнейшее развитие программы по поддержке национальных языков, школ, культурных и образовательных центров, будут воплощаться в жизнь просветительские, межрегиональные, международные проекты», — говорится в приветствии президента участникам форума.

Глава государства также выразил уверенность в том, что для данной работы необходимы совместные усилия органов государственной власти, институтов гражданского общества, научных и экспертных кругов.

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, лента новостей, Новости, новости россии, президент, Путин, Россия, рф
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2 коммент.»

  • 1494 480
    SR 22 апреля 2017 в 13:55 Ссылка Пометить
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    Самобытность уничтожена под корень, молодёжь без традиций сидит чатится и порнушку качает..
    Самое время про неё важно надуть щёки ))
    Мои аплодисменты.

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  • 6304 5438
    Олег Козлов 22 апреля 2017 в 14:44 Ссылка Пометить
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    Всего в России проживает 776 национальностей. Много правда? Для всех делалось и делается очень много для сохранения идентичности. Для всех, кроме титульной нации, русских. Разве вы этого не заметили? Русские делаются какой то безликой массой, как кисель в кастрюле. А про проблемы русских и заикаться не моги, тут же станешь националистом. Скоро доведут русских до меньшинства в этой кучке из 776 языков. Вот тогда наверное в музеях указочками будут тыкать в чучело и объяснять туристам, – вот русский, так он одевался и так выглядел. Вот такая у нас национальная политика.

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