Президент РФ Путин назвал сохранение самобытности народов приоритетом государства

«Подчеркну, государство придаёт приоритетное значение вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укреплению мира, межнационального и межрелигиозного согласия в стране. И потому обязательно получат дальнейшее развитие программы по поддержке национальных языков, школ, культурных и образовательных центров, будут воплощаться в жизнь просветительские, межрегиональные, международные проекты», — говорится в приветствии президента участникам форума.

Глава государства также выразил уверенность в том, что для данной работы необходимы совместные усилия органов государственной власти, институтов гражданского общества, научных и экспертных кругов.