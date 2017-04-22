Миф: Уголковые отражатели на Луне установили астронавты

В местах посадки Аполлон-11 (16-24 июля 1969; первая высадка на Луну; пребывание на Луне – 21 час/ из них – 2,5 часа вне модуля; на Землю доставлено 20 кг лунного грунта), Аполлон-14 (31 января 9 февраль 1971; третья высадка.33 час / 9 час, 42 кг грунта) и Аполлон-15 (26 июля 7 августа 1971; четвёртая высадка; 67 час / 10,5 час, 76,7 кг грунта) были оставлены лазерные отражатели, местонахождение которых подтверждено посредством лазерной локации с Земли. Кроме того, были оставлены на Луне ряд электронных приборов, которые и после отлёта астронавтов передавали информацию.

В местах посадки Аполлон-11 (16-24 июля 1969; первая высадка на Луну; пребывание на Луне – 21 час/ из них – 2,5 часа вне модуля; на Землю доставлено 20 кг лунного грунта), Аполлон-14 (31 января 9 февраль 1971; третья высадка.33 час / 9 час, 42 кг грунта) и Аполлон-15 (26 июля 7 августа 1971; четвёртая высадка; 67 час / 10,5 час, 76,7 кг грунта) были оставлены лазерные отражатели, местонахождение которых подтверждено посредством лазерной локации с Земли. Кроме того, были оставлены на Луне ряд электронных приборов, которые и после отлёта астронавтов передавали информацию.

Одним из доказательств высадки американцев на Луне является лазерный отражатель.Астронавты доставили на Луну уголковые отражатели, которые затем обнаруживались с Земли с помощью лазерных световых импульсов. Это неоспоримо доказывает факт посещения астронавтами Луны.

Илл. 1. Уголковый отражатель, установленный Элдрином Аполлон-11.





Контраргумент Уголковый отражатель, установленный Элдрином Аполлон-11. Standard (300 KB) и Hi-Res (1494KB)

Попова А. И., Абрамов И. В., Алексеева Л. А., Голубев В.Н., Гребенщиков Д.В., Данилычев Н.Н., Доброхотова А.В., Ермолович Л.М., Жуков И.М., доц., Караваев Е.В., к.ф.-м.н. Г.И. Козин, Козлов Н.И., Копейкин А. В., Кривенко О. В., проф., д.ф.-м.н. Куимов К. В., ст. н.с., к.т.н. Кучеренко А.А., Кучерявый А.В., доц., к.ф.-м.н. А.И. Луковников, А.Е. Никольский, проф., д.ф.-м.н. Новик В.К., Орлов М.Ю., Перов В.В., Поспелов Д.В., заслуженный испытатель космической техники, генерал- лейтенант Семёнов В.В. и группа ведущих специалистов ракетно-космической корпорации «Машиностроение», ст. н. с., к.г.-м.н. Тарасов Н.Н., доц., к.ф.-м.н. Г. В. Тихомиров, ракетчик О.П.Токарев, Удальцов Р.В., капитан 1-го ранга Филатов В.А., к.ф.-м.н. Харитонов А.М., к.т.н. Харченков А.М., Харченков Д.А. и Харченкова М.В., проф., д.ф.-м.н. А.А. Чистяков, Чичварин А. В., генеральный конструктор орбитальной станции «Алмаз» Эйнис А. И., Юпатов С. В., Якутин Н.В., журналист Мухин и многие другие.



Лазерный отражатель, а, более точно, уголковый отражатель – состоит из большого числа специальных призм, жестко установленных на панели – держателе.



Такие отражатели обладают свойством: их ориентацию в пространстве можно менять на 20-30о и всё равно упавший на него Любой луч отражается точно в ту точку, из которой был выпущен. Они не требуют точной настройки по отношению к падающему лучу.



Поэтому их доставку на Луну можно «поручить» автоматическим космическим аппаратам. Это прекрасно доказали советские автоматические аппараты «Луноход-1» и «Луноход-2» (илл. а), соответственно в 1970 г. и 1973 г. [



На каждом из них был установлен уголковый отражатель (на рис. на него указывает белый значок). Масса уголкового отражателя невелика – 10-20 кг. Так что, для того чтобы доставить отражатели на Луну, не обязательно посылать туда астронавтов.



Лунные автоматы ещё за три года до Аполлонов неоднократно доставляли на Луну многочисленные электронные приборы, передававшие данные своих измерений по радио [НАСА http://www.astronautix.com/craft/surveyo r.htm ;



Всего до полётов «лунных» «Аполлонов» на Луне сели семь американских аппаратов (илл. б). Каждый «Сервейер» доставлял на Луну приборы и устройства с общей массой не менее 60 кг. Лазерный отражатель, а, более точно, уголковый отражатель – состоит из большого числа специальных призм, жестко установленных на панели – держателе.Такие отражатели обладают свойством: их ориентацию в пространстве можно менять на 20-30о и всё равно упавший на него Любой луч отражается точно в ту точку, из которой был выпущен. Они не требуют точной настройки по отношению к падающему лучу.Поэтому их доставку на Луну можно «поручить» автоматическим космическим аппаратам. Это прекрасно доказали советские автоматические аппараты «Луноход-1» и «Луноход-2» (илл. а), соответственно в 1970 г. и 1973 г. [ http://www.skeptik.net/conspir/appe nd3.htm – исследование Луны автоматическими аппаратами в 1958-76 гг.].На каждом из них был установлен уголковый отражатель (на рис. на него указывает белый значок). Масса уголкового отражателя невелика – 10-20 кг. Так что, для того чтобы доставить отражатели на Луну, не обязательно посылать туда астронавтов.Лунные автоматы ещё за три года до Аполлонов неоднократно доставляли на Луну многочисленные электронные приборы, передававшие данные своих измерений по радио [НАСА http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lun ar/surveyor.html http://nssdc.gsfc.nasa.gov/database/Mast erCatalog?sc=1968-001A ; подробно на русском http://ido.kemsu.ru/space/ams/Surveyor.h tm ].Всего до полётов «лунных» «Аполлонов» на Луне сели семь американских аппаратов (илл. б). Каждый «Сервейер» доставлял на Луну приборы и устройства с общей массой не менее 60 кг.

Илл. 2. Автоматические аппараты доставляли на Луну и отражатели, и электронные приборы:

советский самоходный аппарат «Луноход», 1 -солнечная батарея; 2 – телефотометры; 3-прибор оценки проходимости; 4-выносной блок аппаратуры «РИФМА»; 5 – телекамера; 6 – астрофотометр; 7 – уголковый отражатель; 8 – магнитометр; 9 – выносная телекамера; 10 – остронаправленная антенна; 11- фотоприемник (посадочная масса – 756 кг)

Илл. 3. Американский аппарат «Сервейер» (посадочная масса ~280кг, доставляли на Луну приборы с общей массой ~60кг)





История запусков:

• Surveyor 1 — запуск 30 мая 1966; посадка в Океан бурь (Oceanus Procellarum), 2 июня 1966

• Surveyor 2 — запуск 20 сентября 1966; крушение недалеко от кратера Коперник (Copernicus), 23 сентября 1966

• Surveyor 3 — запуск 17 апреля 1967; посадка в Океан бурь (Oceanus Procellarum), 20 апреля 1967

• Surveyor 4 — запуск 14 июля 1967; крушение в Центральном заливе (Sinus Medii), 17 июля 1967

• Surveyor 5 — запуск 3 сентября 1967; посадка в море Спокойствия (Mare Tranquillitatis), 11 сентября 1967

• Surveyor 6 — запуск 7 ноября 1967; посадка в Центральном заливе (Sinus Medii), 10 ноября 1967

• Surveyor 7 — запуск 7 января 1968; посадка недалеко от кратера Тихо (Tycho), 10 января 1968

Илл. 4. Местоположение уголковых отражателей

Т. о., СССР тоже доставил на Луну уголковый отражатель, но не хвалится, что его космонавты были на Луне.



Так что появление на Луне отражателей и приборов не может служить доказательством того, что на Луне были астронавты.





Аргумент К. П. Феоктистов, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, доктор технических наук, профессор; первый конструктор космических кораблей, которому выпало опробовать свое детище "в деле": [К.Феоктистов "Траектория жизни”, М.,Вагриус,2000, 384с. Раздел «Опыт лунной программы». В Интернете:

«…После полета Гагарина некоторые американские журналисты высказывали мнение о возможной мистификации.



Но официальные круги (правительство, НАСА) с такими высказываниями не выступали… главное, они слушали разговоры по телефону Земли с Гагариным, могли фиксировать сигналы, передаваемые на борт корабля, телеметрическую информацию, передаваемую с борта корабля на Землю, и, возможно, даже телевизионное изображение Гагарина, передаваемое на наземные пункты.



Так что американцы знали, что Гагарин действительно совершил полет, и достаточно корректно себя вели. И когда Армстронг, Олдрин и Коллинз летели на Луну, наши приемные радиосредства принимали сигналы с борта "Аполлона-11", разговоры, телевизионную картинку о выходе на поверхность Луны». летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, доктор технических наук, профессор; первый конструктор космических кораблей, которому выпало опробовать свое детище "в деле": [К.Феоктистов "Траектория жизни”, М.,Вагриус,2000, 384с. Раздел «Опыт лунной программы». В Интернете: http://www.epizodsspace.narod.ru/bibl/fe oktistov/traektoria/obl.html ]:«…После полета Гагарина некоторые американские журналисты высказывали мнение о возможной мистификации.Но официальные круги (правительство, НАСА) с такими высказываниями не выступали… главное, они слушали разговоры по телефону Земли с Гагариным, могли фиксировать сигналы, передаваемые на борт корабля, телеметрическую информацию, передаваемую с борта корабля на Землю, и, возможно, даже телевизионное изображение Гагарина, передаваемое на наземные пункты.Так что американцы знали, что Гагарин действительно совершил полет, и достаточно корректно себя вели. И когда Армстронг, Олдрин и Коллинз летели на Луну, наши приемные радиосредства принимали сигналы с борта "Аполлона-11", разговоры, телевизионную картинку о выходе на поверхность Луны».

Контраргумент



С. ШАМСУТДИНОВ и И. МАРИНИН, сотрудники ТО «Видеокосмос».



В истории высадок на Луну много противоречивой информации.



Вот какой интересный эпизод из истории лунной гонки подтверждает эту мысль [Полеты, которых не было



«2 марта 1968 года СССР запустил на высокую орбиту, почти достающую Луну (с апогеем около 300 тысяч км) беспилотный корабль «Зонд-4».



В Евпаторийском центре управления полётом находились Павел Попович и Виталий Севастьянов, которые в течение шести суток вели переговоры с ЦУПом через ретранслятор «Зонда-4», имитируя полёт к Луне и обратно. Подслушав их, специалисты НАСА решили, что советские космонавты летят к Луне…»



Последние слова из этой истории означают, что специалисты НАСА, в противовес мнению К. П. Феоктистова, не считали подслушанные радиопереговоры главным источником информации. сотрудники ТО «Видеокосмос».В истории высадок на Луну много противоречивой информации.Вот какой интересный эпизод из истории лунной гонки подтверждает эту мысль [Полеты, которых не было http://epizodsspace.narod.ru/bibl/stati/p ol-kot.html ]:«2 марта 1968 года СССР запустил на высокую орбиту, почти достающую Луну (с апогеем около 300 тысяч км) беспилотный корабль «Зонд-4».В Евпаторийском центре управления полётом находились Павел Попович и Виталий Севастьянов, которые в течение шести суток вели переговоры с ЦУПом через ретранслятор «Зонда-4», имитируя полёт к Луне и обратно. Подслушав их, специалисты НАСА решили, что советские космонавты летят к Луне…»Последние слова из этой истории означают, что специалисты НАСА, в противовес мнению К. П. Феоктистова,

Поэтому, знакомиться с записями разговоров астронавтов и смотреть телекартинки НАСА, конечно, нужно, но относиться к ним следует с разумным скепсисом, перепроверяя их достоверность всеми доступными способами.





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