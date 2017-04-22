Лекция о политике в кино
10:40. 22 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В серии лекций, которые были прочитаны мной в последнее время перед студентами и молодежной аудиторией, была и лекция «Политика в кино». Не являясь специалистом по кинематографу, я хотел показать, как средством кино, его языком распространяются определенные идеи, формируются определенные образы, внедряются идеи.
P.S. Время летит очень быстро. Режиссёр автор «Триумфа воли» Лени Рифеншталь уже умерла и несёт ответ за свою жизнь перед Всевышним.
Источник: nstarikov.ru