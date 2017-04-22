Лекция о политике в кино

В серии лекций, которые были прочитаны мной в последнее время перед студентами и молодежной аудиторией, была и лекция «Политика в кино». Не являясь специалистом по кинематографу, я хотел показать, как средством кино, его языком распространяются определенные идеи, формируются определенные образы, внедряются идеи.



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P.S. Время летит очень быстро. Режиссёр автор «Триумфа воли» Лени Рифеншталь уже умерла и несёт ответ за свою жизнь перед Всевышним.

Источник: nstarikov.ru