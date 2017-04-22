Кто делает клипы западным поп-звёздам?

Наверняка, вы замечали, что музыкальные клипы популярных исполнителей зачастую либо не соответствуют содержанию текста песни, либо придают ему совершенно новые смысловые оттенки, меняя изначальный посыл композиции. В качестве примера рассмотрим всем известную песню Леди Гаги «Paparazzi». В тексте поётся про вспышки фотокамер, тягу к своему кумиру, а видеоряд наполнен гламурными сценами убийств. Кто создал это видео, не сама же Леди Гага сидела и придумывала для своей песни сценарий с множеством трупов?

Просматривая историю съёмок этого клипа можно встретить вот такого персонажа в весьма многозначительной футболке. Что же это за человек, который во время съёмок позволяет себе расхаживать в символике с перевёрнутой пентаграммой и рогатой головой? Это один из самых популярных западных режиссёров музыкальных клипов – Йонас Окерлунд. Он создаёт видео для таких звёзд, как Мадонна, Beyonce, Бритни Спирс, Rammstein, Пинк, David Guetta и многих других.

Имя Йонаса вряд ли кому-то известно в России, но с его творчеством знаком практически каждый. Ведь его ролики набирают сотни миллионов просмотров в интернете, и их регулярно показывают в том числе на российском телевидении. Например, всем известный клип группы Cardigans «My Favourite Game» – в тексте про несложившиеся отношения, а видео посвящено эффектному суициду.

Ну что же, давайте исправим эту несправедливость и познакомим россиян с человеком, создающим такие «шедевры». Информации о Йонасе Окерлунде не так много, но она очень показательна. Родился в Швеции. Свой творческий путь начал в 18 лет в качестве барабанщика в шведской музыкальной группе Bathory. Группа была названа в честь венгерской графини Елизаветы Батори, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств.

В Википедии открыто сообщается, что лирическая составляющая ранних композиций группы Bathory была посвящена воинствующему сатанизму. Желающие узнать, что скрывается за этим выражением, могут почитать в интернете переводы их песен, но не рекомендуем. То есть ещё в 80-е годы 20 века Йонас Окерлунд вместе с другими музыкантами уже занимался продвижением идеологии сатанизма в молодёжной среде. Если зайти на официальный сайт группы, то встретим там логотип церкви сатаны.

Но с момента участия Йонаса в Bathory прошло более 30 лет, и за это время человек мог полностью изменить свои взгляды. Поэтому давайте зайдём на официальный сайт самого Окерлунда, ведь, наверняка, прежде, чем обратиться к нему по поводу создания клипа, заказчики заглядывают на его страницу, чтобы как минимум найти контакты.

Сайт сделан в готическом стиле и весьма скромно, но портфолио выглядит впечатляюще. Как мы говорили, свои клипы у него заказывают и Рианна, и Мадонна, и The Rolling Stones, и Metallica, и даже Pussy Riot для песни с названием «Make America Great Again», что переводится как «Сделай снова Америку великой». Ну да ладно, оставим заслуги Йонаса в стороне, и обратим внимание на символику.

Во-первых, курсор на сайте у нас превращается то в пентаграмму, то в фигурку, изображающую чёртика – с хвостом, рогами и крылышками. Слева можем видеть логотип Йонаса, на котором помимо самого имени режиссёра изображены 5 пентаграмм, внизу перевёрнутый крест, а вверху кто-то с рогами и крылышками. И если мы попробуем посмотреть какое-то видео на сайте Йонаса, то во время загрузки нас будет встречать вот такая рогатая голова. Кстати, давайте оценим его последнее видео, в котором Йонас как раз рассказывает о себе и своём творчестве.

Отрывок из видео «Directors Talk- Jonas Åkerlund»: «Я всегда был вампиром. Я просто нахожу спокойствие, когда живу в тёмном окружении. Если ты мужчина, я думаю, самое сильное, чем ты можешь обладать, – это женщиной внутри себя».

Если кто-то считает, что вся эта символика не несёт никакого смысла, то вы глубоко заблуждаетесь. Далеко за примером ходить не будем. Логотип проекта Научи хорошему – представляет собой облако слов, сделанное из стихотворения Маяковского «Что такое хорошо, и что такое плохо», и несёт в себе смыслы, заложенные в данное произведение. Логотип Окерлунда с пентаграммами, перевёрнутым крестом, рогами и крыльями сообщает посетителю сайта, что его владелец, как и прежде, придерживается идеологии сатанизма, с которой, собственно, Йонас и начал свой творческий путь в составе группы Bathory. И именно эту идеологию Йонас вкладывает в свои произведения.

Помимо клипов Йонас также создаёт рекламные ролики для таких брендов как Adidas, Sony, Puma, Lexus, H&M, Calvin Klein, Hugo Boss, Dior, Volkswagen и так далее.

А теперь представьте картину целиком. Позиционирующие себя относительно нейтрально и аполитично торговые бренды и звёзды западного шоу-бизнеса заказывают свои клипы у человека, который не скрывает того, что он придерживается радикального сатанизма. Ему позволяют создавать тот видеоряд, который он посчитает нужным, клип может даже полностью менять смысл композиции.

Благодаря популярности поп-звёзд и тому, что клипы в большинстве случаев снимают на песни, уже заслужившие признание слушателей, творения откровенного сатаниста Йонаса Окерланда получают огромную аудиторию, его видеоролики смотрят сотни миллионов человек, и их крутят по всему миру – даже по российскому телеканалу Муз-ТВ. Естественно, эти видеоролики, как и любое творчество, отражают мировоззрение и наполнены смыслами того человека, который их создал. В случае с Йонасом Окерландом – это всегда пошлость, извращения, образы смерти, деньги, наркотики и так далее.

Через такую простую схему, которая может работать только при поддержке со стороны самих поп-звёзд, их продюсеров и самое главное – владельцев СМИ, откровенные сатанисты получают доступ к многомиллионной аудитории по всему миру, наполняя эфир и жизнь людей деструктивными образами своего деградационного творчества. По сути, речь идёт о работе единого слаженного механизма по развращению и оглуплению населения. Распространяйте правду!

Источник: whatisgood.ru