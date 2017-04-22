Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире

Кто делает клипы западным поп-звёздам?

20:43. 22 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Наверняка, вы замечали, что музыкальные клипы популярных исполнителей зачастую либо не соответствуют содержанию текста песни, либо придают ему совершенно новые смысловые оттенки, меняя изначальный посыл композиции. В качестве примера рассмотрим всем известную песню Леди Гаги «Paparazzi». В тексте поётся про вспышки фотокамер, тягу к своему кумиру, а видеоряд наполнен гламурными сценами убийств. Кто создал это видео, не сама же Леди Гага сидела и придумывала для своей песни сценарий с множеством трупов?

Просматривая историю съёмок этого клипа можно встретить вот такого персонажа в весьма многозначительной футболке. Что же это за человек, который во время съёмок позволяет себе расхаживать в символике с перевёрнутой пентаграммой и рогатой головой? Это один из самых популярных западных режиссёров музыкальных клипов – Йонас Окерлунд. Он создаёт видео для таких звёзд, как Мадонна, Beyonce, Бритни Спирс, Rammstein, Пинк, David Guetta и многих других.

Имя Йонаса вряд ли кому-то известно в России, но с его творчеством знаком практически каждый. Ведь его ролики набирают сотни миллионов просмотров в интернете, и их регулярно показывают в том числе на российском телевидении. Например, всем известный клип группы Cardigans «My Favourite Game» – в тексте про несложившиеся отношения, а видео посвящено эффектному суициду.

Ну что же, давайте исправим эту несправедливость и познакомим россиян с человеком, создающим такие «шедевры». Информации о Йонасе Окерлунде не так много, но она очень показательна. Родился в Швеции. Свой творческий путь начал в 18 лет в качестве барабанщика в шведской музыкальной группе Bathory. Группа была названа в честь венгерской графини  Елизаветы Батори, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств.

В Википедии открыто сообщается, что лирическая составляющая ранних композиций группы Bathory была посвящена воинствующему сатанизму. Желающие узнать, что скрывается за этим выражением, могут почитать в интернете переводы их песен, но не рекомендуем. То есть ещё в 80-е годы 20 века Йонас Окерлунд вместе с другими музыкантами уже занимался продвижением идеологии сатанизма в молодёжной среде. Если зайти на официальный сайт группы, то встретим там логотип церкви сатаны.

Но с момента участия Йонаса в Bathory прошло более 30 лет, и за это время человек мог полностью изменить свои взгляды. Поэтому давайте зайдём на официальный сайт самого Окерлунда, ведь, наверняка, прежде, чем обратиться к нему по поводу создания клипа, заказчики заглядывают на его страницу, чтобы как минимум найти контакты.

Сайт сделан в готическом стиле и весьма скромно, но портфолио выглядит впечатляюще. Как мы говорили, свои клипы у него заказывают и Рианна, и Мадонна, и The Rolling Stones, и Metallica, и даже Pussy Riot для песни с названием «Make America Great Again», что переводится как «Сделай снова Америку великой». Ну да ладно, оставим заслуги Йонаса в стороне, и обратим внимание на символику.

kto delaet klipyi zapadnyim pop zvyozdam 3 Кто делает клипы западным поп звёздам?

Во-первых, курсор на сайте у нас превращается то в пентаграмму, то в фигурку, изображающую чёртика – с хвостом, рогами и крылышками. Слева можем видеть логотип Йонаса, на котором помимо самого имени режиссёра изображены 5 пентаграмм, внизу перевёрнутый крест, а вверху кто-то с рогами и крылышками. И если мы попробуем посмотреть какое-то видео на сайте Йонаса, то во время загрузки нас будет встречать вот такая рогатая голова. Кстати, давайте оценим его последнее видео, в котором Йонас как раз рассказывает о себе и своём творчестве.

Отрывок из видео «Directors Talk- Jonas Åkerlund»: «Я всегда был вампиром. Я просто нахожу спокойствие, когда живу в тёмном окружении. Если ты мужчина, я думаю, самое сильное, чем ты можешь обладать, – это женщиной внутри себя».

Если кто-то считает, что вся эта символика не несёт никакого смысла, то вы глубоко заблуждаетесь. Далеко за примером ходить не будем. Логотип проекта Научи хорошему – представляет собой облако слов, сделанное из стихотворения Маяковского «Что такое хорошо, и что такое плохо», и несёт в себе смыслы, заложенные в данное произведение. Логотип Окерлунда с пентаграммами, перевёрнутым крестом, рогами и крыльями сообщает посетителю сайта, что его владелец, как и прежде, придерживается идеологии сатанизма, с которой, собственно, Йонас и начал свой творческий путь в составе группы Bathory. И именно эту идеологию Йонас вкладывает в свои произведения.

Помимо клипов Йонас также создаёт рекламные ролики для таких брендов как Adidas, Sony, Puma, Lexus, H&M, Calvin Klein, Hugo Boss, Dior, Volkswagen и так далее.

А теперь представьте картину целиком. Позиционирующие себя относительно нейтрально и аполитично торговые бренды и звёзды западного шоу-бизнеса заказывают свои клипы у человека, который не скрывает того, что он придерживается радикального сатанизма. Ему позволяют создавать тот видеоряд, который он посчитает нужным, клип может даже полностью менять смысл композиции.

kto delaet klipyi zapadnyim pop zvyozdam 2 Кто делает клипы западным поп звёздам?

Благодаря популярности поп-звёзд и тому, что клипы в большинстве случаев снимают на песни, уже заслужившие признание слушателей, творения откровенного сатаниста Йонаса Окерланда получают огромную аудиторию, его видеоролики смотрят сотни миллионов человек, и их крутят по всему миру – даже по российскому телеканалу Муз-ТВ. Естественно, эти видеоролики, как и любое творчество, отражают мировоззрение и наполнены смыслами того человека, который их создал. В случае с Йонасом  Окерландом – это всегда пошлость, извращения, образы смерти, деньги, наркотики и так далее.

Через такую простую схему, которая может работать только при поддержке со стороны самих поп-звёзд, их продюсеров и самое главное – владельцев СМИ, откровенные сатанисты получают доступ к многомиллионной аудитории по всему миру, наполняя эфир и жизнь людей деструктивными образами своего деградационного творчества. По сути, речь идёт о работе единого слаженного механизма по развращению и оглуплению населения. Распространяйте правду!

Источник: whatisgood.ru

Метки: видеообзоры, муз-тв, музыка, плохая музыка
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Рок-лоботомия: как мы гробили свою идентичность. Часть 1
... интерес к рок/поп-музыке до середины...секунд. Некоторые выступления звёзд советской эстрады сняты ...сознания. По сути дела, была уничтожена ... регулярного утреннего просмотра клипов западных исполнителей, у советского...с системой. Но кто слушал «Воскресение»? Все...
Культура как бизнес: не всем, но для каждого
... вся поп-культура, будь то узнаваемость поп-звёзд или поп-лидеров ...рядом с которой в клипе постоянно мелькает та же ... были флагманы революции (носители западных, либеральных идей).  Так ...кто может бездумно выкрикивать слова: демократия и свобода. Может дело ...
Борьба Светлых и Тёмных сил в период наступления новой эры
...расстояние между двумя звёздами Большой Медведицы, ..., в которые попали Чертоги Макоши ... и интерполяциями западных оккультистов, в...кто, или что это на самом деле? Но оказывается, что, на самом деле...по логике «Таньи», клипами, также должны уничтожиться....
Еврейская эстрада на русском языке
...) являются переделкой шедевров западно-европейской музыки, от средневековых...попался его клип, где он снимался в Турции, в футболке с турецкими звёздами..., хоть честно признается, кто она такая. Знакомьтесь, ...христиане. На самом деле всё сложнее примитивных ...
По новостям и событиям 10.04
...делать то, что вам нужно, невозможно. Но это невозможно в западной..., что подтверждают образы клипа. По сценарию сидит ...иссякает, Вместе, словно звёзды в небе, Мы ... перед теми, кто старается повысить степень... как существо мыслящее, попал в двойное инферно -...
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-4
...показано западными учёными и экономистами, на деле этот...протеста музыканты и звёзды Голливуда. На ниве...даже планируется снять клип). Время покажет ... лишь тех, кто непосредственно сталкивается с... так катанием, ВР попала-таки на российский арктический...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>